Las 10 mejores plantas de interior resistentes, duraderas y fáciles de cuidar

Entre los propósitos más repetidos este año nuevo, sobre todo después de haber aprendido a valorar más que nunca el calor de hogar de nuestras casas, se encuentra el de coleccionar y ser capaces de cuidar más plantas. Sin embargo, como siempre, los problemas habituales se imponen ante él: demasiado frío o demasiado calor, poco espacio, ausencia de balcones y terrazas y... sobre todo, poca mano con las plantas en la mayoría de casos.

Si eres de esos que, en 2021, quieren llenar su hogar de vida verde y que se están iniciando en el bonito y gratificante arte de cuidar plantas, esta es la guía que estabas necesitando. Hemos seleccionado para ti las 10 mejores plantas de interior que aguantan bien la vida en casa y que no necesian apenas cuidados. Si siempre has pensado eso de "yo me cargo hasta los cactus", bienvenido a un nuevo camino que solo te traerá éxitos. Elige una de estas y toma buena nota de los cuidados -todos básicos y sencillos- que tendrás que aportarles. Y el año que viene: más.

1. Poto

Epipremnum aureum también conocido como potes, pothos o, simplemente, un poto. Habrás oído hablar de él y es que es el idóneo incluso para los más descuidados con las plantas. Soporta bien la escasez de luz y tan solo es necesario regarlo cuando se seca la tierra de la maceta. Suelen, por este motivo, verse en los baños de las casas, pero su sitio ideal es en lo alto de muebles altos y estantes ya que sus ramas se transforman en colgantes al crecer. Este pack de Colvin incluye un poto pequeño acompañado de una petra de color verde lima que también pide poco y crece rápido. Juntas limpian el aire de toxinas y CO2.

2. Cintas

Una variedad muy vistosa de las emblemáticas cintas. Se trata de una Cordyline Australis (también conocida como ‘planta repollo’) que ofrece lo mejor: es súper decorativa y, a la vez, necesita mínima atención. Soporta temperaturas altas y no necesita demasiada luz -mejor que sea indirecta para que no pierda su color rosado-. Así que es ideal para recibidores o pasillos y tan solo tendrás que regarla una o dos veces por semana cuando la tierra esté seca.

3. Lirio de la Paz

Spathiphyllum, Espatifilo o, más fácil: Lirio de la Paz. Se trata de una planta que purifica de forma natural y que desprende elegancia. Una de las pocas que, estando en interior, son capaces de florecer durante todo el año. Se adapta a diferentes temperaturas y a distintos niveles de luz y humedad, basta con regarlo una vez a la semana.

4. Lengua de suegra

Una Sansevieria Zeylanica también conocida como Lengua de suegra. Es así por su forma alargada y sus hojas bicolor en forma de espada. Harás bien colocándola en los dormitorios de tu casa porque decora, no ocupa mucho espacio y, sobre todo, porque libera oxígeno por la noche y purifica el ambiente. Los expertos advierten: es tan fácil de cuidar que es casi inmortal y le conviene la sombra. Necesita muy poco riego: bastará con una vez cada dos semanas poniendo un plato con agua bajo su maceta.

5. Árbol de jade

La marca de jardinería Gardens4you vende a través de Amazon sus plantas más resistentes: un buen ejemplo, el árbol de jade o Crassuwa Ovata. Se trata de una de las plantas suculentas más conocidas del mundo, con sus hojas carnosas y su forma de pequeño arbolito. Resiste muy bien a la sequía (necesita poco riego, solo pulveriza de vez en cuando) y puede llegar a alcanzar una altura de uno a dos metros. *Al requerir un envío muy cuidado, tiene un coste de 6,95 euros.

6. Anturio rojo

Anthurium o Anturio rojo en castellano: una planta muy vista en los hogares para aquellos a quienes les gusta tener flores y color. Se trata de un género neotropical que resiste a todo tipo de temperaturas y condiciones. Eso sí: mejor mantenerlo húmedo (aunque no encharcado) y cerca de una ventana pero sin que las hojas reciban luz directa para que no pierda su color rojo brillante.

7. Ficus

El eterno Ficus Lyrata. De los más reconocidos y agradecidos en interiores, pero mejor en espacios amplios. Para un nivel ligeramente superior a las anteriores, necesita un poco de atención: mejor alejarlo de radiadores o corrientes de aire y también de temperaturas bajas (nunca por debajo de los 13º). Necesita luz, pero mejor indirecta, y agua un par de veces a la semana, solo cuando notes la tierra seca. Un plus: ayuda a bloquear la contaminación acústica.

8. Costilla de Adán

La icónica Monstera (conocida como Costilla de Adán), en su versión Adansonii. Famosa por sus hojas grandes, de aspecto tropical y agujereadas como su fueran un queso Gruyère. Es ideal para principiantes pero hay que tener en cuenta que puede crecer mucho. Como es de ambientes húmedos, lo ideal es que pulverices sus hojas de vez en cuando y que la riegues solo una vez a la semana. L e gusta estar tanto en interior como en exterior, pero soporta mejor las temperaturas entre 10 y 24 grados.

9. Aloe Vera

Otra de las ofertas de Gardens4you ideales para interior es esta planta de aloe vera. Súper fácil de cuidar, es una planta desértica que resiste muy bien el calor de un interior. Además de ser súper vistoso, sus hojas pueden ser utilizadas con fines terapéuticos y de belleza Será bueno que le dé la luz siempre que sea posible, pero tan solo has de regarlo cada 15 o 20 días con poquita agua. *Al requerir un envío muy cuidado, tiene un coste de 6,95 euros.

10. Cactus de Navidad

Una pequeña novedad para acabar esta lista: una Schlumbergera Truncata o, lo que es lo mismo, este precioso cactus de Navidad que florece en invierno. Su hoja es perenne, así que estará bonito todo el año y aguantará en cualquier espacio. No le gusta el sol directo ni la falta de riego, así que, aunque sea un cactus, riégalo una vez por semana y deja que absorba el agua del plato sin mojar las hojas. Es idóneo para interior porque, aunque soporte temperaturas frías, florecerá solo entre los 20 y 25 grados.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 6 de enero de 2021.

