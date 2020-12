Los mejores teléfonos móviles para adolescentes de 2020: ¿cuál elijo para mi hijo?

Nuestra experta ha elegido el móvil Xiaomi Redmi Note 9 Pro como el mejor de los seis modelos de móviles para adolescentes analizados por la calidad de su pantalla, la buena experiencia de uso y su sistema de batería de carga rápida.

La tecnología continúa siendo el regalo estrella de la Navidad. En concreto, los smartphones se han convertido en una de las peticiones más demandadas no solo por parte de los adultos sino del público más joven. La duda no solo surge a la hora de que las familias decidan a qué edad pueden sus hijos tener su primer teléfono móvil y si cuentan con la madurez suficiente para ello. También qué modelo es el más apropiado sin que sea necesario gastarse una suma desorbitada.

Desde EL PAÍS Escaparate, hemos preparado una selección de seis propuestas de móviles dirigidas al público adolescente que destacan por sus baterías, pantallas de gran tamaño, un apartado fotográfico acorde a sus necesidades y una configuración que les permite navegar por Internet, conectarse a sus redes sociales favoritas, usar varias aplicaciones a la vez o jugar.

Qué móvil comprar a una adolescente

Los terminales seleccionados son los siguientes: Huawei P40 Lite (8,25), LG K61 (7,75), Nokia 2.4 (7,5), Oppo A72 (8,75), Samsung Galaxy M11 (7,75) y Xiaomi Redmi Note 9 Pro (9,25). Al igual que venimos haciendo en las comparativas de telefonía móvil, estos son algunos de los criterios tenidos en cuenta en su valoración media final:

-Diseño: el criterio estético es importante. Sin embargo, no solo basta con que el teléfono móvil sea bonito. También se ha puntuado su construcción, materiales, acabado y agarre a partir de la la franja de precios en la que se encuentran.

-Pantallas: cómo son estas pantallas y cómo responden en términos de color, brillo o contraste. Hay que tener presente que el público adolescente consume una gran cantidad de contenidos multimedia y que si la calidad de imagen es importante, el sonido lo es también.

-Rendimiento: ¿qué tal rinde el terminal? ¿Es fluido al pasar de una aplicación a otra o de repente se bloquea sin razón aparente?

-Apartado fotográfico: hay que insistir que a estos teléfonos móviles no se le pueden ‘reclamar’ los mismos resultados ni la misma experiencia de uso con las cámaras que los smartphones tope de gama. No obstante, sus sistemas de cámaras son adecuados al target adolescente y las fotos y vídeos que se toman tienen una mínima calidad para luego ser compartidos, por ejemplo, con los amigos a través de las redes sociales.

-Batería: la autonomía para llegar, al menos, al final del día ya no es un problema. Además, algunos de estos modelos incorporan tecnología de carga rápida que acorta los tiempos de carga de los teléfonos y es de agradecer.

El mejor teléfono móvil para adolescentes

Durante varios días hemos utilizado estos seis dispositivos móviles para comprobar ‘qué tal se portan’, como es su rendimiento y la autonomía que proporcionan sus respectivas baterías. Hemos navegado por Internet, jugado a distintos títulos, nos hemos conectado a nuestras redes sociales, escuchado música, visualizado películas y utilizado aplicaciones como TikTok. También hemos tomado distintas fotografías y hemos grabado pequeños vídeos que luego se han compartido.

El terminal Xiaomi Redmi Note 9 Pro, con una valoración media de 9,25 puntos, ha resultado ganador en esta comparativa. Desde el primer instante que lo coges, transmite sensaciones positivas que se confirman una vez enciendes el dispositivo y comienzas a utilizar sus distintas funciones. Hay que hacer una mención especial a los 5.020 mAh de su batería, la cual viene con un cable de carga de 33 vatios.

Móvil Xiaomi Redmi Note 9 Pro: nuestra elección

Ficha técnica - Pantalla: 6,67 pulgadas, resolución 2.400 x 1.080 píxeles de resolución y protección Corning Gorilla Glass 5. - Procesador: Qualcomm Snapdragon 720G. - Memoria RAM: 6 GB. - Almacenamiento: 128 GB. - Cámara: Cámara para selfies de 16 megapíxeles. La trasera incluye un sensor principal de 64 megapíxeles, un gran angular de 8 megapíxeles, macro de 5 megapíxeles y sensor de profundidad de 2 megapíxeles. Grabación de vídeo en 4K a 30 fps. - Batería: 5.020 mAh. Con cargador rápido de 33 vatios. - Sistema operativo: MIUI 11 basado en Android 10. - Tamaño: 165,75 x 76,68 x 8,8 mm. - Peso: 209 gr. - Conectividad: Admite 2+1 ranura de tarjeta, nano-SIM + nano-SIM + microSD (512 GB expandible), Bluetooth 5.0, Soporta 2.4G Wi-Fi / 5G Wi-Fi, toma de auriculares de 3,5 mm, conectividad USB de tipo C. -Otros: Desbloqueo facial, lector de huellas situado en el lateral, NFC.

Aunque pesa 209 gr, no se siente incómodo en ningún momento. Mientras, su rendimiento resulta fluido y la configuración elegida por Xiaomi le permite desmarcarse cómodamente de su competencia gracias a un procesador Snapdragon 720G, una memoria RAM de 6 GB y almacenamiento interno de 128 GB ampliable con tarjetas microSD.

La pantalla ofrece una buena experiencia de uso (color, brillo, contraste…) gracias a un panel de 6,67 pulgadas y 2.400 x 1.080 píxeles de resolución recubierto por un cristal Corning Gorilla Glass 5. En este sentido, el consumo de contenidos multimedia ha cumplido muy bien con nuestras expectativas mientras que el sonido realiza un buen desempeño. Desde el punto de vista fotográfico, las impresiones son igualmente favorecedoras y la disposición de las opciones de su app ayudan a familiarizarte con ella rápidamente. Una de estas opciones incluye un modo específico para su cámara principal de 64 megapíxeles. El trabajo que realiza el HDR favorece el resultado final y es posible grabar vídeos en calidad 4K a 30 fps. El apartado de la batería se ha resuelto, por otra parte, de forma satisfactoria. No solo por su amperaje (5.020 mAh) sino porque el cable de carga incluido en su caja es de 33 vatios.

Lo mejor: la capacidad y el sistema de carga rápida de su batería, y la calidad de su pantalla. Lo peor: es la opción que sube más de precio en la comparativa. Conclusiones: es un terminal que equilibra bastante sus funciones y que en términos generales cumple bien en cada una de sus facetas: fotografía, experiencia de uso, una generosa batería que incluye una carga rápida de 33 vatios, pantalla recubierta de cristal Gorilla Glass 5… Además, su estética es bonita y la fabricación y acabados que muestra ‘desprenden’ buenas impresiones.

Compra por 209,99€ en Amazon

Móvil Oppo A72: la alternativa

Muestra un buen acabado y construcción, y proporciona un agarre ergonómico gracias a su diseño curvo en 3D y 192 gr que se sostienen de forma cómoda. Con un botón de encendido/apagado que, por otro lado, integra el lector de huellas, el aprovechamiento de los márgenes que rodean la pantalla consigue una buena nota: esta acoge un panel de 6,5 pulgadas FullHD+ que cumple con su cometido. El brillo es bueno y el nivel de detalle correcto. Por cierto, la pantalla se complementa con un apartado sonoro que incluye altavoces estéreo duales y el sello de la empresa Dirac especialista en soluciones de sonido.

Parte de una capacidad de almacenamiento de 128 GB (ampliables con una microSD) y rinde según lo previsto en las tareas del día a día: Internet, redes sociales, vídeos, música, juegos que no requieren una potencia gráfica no muy elevada… La ventaja añadida es que sus 5.000 mAh ofrecen una buena autonomía (el cargador integra carga rápida de 18 vatios). El apartado de la fotografía y el vídeo cubren, por otro lado, las necesidades del público al que se destina el terminal con niveles de color, nitidez o enfoque que nos parecen adecuados. La cámara delantera acoge un sensor de 16 megapíxeles y la trasera una configuración bastante estándar dentro de su precio: sensor principal de 48 megapíxeles, gran angular de 8 megapíxeles, bokeh de 2 megapíxeles y macro de 2 megapíxeles.

Compra por 185,84 € en Amazon

Móvil Huawei P40 Lite

Ya tuvimos ocasión de analizarlo hace unos meses y es una alternativa a considerar aún con la ausencia de los servicios de Google. Los argumentos son varios. De un lado, su panel IPS de 6,4 pulgadas y 2.310 x 1.080 píxeles de resolución que ofrece un buen contraste de colores. De otro, una configuración técnica equilibrada que incluye un procesador que pone especial atención al apartado gaming; una memoria RAM de 6 GB y almacenamiento interno de 128 GB ampliables con una microSD. Aunque su batería no alcanza los 5.000 mAh de algunos de sus oponentes, tiene a su favor una carga rápida de 40 vatios. Mientras, el sistema de cámaras sobre todo se desenvuelve bien en condiciones lumínicas favorables y la estabilización del vídeo, aun no estando mal, es mejorable.

Para luchar contra su propio ‘caballo de batalla’, la no presencia de los servicios de Google, Huawei cuenta con su propia tienda de aplicaciones AppGalley que cada día es más grande; una de estas apps es TikTok, muy popular entre los jóvenes. Hay que destacar, asimismo, la aplicación AppSeeker: funciona a modo de repositorio y permite la descarga de servicios provenientes de fuentes de confianza o repositorios como APK. Algunos ejemplos son: WhatsApp, Facebook, YouTube o Spotify… El proceso resulta un poco tedioso pero no es complicado

Compra por 229€ en Amazon

Móvil LG K61: la mejor relación calidad-precio

De líneas redondeadas y con un acabado que favorece su ergonomía, la disposición del sistema de cámaras traseras está en horizontal e incluye cuatro sensores, el principal de 48 megapíxeles de resolución. El terminal realiza en condiciones lumínicas favorables unas tomas bastante buenas, dado el rango de precios en el que se mueve, y propone una aplicación de cámara sencilla a la que rápidamente te acostumbras. Debajo de este cuádruple sensor, se encuentra el lector de huellas dactilares.

Con una autonomía razonable de 4.000 mAh, la pantalla tiene un formato panorámico 19,5:9 de 6,53 pulgadas y 2.340 x 1.080 píxeles de resolución que cumple con su cometido en distintas circunstancias: en ella, la cámara para los selfies (resolución de 16 megapíxeles) se ubica en el pequeño botón perforado que luce en la esquina superior izquierda. ¿Y el sonido? Lo destacable es que su entrada de 3,5 mm permite disfrutar de un audio envolvente gracias a su tecnología DTX:X 3D Surround. Este teléfono tiene también a su favor que la ranura para tarjetas microSD soporta 2 Terabytes de tamaño y que su diseño ha recibido la certificación MIL-STD-810G, poniendo así de manifiesto su alta resistencia. Viene con Android 9 y no 10, y su capa de personalización UX sugiere opciones interesantes como un modo de optimización específico para juegos y la herramienta Smart Doctor que ayuda a mejorar el rendimiento del dispositivo.

Compra por 220,40€ en Amazon

Móvil Samsung Galaxy M11

Su característica más interesante es que incorpora una batería de 5.000 mAh de capacidad. Este Galaxy M11 hace gala de un diseño acorde a las tendencias actuales donde ‘todo es pantalla’. Sobre todo, destaca el buen trabajo realizado con los márgenes laterales y superior, y con el agujero perforado en pantalla donde se ubica el sistema de reconocimiento facial y la cámara de 8 megapíxeles para los selfies. Ya en la parte trasera descubrimos el lector de huellas y un triple sensor vertical que acoge una lente principal de 13 megapíxeles, un gran angular de 5 megapíxeles y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles. La labor fotográfica que realiza el terminal, sobre todo en situaciones diurnas, ha sido mejor de lo previsto. Tampoco faltan las pegatinas de realidad aumentada y los filtros para personalizar estas capturas. Los vídeos se graban a una resolución de 1080p y 30 fps.

Para consumir contenidos multimedia, jugar a títulos que no requieran gráficos muy avanzados, utilizar aplicaciones como las referidas a redes sociales o navegar por Internet, el teléfono cumple. El sonido se complementa con una panel de 6,4 pulgadas y 1.560 x 720 ppp. En ciertos momentos, se echa en falta una resolución Full HD+ y colores más vivos.

Compra por 139€ Amazon

Móvil Nokia 2.4

Uno de los valores añadidos de este terminal Android 10 es que su fabricante garantiza dos años de actualizaciones de software y tres años de actualizaciones de seguridad. Con un perfil de 8,69 mm y un peso de 195 gr, promete comodidad de uso. Como otros móviles de su categoría, el material elegido para su fabricación es el policarbonato; sin embargo, su textura 3D de la parte trasera le confiere un toque diferente.

En la primera toma de contacto, lo más destacable es que viene con un botón de Google Assistant dedicado al igual que el LG K61, dos micrófonos y una clavija para unos auriculares de 3,5 mm. Tampoco le falta el lector de huellas dactilar y en el notch de gota que luce la pantalla se ubica el reconocimiento facial y una cámara frontal de 5 megapíxeles. Esta pantalla tiene un tamaño de 6,5 pulgadas y ofrece una resolución HD+. Se ve mejor de lo esperado, pero es cierto que ganaría más ‘puntos’ si Nokia se hubiese decantado por una resolución 1080p. Por su parte, los 4.500 mAh de la batería nos parecen acertados pero su carga de 5 vatios es notablemente mejorable.

Su rendimiento es el esperado en un teléfono móvil de su precio y para consumir vídeos, escuchar música o utilizar diferentes aplicaciones no tendrás problemas. Mientras, su sistema de cámaras traseras (sensor principal de 13 megapíxeles y profundidad de 2 megapíxeles) y delantera (5 megapíxeles) proporciona una calidad que sin brillar le permite cumplir con unos mínimos.

Compra por 139,48 € en Amazon

¿Por qué debes confiar en mí?

Llevo en el periodismo tecnológico casi dos décadas. En todo este tiempo, he tenido el privilegio de comprobar cómo avanza la tecnología para hacer que el día a día sea más fácil y contarlo en diferentes medios. Aunque ya he perdido la cuenta de cuántos productos han pasado por mis manos, confieso que las ganas y las sensaciones siguen siendo las mismas. Portátiles, tabletas, teléfonos, cámaras de fotos, pulseras de actividad, relojes inteligentes… No me pongo límites a la hora de elegir un dispositivo y exprimir al máximo sus posibilidades como buena consumidora de tecnología.

*Las recomendaciones para que las entregas de pedidos online se puedan realizar con total seguridad para repartidores y clientes señalan que se debe evitar el contacto directo entre ambos, mantener la distancia de seguridad y lavarse las manos después de abrir el paquete. Todos los repartidores están instruidos para extremar las precauciones.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 31 de diciembre de 2020.

Suscríbete a la newsletter de El PAÍS Escaparate.