Los seis mejores móviles baratos de 2020 (todos por menos de 250 euros)

Nuestra experta Regina de Miguel ha elegido el Xiaomi Poco X3 NFC como el mejor móvil de gama de entrada de 2020 en comparación a los otros cinco modelos analizados. Destacan su alta tasa de refresco, su amplia batería y su fluidez en la experiencia de uso.

La oferta de smartphones de los fabricantes se diversifica cada vez más. Esto favorece no sólo que haya más modelos entre los que elegir, sino que la horquilla de precios resulte de lo más variada para adaptarse al presupuesto de los usuarios. El año que está a punto de finalizar pone de manifiesto, en este sentido, que los teléfonos móviles de gama de entrada o gama baja son un nicho de mercado muy importante para las firmas.

¿Por qué comprar un móvil de gama de entrada?

Todos ellos integran características interesantes que ayudan a atrapar la atención de los usuarios que, sin invertir una cifra económica elevada (bien porque no quieren o no se lo pueden permitir), tienen acceso a móviles de gama baja con una buena autonomía, pantalla y rendimiento.

¿Qué modelos hemos probado?

Tras haber fijado un presupuesto económico máximo de 250 euros, los mejores móviles baratos que hemos elegido son: Honor 9X Lite (8), Motorola Moto 9 Play (8), Samsung Galaxy M21 (8,75), Oppo A53 (8,25), Realme 6S (8,5) y Xiaomi Poco X3 NFC (9,25). Como viene siendo habitual en nuestros análisis de este tipo de productos, estos son algunos de los criterios tenidos en cuenta en su valoración:

- Fabricación: aunque no tienen el acabado premium de los modelos de gama alta, este criterio es importante para valorar su diseño, agarre y construcción.

- Pantallas: ¿qué característica reúnen sus pantallas? ¿cómo se ven en términos de brillo, definición, color o detalle? ¿y su experiencia de uso?

- Rendimiento: cómo es el rendimiento del smartphone, si notas fluidez al pasar de una aplicación a otra o si de repente se detiene o bloquea, cómo responde a los juegos...

- Cámara fotográfica: nunca le podremos pedir a estos teléfonos móviles los mismos resultados que a un terminal de precio más alto. Sin embargo, cabe destacar que los móviles de gama de entrada ofrecen resultados cada vez mejores gracias a sus sistemas de procesado inteligentes, sobre todo en situaciones diurnas porque en las nocturnas esta calidad como es de prever disminuye.

- Batería: algunos terminales incorporan baterías de hasta 5.000 mAh o 6.000 mAh cómo podréis ver. Esto significa que la autonomía alcanza hasta los dos o tres días (en algún caso puntual) haciendo un uso normal del dispositivo. Si además, se acompaña de carga rápida, mucho mejor.

-Otros: el apartado del audio, cómo se comportan sus sistemas de identificación biométricos (huella y rostro), su resistencia a las salpicaduras, la presencia de NFC para pagos móviles, sistema de carga a través de USB de clase C…

¿Cómo los hemos probado?

A lo largo de varios días, hemos probado cada uno de estos seis teléfonos móviles de gama baja. Se han utilizado para tareas del día a día como visualizar contenidos multimedia, navegar por Internet, entrar en nuestras redes sociales, escuchar música… También hemos realizado fotografías en distintas situaciones y condiciones de luz. Todo esto ha permitido verificar su rendimiento y el comportamiento de sus baterías.

El terminal que ha obtenido la puntuación más alta con un 9,25 es el móvil de gama de entrada Xiaomi Poco X3 NFC. A pesar de sus 215 gramos de peso y tamaño, es un teléfono que se siente cómodo a medida que pasan los días, rinde muy bien y su panel Full HD+ de 6,67 pulgadas admite una tasa de refresco de 120 Hz que aporta una gran fluidez. La batería es otro punto a su favor, tanto por su capacidad (5.160 mAh) como por ofrecer una carga rápida de 33 vatios.

Móvil Xiaomi Poco X3 NFC: nuestra elección

Aunque tiene un diseño grande (165,3 x 76,8 x 9,4 mm) y pesa 215 gramos, a medida que lo utilizas te acostumbras a sus dimensiones y pesaje. Puede presumir de un diseño bonito y de una pantalla de dimensiones muy generosas: se trata de un panel IPS de 6,67 pulgadas y 2.400 x 1.080 píxeles de resolución con protección Corning Gorilla Glass 5. Nos ha gustado, sobre todo, su brillo, su compatibilidad con HDR10 y porque permite conmutar entre una tasa de refresco de 60 Hz y 120 Hz.

FICHA TÉCNICA - Pantalla: 6,67 pulgadas, resolución 2.400 x 1.080 píxeles de resolución, tasa de refresco de 120 Hz y protección Corning Gorilla Glass 5. - Procesador: Qualcomm Snapdragon 732G. - Memoria RAM: 6 GB. - Almacenamiento: 64 GB. - Cámara: Cámara para selfies de 20 megapíxeles. La trasera incluye un sensor principal de 64 megapíxeles Sony IMX682, ultra gran angular de 13 megapíxeles, macro de 2 megapíxeles y sensor de profundidad de 2 megapíxeles. Grabación de vídeo en 4K a 30 fps. - Batería: 5.160 mAh. Con cargador rápido de 33 vatios. - Sistema operativo: MIUI 12 para POCO basado en Android 10. - Tamaño: 165,3 x 76,8 x 9,4 mm. - Peso: 215 gramos. - Conectividad: Ranura SIM híbrida, nano-SIM + nano-SIM o microSD hasta 256 GB. Bluetooth 5.1, toma de auriculares de 3,5 mm. - Otros: NFC, desbloqueo facial, lector de huellas situado en el lateral, protección IP53 a prueba de salpicaduras, altavoces estéreo duales.

Desde el punto de vista del rendimiento, se muestra fluido y responde bien a las órdenes que recibe gracias a la labor del procesador Qualcomm Snapdragon 732G que, entre otras características, favorece su experiencia como dispositivos de juegos; este procesador se acompaña de una memoria RAM de 6 GB y una capacidad de almacenamiento interna de 64 GB ampliables con una tarjeta microSD. La guinda a esta configuración la pone su batería que explicaría, por otra parte, que cuente con un grosor de 9,4 mm. Y es que este Xiaomi Poco X3 NFC ha sido provisto de una batería de 5.160 mAh compatible con una carga rápida de 33 vatios (de hecho, el cargador rápido incluido en su caja es de 33 vatios). Para cargarlo al 100% de su capacidad necesitas poco más de hora y media.

Sus características incluyen, por otro lado, la opción de pagos móviles (la presencia de las siglas NFC en el propio nombre del teléfono te informa de ello), estructura a prueba de salpicaduras (protección IP53) y una función de autolimpieza de sus altavoces estéreo duales que se realiza desde la pestaña de ajustes adicionales. Su cuádruple cámara trasera y la frontal han resultado modelos equilibrados en la mayoría de las situaciones cumpliendo bastante bien a nivel de brillo, color o detalle, entre otros parámetros.

Lo mejor: Los 120 Hz de su tasa de refresco y la batería de 5.160 mAh de capacidad. Lo peor: Sus 215 gramos que, por otro lado, quedan justificados por el amperaje de su batería. Conclusiones: Se trata de un terminal que ‘juega la baza’ de una capaz de ofrecer una tasa de refresco de 120 Hz, lo que aporta una muy buena fluidez en la experiencia de uso. Rinde muy bien gracias a su configuración equilibrada y la autonomía puede alcanzar hasta los dos días de uso. Su carga rápida de 33 vatios es otro punto importante a su favor.

Móvil Samsung Galaxy M21: la alternativa

Las características por las que destaca este terminal Samsung Galaxy M21 de la firma coreana son dos. De un lado, su batería. De otro, su pantalla con noch tipo gota integrado. En cuanto a la primera, sus 6.000 mAh te sorprenden y en condiciones de uso normal te permite llegar hasta los tres días de uso; sin embargo, su carga rápida de 15 vatios es mejorable. Por su parte, el panel de 6,4 pulgadas realiza un excelente trabajo gracias a su tecnología Super AMOLED y sus 2.340 x 1.080 píxeles de resolución.

Este terminal muestra un acabado correcto, un peso de solo 188 gramos (si se tiene en cuenta el amperaje de su batería), un apartado equilibrado a nivel de conectividad y un sistema de cámaras que sobre todo gusta de día. Con una buena cámara para selfies de 20 megapíxeles de resolución, la trasera incorpora un sensor principal de 48 megapíxeles con apertura F2.0, un gran angular de 8 megapíxeles y F2.2, y un sensor de profundidad de 5 megapíxeles y F2.2 también. La grabación de vídeos en 4K a 30 fps deja un sabor de boca mejor del esperado.

Sus 4 GB de memoria RAM y sus 64 GB de almacenamiento (ampliables con una tarjeta microSD) acompañan al procesador Exynos 9611, un modelo de gama media que en este terminal ofrece un buen desempeño dentro del segmento en el que nos encontramos y para el público al que se destina. Tampoco faltan los sistemas de seguridad biométricos de rostro y huella dactilar, y a nivel de audio no es que brille especialmente pero el sonido cumple con unos mínimos. Viene con Android 10 y la capa de personalización One UI del fabricante japonés.

Móvil Realme 6S: mejor relación calidad-precio

Se trata de un terminal especialmente interesante que aporta varias prestaciones destacadas. Una de ellas la encontramos en los 90 Hz de su tasa de refresco, que aportan a la experiencia de navegación una mayor fluidez. El otro aspecto que le distingue es que su batería de 4.300 mAh se alimenta con el cargador de carga rápida de 30 vatios incluido en la caja.

Su panel IPS de 6,5 pulgadas y resolución Full HD+ (2.400 x 1.080 píxeles), con una relación de aspecto 20:9 y protección Corning Gorilla Glass 3, nos ha convencido tanto en términos de brillo como de contraste, nitidez, ángulos de visión y representación de los colores. A nivel de sonido, la experiencia mejora si utilizas unos auriculares para la ocasión gracias a su salida de 3,5 mm.

Este terminal de entrada Realme 6S comparte con otros móviles características ya comunes en muchos terminales como la conectividad NFC, el lector de huellas y reconocimiento facial (ambas opciones con una muy buena respuesta) y un diseño resistente a las salpicaduras. Con un grosor de 8,9 mm y un peso de 191 gramos, el procesador Helio G90T de MediaTek ofrece un rendimiento mucho mejor de lo esperado, incluso en el apartado de juegos con títulos como Asphalt 9. Sus 4 GB de memoria RAM y sus 64 GB de almacenamiento ampliables con una tarjeta microSD completan sus especificaciones técnicas principales.

Funciona a las órdenes de Android 10 y su capa de personalización Reame UI sugiere un amplio número de opciones de personalización. Su cámara trasera (sensor principal de 48 megapíxeles, gran angular de 8 megapíxeles, sensor para retratos de 2megapíxeles y un cuarto para la fotografía macro de 2 megapíxeles también) se desenvuelve con relativa soltura en líneas generales para un teléfono de su precio aunque por la noche esta calidad, como era de prever, decae ligeramente.

Móvil Oppo A53

El terminal Oppo A53 comparte con el dispositivo Realme 6S una característica que en la franja de precio en la que ambos se sitúan resulta impensable: una frecuencia de actualización de hasta 90 Hz, lo que aporta una mayor fluidez al interactuar con la pantalla y desplazarse de una opción a otra de manera más cómoda e intuitiva. Eso sí, a diferencia de su competidor, este panel, que mantiene una diagonal de 6,5 pulgadas, ofrece una resolución inferior: 1.600 x 720 ppp. Aún así, la visualización de los contenidos es correcta y cumple con lo que uno espera en un smartphone de este precio.

Con un perfil de 8,6 mm y un peso de 186 gramos, este Oppo A53 apuesta también por una batería de gran capacidad de 5.000 mAh y carga rápida de 18 vatios, así como USB de clase C, Bluetooth 5.0, lector de huellas en la parte trasera, reconocimiento facial, NFC y altavoces duales estéreo que desempeñan una función más que correcta. Su sistema de cámaras traseras resulta más modesta que otras opciones y en algunos momentos se echa en falta la presencia de un gran angular ya que dispone de un sensor principal de 13 megapíxeles (hace una interpretación del color correcta), uno de profundidad de 2 megapíxeles y un tercero para la fotografía macro de 2 megapíxeles. La cámara para selfies es de 8 megapíxeles.

El desempeño de su configuración técnica nos ha dejado buenas sensaciones en las tareas del día a día, pero a nivel de juegos la experiencia es mejorable con los títulos más pesados o exigentes. Incluye la versión 10 de Android junto a la capa de personalización ColorOS 7.2, la versión más reciente del fabricante.

Móvil Honor 9X Lite

Para la fabricación de este terminal, Honor ha tomado como referencia su modelo 8X, presentado hace dos años, y le ha realizado algunos cambios. Por ejemplo, ahora el usuario disfruta de la capa de personalización EMUI 9, compatible con Android 9, y de una cámara principal ligeramente más avanzada con inteligencia artificial que combina un sensor principal de 48 megapíxeles y otro de 2 megapíxeles para la profundidad de campo.

Aunque su procesador Kirin 710F lleva ya un tiempo en el mercado, el móvil Honor 9X Lite se desenvuelve sin problemas en las tareas habituales del día a día, siempre que no le exijas una potencia gráfica elevada. Se combina con una memoria RAM de 4 GB y almacenamiento interno de 128 GB ampliable hasta 512 Mb con una tarjeta microSD. Mientras, el amperaje de la batería se sitúa en los 3.750 mAh; para un terminal que se mueve dentro de esta franja de precios es correcto. ¿Y la pantalla? El aprovechamiento que hace de los márgenes es una de las características que más nos ha gustado. El terminal, que mide 160,4 x 76,6 x 8 mm y pesa 188 gramos, integra un panel IPS de 6,5 pulgadas y 2.340 x 1.080 píxeles de resolución con un formato ultrapanorámico de 19,5:9, lo que acrecienta la sensación de amplitud.

Ofrece, en otro orden de cosas, sistema de reconocimiento facial, huella dactilar (situado en la parte trasera) y NFC para la realización de pagos. También es compatible con Bluetooth 4.2.

Móvil Motorola Moto G9 Play

Protección frente a las salpicaduras, chip NFC, botón dedicado para Google Assistant, puerto USB de clase C… Estas son algunas de las características disponibles en este terminal de gama de entrada Motorola Moto G9 Play, un modelo que tiene unas dimensiones de 165,21 x 75,73 x 9,18 mm y un peso de 200 gramos. Aunque es un móvil grande, es cómodo de usar y una de sus características más interesantes es que viene con una batería de 5.000 mAh de capacidad. Así, en condiciones de uso normal la autonomía puede llegar a los dos días de uso perfectamente como promete su fabricante. Aunque hace un guiño a la carga rápida, esta se queda en los 20 vatios.

Su procesador Qualcomm Snapdragon 662, la memoria RAM de 4 GB y el almacenamiento interno de 64 GB (ampliable a 512 GB con una tarjeta microSD) le permiten ofrecer una buena experiencia de uso en términos generales. En concreto, las personas que demandan un terminal para navegar por Internet, conectarse a redes sociales, chatear o jugar a títulos muy sencillos ven cumplidas sus expectativas.

La pantalla ofrece, por su parte, una diagonal de 6,5 pulgadas. No es un mal panel, pero es cierto que esperábamos una mayor resolución (la que ofrece es de 1.600 x 720 ppp) y algo más de brillo. En cambio, lo que sí nos ha convencido es la respuesta de sus sistemas de autenticación biométrica (huella y rostro) y la casi ausencia de elementos de personalización del software, lo que favorece que la capa de Android 10 sea limpia y depurada.

Finalizamos con el apartado fotográfico, en concreto con la triple cámara trasera. A sus sensores de profundidad y macro (ambos de 2 megapíxeles de resolución) se une uno principal de 48 megapíxeles que con el HDR automático hace unas fotos más que aceptables en situaciones diurnas.

¿POR QUÉ DEBES CONFIAR EN MÍ?

Llevo en el periodismo tecnológico casi dos décadas. En todo este tiempo, he tenido el privilegio de comprobar cómo avanza la tecnología para hacer que el día a día sea más fácil y contarlo en diferentes medios. Aunque ya he perdido la cuenta de cuántos productos han pasado por mis manos, confieso que las ganas y las sensaciones siguen siendo las mismas. Portátiles, tabletas, teléfonos, cámaras de fotos, pulseras de actividad, relojes inteligentes... No me pongo límites a la hora de elegir un dispositivo y exprimir al máximo sus posibilidades como buena consumidora de tecnología.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 21 de diciembre de 2020.





