Nuestra experta ha elegido al Xiaomi Mi Note 10 Lite y el OnePlus Nord como los mejores móviles de gama media de 2020 de los seis analizados porque han demostrado un buen equilibrio y un rendimiento o autonomía adecuados.

Los teléfonos móviles de gama media hace tiempo que se convirtieron en un nicho clave para los fabricantes. Estos se afanan por desarrollar dispositivos que atraigan la atención de aquellos consumidores que, sin querer dar el salto a la gama alta, demandan un modelo que les ofrezca un poco más que los smartphone más económicos.

Así, haciendo balance de los smartphones que han aterrizado en el mercado a lo largo de este 2020, hay que destacar el importante trabajo que las firmas han realizado a este respecto. Como resultado, los modelos pertenecientes a esta categoría de mejores móviles de gama media, están provistos de características que les hacen muy atractivos: baterías de gran capacidad, pantallas que no solo destacan por su tamaño sino por la calidad de su panel, sistemas de autenticación biométrica rápidos y eficaces, cámaras fotográficas cada vez más avanzadas y con mejores resultados que cubren a la perfección las necesidades del público al que se dirigen…

¿Qué móvil comprar de gama media 2020?

Para la selección de los dispositivos se ha fijado el segmento de la gama media en una horquilla de precios que parte de los 250 euros y que se cierra en los 500 euros. Estos son los teléfonos elegidos que, según nuestra valoración, se sitúan entre los mejores en esta franja: Google Pixel 4A (8,5), Huawei P40 Lite 5G (8,25), OnePlus Nord 8 (9,25), Realme7 Pro (8,25), Samsung Galaxy M51 (8,25) y Xiaomi Mi Note 10 Lite (9,25).

Los criterios más importantes que se han tenido en cuenta en sus respectivos análisis son los que a continuación se indican:

- Construcción: junto al agarre ofrecido y la ergonomía, se ha prestado especial atención a los materiales y acabado del teléfono.

- Pantalla: salvo una excepción, todos los participantes lucen pantallas XXL. Sin embargo, este tamaño no es el único elemento determinante. La calidad del panel es crucial a la hora de comprobar cómo trata el brillo, el color o la luminosidad.

- Rendimiento: cómo fluye el teléfono móvil y se desenvuelve en las tareas, si se queda colgado...

- Cámara fotográfica: como ya hemos comentado en anteriores comparativas de teléfonos, la relevancia de este criterio es cada vez mayor. Sin olvidar la franja de precios en la que nos encontramos, se ha valorado el trabajo que realizan los distintos sensores en diferentes situaciones.

- Autonomía: las baterías son cada vez más generosas y, en algunos casos, pueden llegar a los dos días de uso en condiciones de uso normal. La carga rápida se hace hueco también en esta categoría.

Comparador móviles gama media. Los mejores móviles de 2020 calidad-precio

Se ha prestado especial atención al rendimiento y autonomía que proporcionan cada uno de estos seis modelos. De ahí que se hayan utilizado para navegar a través de Internet, conectarse a redes sociales, visualizar una película, poner al día el correo electrónico, manejar a la vez más de una aplicación o jugar. También se han efectuado distintas capturas y filmado pequeños vídeos para comprobar cómo se comportan sus cámaras.

Ha resultado ser una comparativa muy reñida: sólo hay que fijarse en las valoraciones finales de cada modelo. Sin embargo, el Xiaomi Mi Note 10 Lite y el OnePlus Nord han obtenido la nota más alta. Son dos teléfonos móviles que saben equilibrar muy bien las características más importantes que el usuario valora a la hora de efectuar su compra: buena construcción, gran autonomía, rendimiento adecuado y un buen panel.

Móvil Xiaomi Mi Note 10 Lite: nuestra elección I

Si te preguntas cuál es el mejor Xiaomi gama media o cuál es el Xiaomi con mejor cámara de 2020 en este modelo encontrarás algunas respuestas positivas. Se trata de un terminal equilibrado en el conjunto de sus funciones. Algo pesado cuando lo sostienes, 204 gramos, tiene un perfil de algo más de 9 mm que queda justificado por su generosa batería de 5.260 mAh de capacidad que llega sin problemas a los dos días de uso (siempre que se haga un uso normal del mismo) y con el valor añadido de incluir un cargador de 30 vatios de potencia.

Su estética resulta atractiva y la calidad de construcción y acabados nos parecen de lo mejor para su precio. Particularmente, la curvatura que luce su pantalla le concede un toque distinto y que Xiaomi opte por un cristal Corning Gorilla Glass 5 es otro punto a su favor que refuerza la sensación de durabilidad y resistencia.

El panel de este Xiaomi Mi Note 10 Lite brinda una diagonal de 6,7 pulgadas y 2.340 x 1.080 píxeles de resolución. Compatible con HDR 10, la experiencia de uso consigue una buena calificación si atendemos a cómo representa los colores, los contrastes de las escenas o el brillo. Por cierto, el lector de huellas dactilares se sitúa sobre este panel: se muestra eficaz y bastante rápido; no falta tampoco el reconocimiento facial como sistema de seguridad biométrico. El audio, por su parte, se comporta bien aunque le hubiésemos pedido algo más.

El usuario no tendrá problemas de rendimiento ya que el teléfono rinde con una notable fluidez. En lo que al apartado fotográfico se refiere, consigue un procesado de las imágenes notorio, el HDR hace un buen trabajo, la interpretación de los colores es adecuada… Con una cámara frontal de 16 megapíxeles, la trasera monta un módulo de cuatro sensores presidido por un sensor Sony IMX 686 de 64 píxeles, un gran angular de 8 megapíxeles que te sorprende positivamente, una lente macro de 2 megapíxeles y un sensor de profundidad de 5 megapíxeles. De noche, se comporta mejor de lo esperado y el vídeo nos ha convencido de igual forma.

Compra por 339€ en Amazon

Móvil OnePlus Nord: nuestra elección II

Respaldado por un apartado que a nivel de conectividad ofrece soporte a las redes 5G, posee varios argumentos que le convierten, en nuestra opinión, como una de las mejores alternativas en la franja media. Presume de unos acabados y una construcción buenos, mientras que su ergonomía y comodidad de uso se ven favorecidas por unas dimensiones de 158,3 x 73,3 x 8,2 mm y un pesaje de 184 gramos.

La pantalla, en la que se sitúa el lector de huellas, es uno de sus principales alicientes gracias a su panel AMOLED de 6,44 pulgadas y 2.400 x 1.080 píxeles de resolución. Queda protegido por un cristal Corning Gorilla 5 y tiene el aliciente de admitir frecuencias de actualización de 90 Hz, lo que sin duda favorece una interacción más rápida y fluida.

En el lateral superior de la izquierda, su fabricante sitúa dos pequeñas perforaciones que se corresponden con una cámara frontal de 32 megapíxeles y una ultra gran angular de 8 megapíxeles. Ya en la parte trasera y en posición vertical se encuentra el módulo de cámaras principales presidido por el mismo sensor de su hermano mayor, el terminal OnePlus 8. Este sensor de 48 megapíxeles y apertura F 1,75 se corresponde con el modelo Sony IMX586 y su rendimiento cumple con las exigencias del público al que se dirige el teléfono. Por cierto, buena respuesta de la estabilización del vídeo.

El rendimiento del móvil de gama media OnePlus Nord logra buenas valoraciones no solo por la elección del procesador (un Snapdragon 765G 5G), sino por añadir una RAM de 12 GB y 256 GB de almacenamiento. No podemos olvidarnos tampoco de su capa de personalización OxygenOS 10.5, que favorece la experiencia de uso del terminal que, por otra parte, garantiza al usuario dos años de actualizaciones de software y tres de seguridad. La batería de 4.115 mAh ha cubierto nuestras necesidades y se recarga con el cargador de 30 vatios incluido en la caja.

Compra por 479€ en Amazon

Móvil Google Pixel 4A: la alternativa

Aunque carece de algunas de las características que incorporan sus competidores en esta franja de precios como, por ejemplo, el reconocimiento facial o una batería de mayor capacidad, puede presumir de incorporar un sistema de cámara que llega incluso a superar, en muchos casos, a los terminales de gama alta.

Todo gracias a la labor que realiza su único sensor principal, pues no hay rastro ni del gran angular, ni del sensor de profundidad o el dedicado a la fotografía macro. En concreto, hablamos de un sensor con tecnología Dual Pixel de 12,2 pulgadas y apertura F1.7 que provee, entre otras características, de estabilización de imagen óptica y electrónica, y autoenfoque. El resultado es fantástico a nivel de color, brillo o detalle. Incluso cuando cae la noche, consigue una respuesta muy buena. Estas sensaciones se trasladan a la cámara de 8 megapíxeles para selfies y al vídeo, con una muy buena estabilización.

Provisto de un procesador Qualcomm Snapdragon 730G, que combina con una RAM de 6 GB y almacenamiento interno de 128 GB no ampliable, su rendimiento es indiscutible. También lo es la experiencia que ofrece su panel, aunque este se aleje de la tendencia de las pantallas XXL actuales. Se debe al tamaño tan compacto que luce, lo cual le hace especialmente cómodo y manejable: sus dimensiones son de 144 x 69,4 x 82 mm y su peso alcanza los 143 gramos.

Así, este panel, con tecnología OLED, tiene una diagonal de 5,8 pulgadas y 2.340 x 1.080 píxeles de resolución. El sonido, por su parte, corre a cargo de un doble altavoz estéreo que garantiza buenos resultados. ¿Y el software? La experiencia que proporciona Android nos ha gustado mucho gracias a una interfaz minimalista y sus distintas posibilidades de personalización. Como añadido, el teléfono garantiza tres años de actualizaciones tanto del sistema operativo como de seguridad.

Finalizamos hablando de su punto menos atractivo pero justificable dada sus dimensiones y peso. La batería del móvil de gama media Google Pixel 4A posee una capacidad de 3.140 mAh y puede llegar al final del día. Su cargador de carga rápida de 18 vatios completa la carga en una hora.

Compra por 494,55 € en Amazon

Móvil Realme 7 Pro: mejor relación calidad-precio

Provisto de Android 10 y de una capa de personalización que sobre todo llama la atención por su cuidado diseño y opciones, el móvil de gama media Realme 7 Pro se distingue del resto por su tecnología de carga rápida. Y es que sus 65 vatios resultan impensables en un teléfono de su importe. En cuanto a la capacidad de su batería, esta se sitúa en los 4.500 mAh y en sólo 45 minutos está completamente cargada.

Mientras, su diseño sigue los cánones actuales y sus 160,9 x 74,3 x 8,7 mm se sienten cómodos cuando lo sostienes. También sus 182 gramos. En esta primera toma de contacto percibes, por ejemplo, que no renuncia ni al jack de 3,5 mm ni a la conectividad USB de clase C. Posee, asimismo, una doble ranura SIM y otra para tarjetas microSD, y los sistemas de reconocimiento facial y biométrico son efectivos. En el caso de la huella dactilar, ésta se incorpora en la propia pantalla.

Hablando de la pantalla, presume de un panel Super AMOLED de 6,4 pulgadas y 2.400 x 1.080 píxeles de resolución bañado por una capa de cristal Corning Glorilla Glass. Se ha logrado un óptimo aprovechamiento de los márgenes y la experiencia visual en términos de brillo, interpretación del color o ángulos de visión resulta más que correcta. Esta misma sensación positiva la tienes con sus altavoces duales estéreo y la optimización que efectúa del hardware. El fabricante apuesta por un procesador de la casa Qualcomm enfocado al gaming, una RAM de 8 GB y almacenamiento de 128 GB. El apartado fotográfico depara un rendimiento más que aceptable, con mención especial a su Modo Noche.

Compra por 278,99€ en Amazon

Móvil Samsung M51

¿Te imaginas un móvil provisto de una batería de 7.000 mAh de capacidad? ¡Sí, como lo estás leyendo! Este es el atractivo más interesante que nos deja este dispositivo y que hace que te olvides de cargarlo durante varios días. Como característica añadida, viene con carga rápida de 25 vatios que está bien, pero hubiésemos esperado un poco más. El hecho de contar con una batería de este amperaje justifica, por otro lado, que el móvil de gama media Samsung M51 pese 213 gramos y que su grosor se sitúe en 9,5 mm.

A pesar de ello, el terminal se siente cada vez más cómodo a medida que lo utilizas e interaccionas con él. Muestra un acabado correcto y su configuración técnica, al igual que sus competidores, no presenta ningún problema y permite que el teléfono tenga un comportamiento adecuado y que responda bien a cada una de las acciones. A su procesador Snapdragon 730G hay que añadirle una memoria RAM de 6 GB y almacenamiento interno de 128 GB que puedes ampliar con una microSD hasta los 512 GB. Sin embargo, lo que más nos ha gustado, junto a la autonomía, es su pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas y 2.400 x 1.080 píxeles de resolución.

Como era de esperar, no renuncia a la autenticación biométrica a través del reconocimiento facial y dactilar (el sensor se ubica en uno de sus laterales) y el sonido que, sin brillar de un modo especial, cumple con las expectativas. ¿Qué tal las cámaras? Sus sensores ponen de manifiesto las tendencias actuales al combinar, en el caso del módulo trasero, un sensor principal de 64 megapíxeles, un super gran angular de 123º, una lente bokeh de 5 megapíxeles y otra macro de 5 megapíxeles. A nivel de software, el trabajo que realiza la firma ha cumplido con nuestras expectativas gracias a la inclusión de Android 10 y la capa de personalización One UI 2.1

Compra por 373€ en Amazon

Móvil Huawei P40 Lite 5G

En esta selección de los mejores terminales de gama media de este 2020, hemos hecho un hueco a este modelo de Huawei que está preparado para la conexión a las redes 5G. Eso sí, al igual que sucede con otros terminales de la firma china analizados como el Huawei P40 Pro, no dispone ni de los servicios ni de las apps de Google más utilizadas.

Por suerte, cuenta con otras alternativas para hacerte con ellas. Es lo que ofrece la app Petal Search que funciona a modo de buscador: se descarga desde la App Gallery de Huawei y ayuda a encontrar servicios como, por ejemplo, WhatsApp, pero disponibles en sitios de terceros tipo APKPure. Así, Petal Search funciona como complemento a la oferta de aplicaciones no disponibles desde la propia App Gallery porque también te permite descargar otras tan conocidas como Facebook, Spotify, Instagram o Zoom.

En cuanto a su rendimiento, el terminal Huawei P40 Lite 5G sabe estar a la altura de los modelos de gama media. Con un grosor de 8,58 mm y un peso de 189 gramos, luce una bonita apariencia, viene con NFC, incorpora una batería de 4.000 mAh con carga rápida de 40 vatios y sus sistemas de identificación biométrico facial y dactilar (el sensor para la huella se sitúa en uno de sus laterales) son rápidos y eficaces.

Mientras, a la cabeza de sus especificaciones se halla el procesador Kirin 820 presentado este año. La pantalla, aun no siendo AMOLED, cumple con nuestras expectativas. Es un buen panel de 6,5 pulgadas de tamaño y 2.400 X 1.080 píxeles de resolución con soporte HDR. Finalizamos con un rápido repaso a su apartado fotográfico. A su sensor principal de 64 megapíxeles hay que añadirle un gran angular de 8 megapíxeles, una lente bokeh de 2 megapíxeles y otra macro de 2 megapíxeles. Su desempeño es bastante correcto en situaciones diurnas, en parte gracias a los modos fotográficos que te permite. Por la noche, el resultado decae ligeramente.

Compra por 309€ en Amazon

¿POR QUÉ DEBES CONFIAR EN MÍ?

Llevo en el periodismo tecnológico casi dos décadas. En todo este tiempo, he tenido el privilegio de comprobar cómo avanza la tecnología para hacer que el día a día sea más fácil y contarlo en diferentes medios. Aunque ya he perdido la cuenta de cuántos productos han pasado por mis manos, confieso que las ganas y las sensaciones siguen siendo las mismas. Portátiles, tabletas, teléfonos, cámaras de fotos, pulseras de actividad, relojes inteligentes... No me pongo límites a la hora de elegir un dispositivo y exprimir al máximo sus posibilidades como buena consumidora de tecnología.

*Las recomendaciones para que las entregas de pedidos online se puedan realizar con total seguridad para repartidores y clientes señalan que se debe evitar el contacto directo entre ambos, mantener la distancia de seguridad y lavarse las manos después de abrir el paquete. Todos los repartidores están instruidos para extremar las precauciones.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 17 de diciembre de 2020.

