Las mejores tabletas con teclado de 2020: iPad Air, Samsung Galaxy Tab S7 y Microsoft Surface Go 2

Nuestra experta ha elegido la tableta Apple iPad Air 2020 y el teclado Magic Keyboard como la mejor tableta con teclado de las tres propuestas analizadas. Ambos forman una combinación muy interesante para sustituir al clásico ordenador portátil tanto en rendimiento, como en pantalla y versatilidad.

Las tabletas continúan siendo un dispositivo querido y demandado por el gran público, en especial porque resultan muy cómodas a la hora de consultar el correo electrónico, la actualidad informativa, consumir contenidos multimedia… ¿Y si fuéramos un paso más allá y las convertimos en ordenadores portátiles para redactar documentos, completar tareas o responder mensajes de forma cómoda?

¿Por qué comprar una tableta con teclado? ¿Cuáles son sus ventajas?

Los fabricantes tienden, en este sentido, a proponer distintos accesorios para sus modelos entre los cuales se encuentran los teclados. Mientras que algunas firmas lo incluyen de serie otras obligan a adquirirlo por separado. Así, convertir una tableta en portátil es muy sencillo ya que los mecanismos que incorporan facilitan esta transformación. Lo mismo sucede si uno quiere volver al modo tableta. Además, la tendencia es que estos teclados añadan la funcionalidad de funda protectora.

¿Qué modelos de tabletas con teclado hemos elegido?

Para realizar esta comparativa, hemos seleccionado a tres de los fabricantes más destacados dentro de esta categoría de producto y sus tabletas forman parte de sus lanzamientos más recientes; de ahí, que sus características ofrezcan una completa radiografía acerca de las novedades más avanzadas y destacadas que encontramos en estos momentos.

Las mejores tabletas con teclado que hemos seleccionado son la tableta iPad Air 2020 + teclado Magic Keyboard (9), la tableta Microsoft Surface Go 2 + Surface Go Signa Cover (8) y la tableta Samsung Galaxy Tab 7 + teclado Book Cover Keyboard (8,75). En el caso de las primeras, los criterios tenidos en cuenta en su valoración son los siguientes:

- Diseño: no solo se trata de una cuestión estética. También están los materiales elegidos para su fabricación y el equilibrio que se proporciona entre peso y rendimiento. En este sentido, las tres propuestas hacen un excelente trabajo.

- Pantalla: ¿Cómo es esta pantalla? ¿Y su nitidez, brillo o respuesta? ¿Cómo reproduce los colores?

- Sonido: si la calidad de imagen que proporciona la pantalla es importante, el sonido lo es también. Esto permitirá disfrutar de un audio potente, limpio y sin distorsiones.

- Rendimiento: qué tal se desenvuelven trabajando, disfrutando de contenidos multimedia o jugando para que la experiencia de uso resulte lo mejor posible.

- Autonomía: cuánto mayor sea, mucho mejor al trabajar, ver una película, escuchar música, navegar por Internet…

En lo que respecta a los teclados, sobre todo se han valorado dos características:

- Materiales: ¿Cómo es la calidad y los acabados de este accesorio?

- Ergonomía: la comodidad de uso resulta fundamental para que los dedos se sientan lo más cómodos posibles.

La tableta Apple iPad Air 2020 y el teclado Magic Keyboard han sido los productos ganadores de esta comparativa. Su combinación permite disfrutar de una interesante propuesta a la hora de buscar un sustituto del clásico ordenador portátil gracias a su rendimiento, fabulosa pantalla y la posibilidad de realizar distintas tareas del día a día con la comodidad que brinda un teclado como el modelo que la acompaña.

Apple iPad Air 2020 + Magic Keyboard: nuestra elección

Magic Keyboard es el teclado utilizado junto al iPad Air 2020. Aunque este accesorio se nota algo más grande que otras propuestas, hay que destacar que el recorrido de sus teclas retroiluminadas es comodísimo, al igual que su trackpack. También que es posible ajustar la inclinación de la pantalla para favorecer la comodidad de uso, y que su puerto USB-C permite cargar el dispositivo cuya autonomía en condiciones de uso normal ronda entre las siete y ocho horas.

Tableta Pantalla y Sonido: Liquid Retina de 10,9 pulgadas y 2.360 x 1.640 ppp. Brillo de 500 nits; Altavoces estéreo. Procesador: Chip A14 Bionic con arquitectura de 64 bits. Neural Engine. Memoria: 3 GB. Almacenamiento: 64 GB. Conexiones: conector USB-C, conector magnético, Smart Connector. Sistema operativo: iPadOS. Autonomía según fabricante: hasta 10 horas (reproducción de vídeo y navegación por Internet). Dimensiones: 247,6 x 178,5 x 6,1 mm. Peso: 498 gramos. Otros: cámara de 12 megapíxeles con gran angular, apertura de ƒ/1,8 y grabación de vídeo en 4K. Cámara FaceTime HD de 7 megapíxeles con apertura de ƒ/2,2 y estabilización automática de imagen. Adaptador de corriente USB-C de 20W. Doble micrófono para llamadas y grabación de vídeo y audio. Touch ID. Teclado: teclas retroiluminadas, con trackpad incorporado y puerto USB-C de carga simultánea.

La tableta Apple iPad Air 2020, que luce un perfil de 61 mm y pesa 458 gramos, muestra el acabado premium al que la firma de la manzana tiene habituado al consumidor. Eso sí, el botón Home, donde se encuentra el clásico lector de huellas Touch ID, ha desaparecido y ahora se ubica en el botón de encendido: su desbloqueo, al igual que sucede con la propuesta de Samsung, es rápido y efectivo. La otra novedad a nivel de diseño se encuentra en los marcos que rodean su pantalla. Ahora se han reducido más para aprovechar de una manera más eficaz el espacio disponible y unirse así a la tendencia de los dispositivos prácticamente sin marcos. Esta pantalla es un panel Liquid Retina de 10,9 pulgadas y 2.360 x 1.640 píxeles, y ofrece una exquisita experiencia de uso a todos los niveles.

Se echa en falta, no obstante, la posibilidad de que este panel se adapte a una tasa de refresco de 120 Hz —característica que sí ofrece la Galaxy Tab S7— y que su almacenamiento interno de 64 GB pueda ampliarse (la otra versión disponible salta a los 256 GB). Su rendimiento no defrauda a la hora de desempeñar prácticamente cualquier tarea que imagines (incluso la edición de vídeo en 4K) gracias a su chip A14 Bionic, provisto de inteligencia artificial.

En lo que respecta a la doble cámara, sobre todo hemos utilizado la delantera o FaceTime HD para videollamadas. Aun cuando la luminosidad de la habitación no es la mejor, la calidad está bastante bien.

Compra la tableta iPad Air 2020 por 649€ en Amazon

Compra la funda Magic Keyboard por 339€ en Amazon

Lo mejor: Su altísimo rendimiento y la calidad de su pantalla. Lo peor: no refresca automáticamente a los 120 Hz y es la opción menos económica. Conclusiones: La combinación del iPad Air 2020 con la funda teclado Magic Board permite disfrutar de un pequeño pero gran ordenador portátil, capaz de realizar multitud de tareas y disfrutar de contenidos multimedia y juegos.

Samsung Galaxy Tab 7 + Book Cover Keyboard: la alternativa

Viene de serie con un accesorio que permite sacarle un mayor rendimiento gracias a aplicaciones como Samsung Notes. Es el conocido lápiz S Pen que la firma ha rediseñado. Se siente muy cómodo y la respuesta que ofrece es fantástica gracias a su latencia ultrabaja. Además, apenas pesa unos gramos y se recarga de manera inalámbrica a través del sistema magnético de su parte trasera.

El acabado de la tableta Samsung Galaxy Tab 7 es de alta calidad, tiene un perfil de 6,3 mm y alcanza un peso de 498 gramos. Con un óptimo aprovechamiento de los márgenes, garantiza no solo una buena calidad de imagen sino también de sonido. Así, combina una pantalla de 11 pulgadas y 2.560 x 1.600 píxeles (se ve realmente bien) con un sistema de sonido que está formado por cuatro altavoces con soporte para Dolby Atmos; llevan la firma de un referente en este terreno, AKG.

Su rendimiento es indiscutible y la elección de su procesador (el modelo de alta gama Qualcomm Snapdragon 865+) es todo un acierto: este se combina con una RAM de 6 GB y almacenamiento de 128 GB ampliable con tarjetas SD de hasta 1 TB de capacidad. La batería, con una capacidad de 8.000 mAh, garantiza una autonomía elevada. Tiene a su favor, asimismo, que es compatible con la carga rápida de 45 vatios, pero el cargador para esta no viene.

El usuario puede complementar este dispositivo con la funda teclado Book Cover Keyboard específica, que facilita distintas posiciones a la hora de utilizarla como un ordenador portátil. Sobre todo resulta útil si se decide utilizar la función Dex de su Galaxy Tab 7: la sensación que uno tiene es que se mueve y desplaza a través de un escritorio como el de nuestro ordenador pero con una interfaz ligeramente modificada al integrar el sistema operativo Android.

Compra la tableta Samsung Galaxy Tab 7 por 599€ en El Corte Inglés

Compra la funda Book Cover Keyboard por 148,19€ en Amazon

Microsoft Surface Go 2: mejor relación calidad-precio

El diseño de la tableta Microsoft Surface Go 2 es compacto (245 x 175 x 8.3 mm) y ligero (544 gramos), y el acabado transmite sensación de calidad y durabilidad. Nada más encenderla, la vista fija su atención en la pantalla: recubierta por un cristal Corning Gorilla Glass 3, posee un tamaño de 10,5 pulgadas y 1.920 x 1.080 píxeles de resolución que en términos de color, brillo o detalle cumple bien. Con un formato 3:2, la respuesta a los toques sobre su superficie ofrece buenos resultados.

Mientras, en la parte trasera se encuentra su ya conocido soporte Kickstand que al desplegarlo ayuda a que se fije cómodamente en la superficie donde se utiliza. Sobre todo es útil cuando acoplas el teclado Surface Go Signa Cover que le acompaña (y que se adquiere por separado). Este es muy suave al tacto gracias al tejido que lo recubre y que recibe el nombre de Alcantara. Asimismo, luce un perfil de fino grosor y aunque su tamaño es un poco más reducido con respecto a los teclados a los que estamos habituados, a medida que se usa los dedos se sienten más cómodos. Las teclas se retroiluminan.

El rendimiento que ofrece este conjunto es bueno y su configuración para un uso normal (ofimática, correo, Internet o visualización de contenidos multimedia) cumple con lo esperado. Eso sí, sus conexiones físicas solo son dos: una toma de auriculares de 3,5 mm y un puerto USB-C. La autonomía de la tableta es de unas ocho horas aproximadamente. El sistema operativo que incorpora esta tableta con teclado es Windows 10 Home S, una versión adaptada del conocido software que sobre todo, para los estudiantes, es recomendable.

Compra la tableta Microsoft Surface Go 2 por 459€ en Amazon

Compra la funda Surgace Go Signa Cover por 111,95€ en Amazon

¿POR QUÉ DEBES CONFIAR EN MÍ?

Llevo en el periodismo tecnológico casi dos décadas. En todo este tiempo, he tenido el privilegio de comprobar cómo avanza la tecnología para hacer que el día a día sea más fácil y contarlo en diferentes medios. Aunque ya he perdido la cuenta de cuántos productos han pasado por mis manos, confieso que las ganas y las sensaciones siguen siendo las mismas. Portátiles, tabletas, teléfonos, cámaras de fotos, pulseras de actividad, relojes inteligentes... No me pongo límites a la hora de elegir un dispositivo y exprimir al máximo sus posibilidades como buena consumidora de tecnología.

*Las recomendaciones para que las entregas de pedidos online se puedan realizar con total seguridad para repartidores y clientes señalan que se debe evitar el contacto directo entre ambos, mantener la distancia de seguridad y lavarse las manos después de abrir el paquete. Todos los repartidores están instruidos para extremar las precauciones.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 8 de diciembre de 2020.

