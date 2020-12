Los mejores discos duros externos de sobremesa de gran capacidad: Western Digital, Seagate y Toshiba

Nuestra experta ha elegido el modelo Western Digital My Book (8 TB) como el mejor disco duro externo de sobremesa de los tres analizados. Destaca por su rápido funcionamiento, amplia capacidad y la variedad de opciones de configuración para mantener a salvo los archivos.

Las necesidades de almacenamiento siguen creciendo día a día: cada vez guardamos más y más archivos de vídeo, imagen o sonido. Y como también tienen más calidad, ocupan más espacio. Así que se hace indispensable contar con dispositivos capaces de soportar toda esa grandísima cantidad de información o, por lo menos, que ayuden a ampliar la de los que ya tenemos. Pensando en ello (y en tener la posibilidad de realizar copias de seguridad), hemos probado los mejores discos duros externos de sobremesa con capacidades que oscilan entre 5 y 8 TB.

¿Qué disco duro externo de sobremesa comprar? Disco duro portátil vs. sobremesa, ¿cuál es mejor?

Todos ellos son modelos de disco duro mecánico, es decir, los tradicionales; no son SSD. Esto tiene sus cosas buenas y sus cosas malas: en lo bueno, son mucho más económicos y se presupone que, por su uso sobremesa, no van a moverse de un lado a otro de forma recurrente, haciendo que no los expongamos a golpes o caídas que de otra manera podrían dañarlos. Por el contrario, los SSD funcionan más rápido y suelen ser más compactos y seguros, al no disponer de partes móviles.

¿Qué modelos hemos eligido de discos duros externos de sobremesa?



En concreto, se trata de tres modelos de discos duros externos de sobremesa: Seagate Expansion Desktop 8 TB (con una puntuación media de 7,5 puntos), Toshiba Canvio for Desktop 3.5 5TB (6,75) y Western Digital My Book 8 TB (8,75).

De ellos hemos valorado distintos aspectos; los mismos que cuando realizamos la comparativa de discos duros SSD portátiles:

- Diseño. Aunque no es el aspecto más importante, tiene relación directa con la durabilidad de la construcción o las posibilidades de colocación junto al ordenador o al televisor.

- Capacidad interna. Tanto la capacidad en la que lo hemos probado como las posibilidades de cada una de las referencias. A la hora de elegir los modelos concretos, hemos tenido en cuenta que su precio rondara los 200 euros.

- Velocidad de copia de archivos. Cada disco cuenta con sus propias especificaciones técnicas y son más o menos rápidos a la hora de escribir y leer los archivos.

- Software de copias de seguridad y control incluido. Sus funciones, facilidad de uso, entre otros aspectos.

Así los hemos probado: Discos duros Western Digital, Seagate y Toshiba



Para probar los discos duros de sobremesa participantes en esta comparativa hemos copiado una carpeta de 40 GB repleta de vídeos, imágenes, música y texto en su interior. Luego, los hemos reproducido en un televisor y conectado al ordenador para trabajar editando directamente sobre el disco.

Como complemento para tener datos concretos sobre su velocidad de funcionamiento, además, han sido sometidos a pruebas de lectura/escritura con el software CrystalDiskMark 8, que permite realizar test de manera rápida y obtener datos de velocidad de funcionamiento en distintos ciclos.

Tras las pruebas, el disco duro externo de sobremesa ganador es el Western Digital My Book. Su funcionamiento no ha supuesto ningún problema durante las pruebas, ha sido el más rápido y ofrece múltiples opciones de seguridad configurables fácilmente a través de software.

Disco duro externo de sobremesa Western Digital My Book (8 TB)

Para funcionar, este disco duro con un diseño que recuerda al de un libro, necesita estar conectado tanto al ordenador (u otro dispositivo) por USB como a la corriente eléctrica (algo común en todos los participantes en esta comparativa). Como no tiene botón específico para encenderse/apagarse, siempre que esté enchufado a ambos estará en funcionamiento.

• Capacidad: 8 TB. • Otras capacidades: 4, 6 ,10, 12, 14, 16, 18 TB. • Dimensiones: 139,3 mm x 49 mm x 170,6 mm. • Peso: 0,96 Kg. • Temperatura operativa: Desde 5ºC hasta 35ºC. • Temperatura no operativa: Desde -20ºC hasta 65ºC. • Interfaz: USB 3.0 y USB 2.0. • Otros: protección con contraseña con cifrado de hardware de 256 bits, software WD Backup. • Web: www.westerndigital.com

La carpeta del disco se abre automáticamente al conectarlo y, dentro de ella, podemos ver el software Install Discovery de la firma. Una vez dentro, en su pantalla principal, aparece un listado con los discos disponibles, de los que informa de la capacidad de almacenamiento restante. Junto a ellos, un icono de configuración permite crear una contraseña de acceso de manera rápida o expulsarlo de forma segura.

Hay un segundo apartado, catalogado como apps, mediante el que se puede acceder a otras aplicaciones de seguridad, que hay que instalar una a una. Así WD Backup para Windows, compatible con Apple Time Machine para Mac, ayuda a programar copias de seguridad automáticas de las fotos, los vídeos, la música y los documentos, decidiendo hora y frecuencia. Además, y con las herramientas de WD Security, también es posible elegir una contraseña para activar el cifrado por hardware AES de 256 bits integrado. Por último, WD Drive Utilities, está destinada a realizar un diagnóstico del disco, entre otros.

En las pruebas de velocidad, el disco duro de sobremesa Western Digital My Book (8 TB) ha arrojado las siguientes cifras: una velocidad máxima de lectura de 210,52 Mbps; y una tasa de escritura de 211,38 Mpbs.

Lo mejor: se complementa muy bien con distintas soluciones de software accesibles desde el propio disco duro, gratuitas y sencillas de utilizar. Lo peor: es un poco más caro que los modelos de la misma capacidad de la competencia. Conclusión: con una amplia capacidad y un funcionamiento rápido, destaca por la amplia variedad de opciones de configuración para garantizar la seguridad de todos los archivos almacenados en él.

Nuestra elección Un disco duro externo de sobremesa rápido y que permite múltiples opciones de seguridad configurables fácilmente a través de software. Compra por 168,29€ en Amazon

Disco duro externo de sobremesa Seagate Expansion Desktop (8 TB)

Una de las cosas que más sorprende al sacar este disco duro de su caja es que viene con muchísimos adaptadores para enchufes de diferentes países; hasta seis. Es una sensación similar a la de conectar el disco por primera vez: en su interior trae la garantía, aplicaciones para Windows y Mac, y otros archivos.

Con un tamaño muy compacto, la unidad que hemos probado tiene 8 TB de capacidad y ha obtenido una velocidad de escritura de 183 Mbps y una de lectura de 194,40 Mbps. Es por lo tanto el más lento.

Este modelo de disco duro se trata de una edición especial para usuarios de PlayStation, aunque no es necesario tener una para sacarle partido. Al probarla con una de estas consolas, vemos que no lo reconoce directamente (algo que sí pasa con un ordenador); es necesario formatearlo en FAT32. Así, una vez se vuelve a conectar, la consola lo reconoce y reformatea adaptándolo a sus requerimientos. Por lo demás, el disco duro de sobremesa Seagate Expansion Desktop 8 TB es muy silencioso, e incluye dos años de Rescue Data Recovery Service Plan, un servicio para recuperación de datos en caso de pérdida al que se accede con el registro del producto y que está sobre todo orientado a las pequeñas empresas.

La alternativa Una de sus características más reseñables es que el disco duro incluye seis adaptadores para enchufes de diferentes países.

Disco duro externo de sobremesa Toshiba Canvio for Desktop 3.5 (5TB)

Aunque este disco duro está disponible con una capacidad de hasta 6 TB, la unidad con la que Toshiba ha participado en esta comparativa tiene una capacidad de 5 TB. Con ella, ha conseguido una velocidad de escritura de 209,76 Mbps y una lectura de 206 Mbps. En su interior trae guardados dos documentos en PDF: el manual de usuario en distintos idiomas y las instrucciones de seguridad del dispositivo.

El disdo duro de sobremesa Toshiba Canvio for Desktop 3.5 5 TB puede colocarse tanto en horizontal como en vertical y su cubierta está acabada en un llamativo negro brillante. No incorpora medidas de seguridad por software, aunque sí trae una ranura de bloqueo de seguridad y un sensor de impactos interno (con tecnología Ramp Loading) que protege el dispositivo ante posibles golpes y caídas.

El más económico El disco duro puede colocarse tanto en horizontal como en vertical y dispone de un sensor de impactos interno.

¿Por qué debes confiar en mí?

Soy periodista con más de 10 años de experiencia en el sector tecnológico. Durante este tiempo, he elaborado reportajes, artículos y todo tipo de contenidos relacionados con los más variados aspectos relacionados con la tecnología. Además, durante los últimos años me he especializado en el análisis de productos para distintos medios —incluido EL PAÍS—, lo que me ha llevado a probar cientos de ellos, de todo tipo y gama: desde los smartphones más económicos hasta los más punteros, ordenadores, sistemas de sonido, televisores…

