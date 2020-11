Xiaomi Mi 10T Pro: rendimiento de gama alta por la mitad de precio

Hace unos meses Xiaomi presentó el Xiaomi Mi 10 Pro, con el que rozaba la barrera psicológica de los 1.000 euros. Y nos extrañó, teniendo en cuenta que sus terminales siempre se habían caracterizado por acercarse a las gamas altas en prestaciones pero no en precio.

Con su sucesor, el Xiaomi Mi 10T Pro, protagonista de este análisis, vuelve a la lucha de los mejores móviles en relación calidad-precio: tiene la configuración propia de un gama alta y cuesta casi la mitad de precio, 570,86 euros (ahora con un 5% de descuento).

Análisis y valoración

Nos encontramos con un móvil de estética atractiva y acabado perfecto, pero un tamaño grande, muy grande. Tiene unas dimensiones de 16,5 cm de alto y un grosor de 9,3 milímetros, y pesa nada menos que 218 gramos. Estos gramos adicionales se notan mucho al sujetarlo con una sola mano. Como veremos más adelante, una de las principales causas de este aumento es que cuenta con una batería grandísima (5.000 mAh) que ayuda a compensar el gasto de energía extra que supone una pantalla como la suya: de 6,67 pulgadas con panel IPS, resolución Full HD+ (2.400 x 1.080 píxeles) y un ratio de 20:9.

Estos datos hacen que se quede un poquito por detrás de los smartphones de gama alta ‘de verdad’, aunque es cierto que la experiencia es muy positiva: ofrece un buen ángulo de visión, contraste suficiente y brillo máximo suficiente para exteriores, colores intensos…

Sin duda, lo que más nos ha gustado es que ofrece una tasa de refresco de hasta 144 Hz que se ajusta automáticamente a lo que estemos viendo en pantalla. Es decir: si usamos una app compatible con esta tasa (mayoritariamente juegos), disfrutaremos de la máxima fluidez que ofrece en las imágenes y, en caso de que funcione a 90 Hz se adaptará a ellos. Y así con todas. Con ello, garantiza siempre la mejor experiencia y cuida la autonomía de la batería. Si queremos ponerla fija en 90 o 60 Hz también podemos, pero merece la pena elegir el máximo. 5% de descuento, ahorra 28,14 euros.

Cámara troquelada

Ficha técnica - Pantalla: IPS 6,67 pulgadas Full HD+, 144 Hz (adaptable), 650 nits, HDR10 - Procesador: Snapdragon 865 + módem 5G - Memoria RAM: 8 GB - Almacenamiento: 128/256 GB (UFS 3.1) - Cámara: Trasera con tripe sensor: 108 MP 1/1,33” (1,6 µm) Super Pixel 4 en 1, f/1.69, 82º, OIS; gran angular 13 MP (1,12 µm), 123º, f/2.4; y macro 5 MP 2-10 cm (1,12 µm), f/2.4, AF. Frontal de 20 MP (0,8 µm), f/2.2 - Batería: 5000 mAh - Sistema operativo: Android 10 con MIUI 12 - Tamaño: 165,1 x 76,4 x 9,33 mm - Peso: 218 g - Conectividad: LTE, Wi-Fi 4x4 MIMO, 5G, Wi-Fi 6, NFC, IR, Bluetooth - Otros: dualSIM

Troquelada en la pantalla está la cámara frontal, con 20 megapíxeles, una apertura f/2.2 y una calidad bastante buena en entornos bien iluminados. Del mismo modo, es la encargada de conseguir un desbloqueo facial rápido. Lo que no está integrado en la propia pantalla es el lector de huellas (como consecuencia de tratarse de un panel IPS). En su lugar, está ubicado en un botón lateral con un funcionamiento sin pegas.

Por otro lado, en la parte superior e inferior de la pantalla se encuentran muy disimulados los altavoces. En este caso, para conseguir sonido estéreo emplea tanto el altavoz principal como el auricular, ofreciendo una potencia suficiente y una calidad aceptable. Estas sensaciones se extienden cuando se emplean unos auriculares y, aunque el terminal no cuenta con mini Jack para conectarlos, sí trae un adaptador de USB en la caja para poder utilizar los que tengamos por casa.

3 cámaras, 108 megapíxeles

Si damos la vuelta al Xiaomi Mi 10T Pro la vista se nos va a dos elementos. En primer lugar, una carcasa trasera de cristal con efecto espejo que se ensucia con solo mirarla. En segundo, a un gran modulo en el que están situados los tres sensores que componen su cámara trasera: un sensor principal de 108 megapíxeles con apertura f/1.69 y un campo de visión de 82 grados, así como estabilización óptica de imagen; un ultra gran angular de 13 megapíxeles con apertura f/2.4 y campo de visión de 123 grados; y un sensor macro para hacer fotos a detalles situados entre 2 y 10 cm de distancia con apertura f/2.4.

Como hemos visto, el sensor principal permite capturar fotografías con 108 megapíxeles. Eso sí, no dispara con este tamaño por defecto: lo hace con 27 megapíxeles algo que, además de reducir lo que ocupa cada una de estas capturas en la memoria interna del teléfono, también hace que se obtengan imágenes más luminosas. En general nos encontramos con fotografías adecuadas a su precio: aquí no hay sorpresas y los resultados están lejos de los conseguidos con los mejores teléfonos móviles. Dicho esto, durante el día y en entornos bien iluminados no hemos experimentado problemas de nitidez, definición o color. Y durante la noche, un modo automático hace que aumente la exposición con resultados contradictorios: a veces se pasa con el contraste y es peor que utilizar el modo auto.

Otra cifra que llama la atención de la cámara: graba vídeo en 8K. Como ocurría con las fotografías, la memoria se llena demasiado rápido cuando elegimos esta resolución y, aunque se gana en nitidez, necesitamos disponer de una pantalla compatible para disfrutar de ellas completamente. Bajándola a 4K seguimos logrando imágenes en movimiento muy correctas.

¡Vuela!

La competencia - iPhone 12 mini. Con una pantalla Super Retina XDR de 5,4 pulgadas, es el más pequeño entre los pequeños iPhone, aunque comparte con el modelo de referencia el uso de un panel OLED, un procesador chip A14 Bionic o la presencia de tecnología 5G. - Huawei P40. Con un conjunto de cámaras traseras firmadas por Leica, cuenta con un sensor ultra gran angular de 16 megapíxeles, un telefoto de 8 megapíxeles y una cámara principal de 50. - OnePlus 8T. Su pantalla tiene un tamaño de 6,55 pulgadas con resolución Full HD+, una relación de aspecto 20:9, tecnología Fluid AMOLED y 120 Hz, además de recubrimiento Corning Gorilla Glass. - OPPO Reno 4 Pro 5G. Incluye una función de carga rápida a 65 W que consigue llenar su batería hasta el 60% en 15 minutos, y por completo en 36. - Samsung Galaxy S20 FE. Con versiones 4G y 5G, esta ‘Fan Edition’, está disponible en una amplia variedad de colores y su cámara trasera compuesta por tres sensores consigue un zoom de hasta 30 aumentos.

Por último, hablemos de su rendimiento. No tiene el mejor procesador de Qualcomm, pero casi: monta un Snapdragon 865 con 8 GB de memoria RAM y 128 o 256 GB de capacidad. No hay juego, aplicación o utilidad que se le resista, y no se calienta nada. También es compatible con las redes 5G (esto de momento no es esencial) y ofrece una autonomía que supera el día sin problema, incluso con la tasa de refresco de la pantalla configurada en 144 Hz. Luego, se recarga el 50% en unos 20 minutos, y el 100% en hora y cuarto gracias a su sistema de carga rápida. De hecho, el pack incluye un cargador de 33W.

Funciona con Android 10, aunque no lo parece, ya que la capa de personalización MIUI 12 lo cambia casi completamente. Aporta muchísimas opciones adicionales, a la vez que desordena algunas cosas, incluye un buen número de aplicaciones preinstaladas y sigue incluyendo publicidad. Se puede quitar, pero no debería traerla configurada de fábrica.

- Lo mejor: con una configuración avanzada, ofrece un rendimiento óptimo. También destacan su pantalla, con 144 Hz, y una buena autonomía. - Lo peor: la capa de personalización del sistema operativo es confusa a veces y trae publicidad. Es bastante voluminoso y pesado. - Conclusión: con este terminal Xiaomi vuelve a sus orígenes: ofrece un smartphone con una configuración a la altura de los mejores a un precio que se acerca a la mitad.

