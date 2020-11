Black Friday 2020: las mejores ofertas en firmas de moda y calzado como Nike, Vans, Camper, Helly Hansen o Under Armour

Hay artículos, como las zapatillas de deporte, que nunca pasan de moda y siempre están presentes en nuestro armario, así que se trata de un producto ideal para adquirirlo en rebajas. Como ocurre con otras categorías, el Black Friday nos deja importantes descuentos en calzado y en grandes marcas como Nike, Vans, Converse, Camper o Geox. Junto con esta selección de descuentos de hasta 69% en calzado, hemos incluido prendas de abrigo y accesorios, también de firmas de reconocido prestigio como Helly Hansen o Under Armour, que pueden inspirar las compras anticipadas para Navidad.

Calzado

Sneakers Nike Air Max 2090

Unas zapatillas de última tendencia están entre los artículos más buscado en estas fechas. Este modelo de Nike, las Air Max 2090, se perfilan como unas sneakers superventas no solo por su atrevido diseño, sino también por su increíble comodidad (con máxima amortiguación). Inspiradas en las icónicas Air Max de los 90, están disponibles en varias combinaciones de color y un acabado de malla transparente que aporta un toque futurista y moderno.

65% de descuento, ahorra 82,50 euros.

Compra por 67,48€ en Nike con el código SHINE2020

Sneakers Nike Air Max 2090 para hombre

Mismo modelo Nike Air Max 2090, esta vez para hombre. Disponibles también en varias combinaciones de colores, todas muy ponibles y atrevidas para combinar tanto con ropa deportiva como con looks de diario y vaqueros. Son atemporales, muy especiales y, solo durante Black Friday, suman un 65% de descuento sobre su precio original.

65% de descuento, ahorra 82,50 euros.

Compra por 67,48€ en Nike con el código SHINE2020

Sneakers Unisex Converse

Otro clásico, este caso de la mano de Converse y su modelo Chuck Taylor All Star. Se puede adquirir con descuento en azul marino y rosa palo. En el exterior destacan por su combinación de ante, piel y pana. Están disponibles en números desde el 35 al 42,5 y puede ser una buena inversión porque son unas zapatillas urbanas y muy combinables.

40% de descuento, ahorra 32 euros.

Compra por 48€ en Converse con el código FASHIONFAVES

Zapatillas Fila Disruptor

En esta recopilación de calzado rebajado no podía faltar una de las tendencias de los últimos años: las sneakers feas. FILA es precisamente una de las marcas que están irrumpiendo con fuerza entre las marcas que quieren dominar el mercado del calzado urbano. Son voluminosas y tienen una buena plataforma, ideales para ir a la última. Se puede elegir en números desde el 36 al 41.

69% de descuento, ahorra 69 euros.

Compra por 30,99€ en Amazon

Zapatillas Superga

La firma de calzado italiana Superga está detrás de este modelo de líneas sencillas, con su característica suela de caucho natural, y con cierre de cordones. Es un clásico para lucir en cualquier época del año y que resulta perfecto para combinar con todo tipo de estilismos. Algunos de los modelos rebajados, además, tienen un acabado ligeramente metalizado. Se puede elegir entre varios colores como azul marino, blanco o gris y también entre una amplia variedad de tallas.

66% de descuento, ahorra 47,45 euros.

Compra por 24,55€ en Amazon

Zapatillas de deporte Vans Classica

Con estampado de cuadros, este modelo de Vans es uno de los más icónicos de la marca californiana famosa por su línea de zapatillas de skate. Gracias a su característica suela gruesa resultan muy cómodas para el día a día y no llevan cierres, solo unas aplicaciones elásticas en la parte del empeine. En el talón incluyen también el logo Off the Wall.

41% de descuento, ahorra 26,04 euros.

Compra por 38,95 € en Asos

Zapatillas Vans con plataforma

Otra modelo de Vans, en este caso el popular Ward, que se puede adquirir con un buen descuento de Black Friday. Se trata de unas zapatillas de lona y suela de plataforma, de 2 centímetros, que se cierra con cordones. Aunque se pueden adquirir en otros colores, el total black es el que presenta mayor oferta. Unas zapatillas urbanas y muy ponibles que, sin duda, pueden ser unas buenas candidatas para regalar esta Navidad.

37% de descuento, ahorra 23,53 euros.

Compra desde 40,46 € en Amazon

Zapatillas unisex Courb Camper

Una firma española conocida por la calidad de su calzado y materiales es Camper, que también se suma a los descuentos del Viernes Negro. El modelo de zapatillas Courb, por ejemplo, está disponible en colores alegres y modernos como el azul, naranja o rosa y en otros más clásicos como beis o gris. Su diseño está inspirado en los trabajos del arquitecto Le Corbusier y están confeccionadas para garantizar la máxima comodidad en el día a día.

40% de descuento, ahorra 48 euros.

Compra por 72€ en Camper

Zapatillas Casual para hombre de Yuccs

Se trata del último lanzamiento de Yuccs, una firma española especializada en calzado sostenible y elaborado con materiales naturales. Son perfectas para quienes busquen unas sneakers versátiles y que se adapten, por ejemplo, a los looks desenfadados de oficina. Se pueden adquirir en seis colores diferentes, es un calzado muy ligero que solo pesa 250 gramos, y que se ajusta muy bien a cada movimiento. Los números disponibles van del 40 al 46.

11% de descuento, ahorra 10 euros (25 euros si se compran dos pares).

Compra desde €84,99 en Yuccs

Zapatos de vestir para hombre Geox

Un zapato clásico, tipo Oxford, para poder integrar en los looks más formales sin renunciar a la comodidad que ofrecen Geox en todas sus creaciones. Está disponible en números desde el 39 al 47 y es un producto que ha recibido una nota media de 4,4 estrellas sobre 5 por parte de los usuarios de Amazon. Están fabricados en cuero, se cierran con cordones, y el tacón tiene una altura de 3,5 centímetros.

56% de descuento, ahorra 55,64 euros. Precio mínimo histórico.

Compra por 44,26 € en Amazon

Ropa de abrigo

Chaqueta impermeable para hombre Helly Hansen

Un tres en uno en toda regla de los que buscan los más deportistas y amantes de la vida al aire libre: forro polar, chaqueta cortavientos e impermeable. Se trata de una de las prendas más especiales de la marca (especializada en ropa deportiva) que cuenta con costuras soldadas, forro interior completo extraíble, orificios de ventilación en los hombros y tapa delantera con cierre oculto. Está disponible en dos colores –azul marino y amarillo– y viene con un kit de reparación para arreglar de forma sencilla enganches o cualquier tipo de contratiempo que pueda surgir para aumentar la longevidad de la prenda al máximo.

57% de descuento, ahorra 102 euros. Precio mínimo histórico.

Compra por 77,99€ en Amazon

Chaqueta larga impermeable para mujer Helly Hansen

De la misma marca, Helly Hansen, es este abrigo para mujer a prueba de viento y lluvia. Es una prenda transpirable que ofrece una protección de calidad al mismo tiempo que resulta muy cómoda de llevar. La capucha se puede guardar en un bolsillo que lleva en el cuello cuando no se usa y está equipada con múltiples bolsillos. Se puede elegir entre tres colores diferentes y entre una variedad de tallas.

57% de descuento, ahorra 85 euros. Precio mínimo histórico.

Compra por 64,99€ en Amazon

Chaqueta para hombre Under Armour

Otra de las marcas más buscadas cuando llegan las rebajas es Under Amour. Esta chaqueta de hombre está confeccionada con tecnología UA Storm que repele el agua y el viento al tiempo que favorece la transpirabilidad. En la parte interior lleva un forro completo de malla, capucha ajustable con ala amplia, y bolsillos laterales con cremallera. El corte es ancho para lograr una mayor comodidad.

40% de descuento, ahorra 40 euros.

Compra por 60€ en Under Armour

Accesorios

Bolso mochila deTous

La mochila Elice New de Taus está decorada con un estampado de color marrón, con ribete en color rosa, y el característico oso marca de la casa. Se cierra con cremallera e incluye bolsillos en el exterior e interior además de dos compartimentos para el móvil o los bolígrafos. Dispone de asa de mano fija y también asas para los hombros ajustables. Sus medidas son 30 x 24 x 11 centímetros. En Amazon ha recibido una valoración de 4,4 estrellas sobre 5 por parte de los usuarios.

50% de descuento, ahorras 74,26 euros. Precio mínimo histórico.

Compra por 74,74 € en Amazon

Reloj Michael Kors

Si estamos pensando en regalar un reloj esta Navidad, este modelo de la firma de moda y complementos Michael Kors puede ser un buen candidato. Está fabricado en cuarzo y acero con recubrimiento de oro. El diámetro de la caja es de 44 milímetros y dispone de cronógrafo.

54% de descuento, ahorra 163,50 euros.

Compra por 139 € en Amazon

