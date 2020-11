Se limpia sola, es reutilizable y bloquea hasta el 99,8% de los virus: la mejor mascarilla antivirus que he probado

Si hay un accesorio que hemos interiorizado como parte de nuestra vida diaria en todos estos meses de pandemia es, sin duda, la mascarilla. Es obligatoria en muchos lugares del planeta, sobre todo en numerosos países europeos y en España nos la ponemos en (casi) cualquier situación social, ya sea en entornos cerrados o en espacios abiertos. Sin embargo, su uso continuado y prolongado nos lleva a una serie de preguntas inevitables, que todos nos hemos hecho: ¿la mascarilla que utilizamos es la más adecuada para nuestros intereses? ¿también para todos los miembros de la familia? ¿protege de forma adecuada las partes sensibles de la cara? ¿es poco ergonómica? ¿provoca algún tipo de alergia o irritación? ¿favorece la transpiración?



Estas y otras cuestiones me han hecho reflexionar a la hora de probar varias de ellas en este tiempo (quirúrgicas, de tela, con filtro, etc.) y en varios momentos me he llegado a sentir algo incómodo, especialmente tras horas llevándolas puestas. En mi caso, tener la piel atópica unido a los efectos de la humedad y las bajas temperaturas hace que se incremente este malestar, sobre todo en zonas más sensibles, como las mucosas; o en áreas amplias del cuello, justo tras el afeitado.

A pesar de todo, he descubierto una mascarilla con la que me he sentido muy cómodo desde el primer momento gracias a su buena transpirabilidad. Se trata de la mascarilla antiviral är, de fabricación europea y a la venta también en España desde su web, ahora, con una rebaja del 15% mediante el cupón descuento ELPAIS15 y con envío gratuito. Con ella podremos interactuar en cualquier situación y es apta, incluso, para hacer deporte. Es muy liviana y agradable al tacto. Con un diseño vanguardista, lo mejor es lo que no se deja ver a simple vista: los materiales con los que está fabricada y sus tecnologías, también incluidas en los nanofiltros que equipa. ¿Queréis saber más? Sin más dilación, os cuento mi experiencia:

Se autolimpia sola, bloquea hasta el 99,8% de los virus y es reutilizable

Antes que nada, aprovecho para explicaros que existen en el mercado dos modelos de mascarilla är: unas sin válvula y otras con ella. Yo he probado esta segunda, con la que, repito, me he encontrado muy a gusto. Las de este tipo, como bien indica el fabricante, incluyen dicha válvula para facilitarnos la respiración sin poner en riesgo a los demás. Su función es hacer pasar el aire exhalado a través del nanofiltro de forma previa.

Habiendo hecho hincapié en esta diferencia, paso a mostraros sus puntos en común. Las mascarillas är disponen de la tecnología Viral Off, la más puntera que ha creado la firma sueca Polygiene en cuanto a tratamiento antiviral. Capaz de reducir el 99% de los virus en la superficie de la mascarilla en tan solo dos horas. ¿Y cómo lo consigue? Gracias a su función de autolimpieza, certificada según estándares ISO. Esta innovación ha sido probada contra los virus de la gripe A (H3N2 y H1N1), gripe aviar, Norovirus y Coronavirus. Y, todo ello, sin alterar la flora bacteriana natural de nuestra piel.

Además, sus nanofiltros reemplazables bloquean hasta el 99,8% de los contaminantes esparcidos por el aire, como bacterias, polen y otros alérgenos. Algo muy reseñable, sobre todo, en entornos con ambientes más cargados o viciados y en zonas urbanas o industriales. El grosor de sus nanofibras oscila entre los 100 nm y los 500 nm, y son 1.000 veces más finas que un cabello humano. Mientras que su tejido poroso permite una respiración fácil y cómoda. Como podéis comprobar, la seguridad forma parte intrínseca del proceso de producción de las mascarillas är.

Sujeción total, repelente al agua y en varios tamaños (también para niños)

El paquete incluye una mascarilla y un nanofiltro. Estos últimos son imprescindibles y pueden comprarse en packs de tres, seis o doce recambios. Son muy ponibles y se ajustan a la perfección. La parte superior incorpora una cinta de aluminio para adaptarse a la nariz y cuenta con una tira suave de espuma evitando posibles fugas. La sujeción total se completa con dos pequeñas tiras de velcro que aparecen en sus laterales. Todo ello, sumado a las dos tiras con hebilla que incluye la mascarilla para regular la distancia con las orejas, facilita que el rostro quede bien tapado.

Otra ventaja cualitativa es su tecnología Eco Acqua Zero, que en otoño e invierno nos será de gran utilidad, ya que su superficie repele el agua, impidiendo su absorción. Además, ayuda a eliminar el agua generada desde el interior; algo que también me ha sorprendido gratamente y que no había experimentado con ningún otro modelo. En días de niebla, frío extremo o en lugares con humedad elevada es cuando más se nota. Por otra parte, esta barrera de entrada es esencial porque es la primera defensa ante los aerosoles que se liberan al toser, estornudar o conversar con alguien.

Tampoco quiero olvidarme de la estética. Un factor importante para muchos usuarios. Las mascarillas är se venden en siete colores y en las tallas S, M y L. Los niños también disponen de una talla única. Ante cualquier duda, siempre podéis guiaros en su web por las instrucciones que ofrecen para no errar en la elección. Y si os encontráis indecisos, escoged siempre la talla de mayor tamaño. Un producto, por tanto, que no os defraudará y que ahora tiene un 15% de descuento. Y, lo que es más importante: notaréis la diferencia desde el primer uso. Comprobado.

*Las recomendaciones para que las entregas de pedidos online se puedan realizar con total seguridad para repartidores y clientes señalan que se debe evitar el contacto directo entre ambos, mantener la distancia de seguridad y lavarse las manos después de abrir el paquete. Todos los repartidores están instruidos para extremar las precauciones.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 19 de noviembre de 2020.

Clientes satisfechos y dudas resueltas A menudo, a la hora de adquirir un producto como las mascarillas por Internet, muchos usuarios se hacen preguntas en torno a los plazos de envío, los gastos asociados o el procedimiento de pago. En la página web de är estas dudas están más que resueltas. Los más de 70 comentarios y sus altas valoraciones escritas por los propios compradores dan fe de ello. Así como su sección Preguntas y Respuestas, de la que hemos extraído los cinco puntos esenciales: • ¿Se puede lavar la mascarilla? Sí, pero dada su capa protectora ViralOff (de la que ya hemos hablado), no es necesario hacerlo con mucha frecuencia. La mascarilla se estriliza en dos horas. Eso sí, no debemos lavar o desinfectar los nanofiltros. • ¿Cómo guardo la máscaras y filtros? Una vez la hayamos usado, dejaremos ambos productos en un ambiente seco y estéril. Su tecnología hará su cometido en las siguientes dos horas. • ¿Cuál es la vida útil de esta mascarilla facial? Depende de muchos factores externos, pero para conseguir un rendimiento y sostenibilidad mayores, solo se debe lavar lo estrictamente necesario. • ¿Cuánto tiempo se puede usar un filtro? Depende también de múltiples factores. Hasta dos semanas si nos encontramos en un área de contaminación baja y sin exponernos a una carga viral elevada. Si no es así, se debe reemplazar cada ocho horas. • ¿Cuáles son los gastos de envío para España y el plazo de entrega? Hay dos posibilidades de envío. Estándar: En España, el envío es gratuito (de 2 a 7 días). Urgente, por DHL Express: Con un plazo de recepción de 1 a 3 días, el coste es de 14,95 euros.

