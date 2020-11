3

Una de las cosas que más disfruta Richard Guimaraes Camayo de vivir en su comunidad en la Amazonía peruana es estar con sus amigos y jugar fútbol. Y ambas cosas sucedían principalmente en la escuela. “No podíamos conversar con nuestro profesor y me sentía muy triste y preocupado. No podemos vernos, no podemos hacer los trabajos en grupo”, lamenta el joven de 15 años a Unicef.