La brillante evolución de la pepitoria, nuevas y suculentas recetas

¿En qué recetas mediterráneas resulta imprescindible el azafrán?, me preguntó hace algunos años uno de los alumnos de la Escuela de Hostelería La Cónsula de Málaga durante una charla-coloquio. Sin apenas pensarlo le disparé de bote pronto: en la paella valenciana, el risotto alla milanese y la bouillabaise de Marsella.

¿La pepitoria no lo lleva?, me volvió a interrogar. Cierto, un olvido imperdonable, le dije. Aparte de ser la fórmula más antigua, es una de mis favoritas. Aparece en los dos manuscritos almohades del siglo XIII -- La Cocina Hispano-Magrebí de Ambrosio Huici, y también en Fudalat al-kiwan (las delicias de la mesa), del cocinero árabe español Ibn Razin Tujibi--, proseguí. La gallina Ibrahimiya, que figura en el primero y se atribuye a un príncipe abasí, Ibrahim ibn al Mahdi, contiene almendras picadas, cebolla, azafrán y huevos, además clavo y jarabe de rosas, una pepitoria madre.

Iván Sáez en su restaurante Desencaja. J.C. CAPEL

Setecientos años después, esta fórmula fósil, precolombina, sin ningún ingrediente llegado de América, emerge a intervalos chispeante de vida en la cocina contemporánea. Durante dos días consecutivos he disfrutado en Madrid de suculentas versiones en otros tantos restaurantes: la pintada en pepitoria con setas de Desencaja obra de Iván Sáez y las gyozas de pintada en pepitoria con fuagrás en Umo, receta de Hugo Muñoz. Tampoco puedo olvidar las albóndigas de pato a la pepitoria de ostras del gran Dani Carnero en Kaleja, y la receta de Jesús Iñigo en el restaurante Ábaco de Pamplona que la remata con trufa negra rallada (Tuber melanosporum) y yema de huevo cruda.

¿Receta árabe de etimología francesa?

Lo que nos faltaba para complicar el laberinto. Según algunos filólogos, encabezados por Corominas, procede del francés petit oie, pequeña oca. No porque se empleasen para el guiso las crías de estas aves sino porque se utilizaban los despojos y menudillos. Tradición medieval francesa que daría lugar al Oie en hochepot, según asegura el Larousse de Cuisine. Antecedentes que en cierto modo nos aclaran algo las cosas. La pepitoria tradicional en España se ha elaborado con gallina, pollo o conejo, pero sobre todo con despojos de aves u otros animales. Una forma inteligente de aprovechar las partes marginales, según nos recuerda el Diccionario de Autoridades (1732) predecesor del actual Diccionario de la RAE. Teoría en la que redunda el libro de Juan de Altamiras Nuevo Arte de Cozina. Pepitoria de menudillos de pollos: De los alones, mollejas, higadillos y pescuezos harás pedacitos … Lo mismo que el Libro La Cocina de los Jesuitas (Sevilla 1808): Para este guiso se requiere que haya despojos de aves…

Tan popular ha sido la pepitoria en nuestro país que resulta sencillo seguir su rastro a través de recetarios eximios: Arte de Cocina (1599) de Diego Granado; Arte de cocina, pastelería, bizcochería y conservería (1611), de Francisco Martínez Montiño; El Cocinero Religioso obra de Antonio Salsete (primer tercio del XVIII); Nuevo arte de cocina (1745) de Juan de Altamiras; Tratado completo de cocina al alcance de todos (1894) de Ángel Muro; La cocina española antigua (1913) de la Condesa de Pardo Bazán; La cocina de Ellas (1935) de Teodoro Bardají, y, como no, La Enciclopedia Culinaria (1933) de María Mestayer de Echagüe.

Gyozas de pintada con fuagrás y trufa (Tuber uncinatum). J.C. CAPEL

Otro tanto se puede decir de la literatura española donde se prodigan las referencias a partir del Siglo de Oro. No solo por parte de Cervantes que cita la pepitoria en El Quijote y en el prólogo de las Novelas Ejemplares (De estas novelas que te ofrezco en ningún modo podrás hacer pepitoria, porque no tienen pies, ni cabeza, ni entrañas, ni cosa que les parezca), sino por otras muchas citas. Entre ellas las de Francisco de Quevedo en El Buscón (Libro III) (Estaban todos los agujeros poblados de brújulas; allí se veía una pepitoria, una mano y ...). O Lope de Vega en La dama Boba. (No hay pepitoria que tenga más menudencias de manos, tripas y pies). Y también, Juan Valera en Pepita Jiménez. Y antes Francisco Delicado en La Lozana Andaluza (me llevaron por mar en careta, metida como carne de pepitoria entre cabeza ...)

Hasta le dedicó párrafos elogiosos nuestra pepitoria el ínclito Alejandro Dumas en su Diccionario General de Cocina (1869).

Nunca la pepitoria fue una receta visceralmente madrileña, castiza o como queramos denominarla, en absoluto, inicialmente se elaboraba en media España. Su arraigo en la capital comenzó a partir del XIX de la mano de la libertina reina Isabel II, adicta a esta receta entre otras muchas debilidades. Pepitoria con laurel, sabor irrenunciable para la soberana. Nos lo recuerda Néstor Luján con una anécdota conocida que revela la íntima relación de la reina con esta fórmula.

Al parecer, a su paso por San Sebastián en septiembre de 1868 camino del exilio, un general allegado le suplicó que reflexionara y regresara a Madrid donde la esperaban la corona de la gloria y el laurel de la victoria. Su respuesta, cierta o inventada, ha pasado engrosar las citas más célebres de la realeza española: “Me marcho. La gloria para los que la quieran y el laurel para la pepitoria”. Frase lapidaria que pronunció antes de tomar el tren hacia Hendaya y Biarritz donde la aguardaba Napoleón III.

Hugo Muñoz, en el restaurante UMO, con el plato de gyozas en pepitoria. J.C. CAPEL

En piezas enteras o en despojos, la gallina, el conejo, la liebre y el pavo se han cocinado tradicionalmente en pepitoria para presentarse en las mesas españolas con patatas fritas, picatostes o arroz blanco. Así se sigue haciendo en casas de comidas tan castizas como Casa Ciriaco, De la Riva, Casa Ricardo, Esteban o Asturianos, donde manejan la receta con oficio.

Las nuevas generaciones de cocineros tienden a elaborar el guiso con pollos de campo, pintadas, patos, incluso pulardas a partir de una fórmula original más o menos estricta. A modo de complemento setas, fuagrás y trufas. Incluso ostras en la salsa azafranada. Pocas recetas españolas realmente antiguas han evolucionado de la misma forma.

Sígame en Twitter: @JCCapel y en Instagram: jccapel

Pepitoria clásica en el puesto del Mercado de Chamartín en Madrid Cocinería 44.

Pepitoria clasica del restaurante madrileño De La Riva. J.C. CAPEL

José de la Riva, con un plato de pepitoria en su restaurante.

Receta de pepitoria del manuscrito del cocinero navarro Antonio Salsete. Estimado primer tercio del XVIII. J. CA. CAPEL

Albondigas de pato a la pepitoria de ostras en el restaurante KALEJA de Málaga de Dani Carnero.

Facsimil del libro de los jesuitas de Andalucía 1808. J.C. CAPEL

Pepitoria del restaurante ÁBACO de Pamplona

Libro de la Condesa de Pardo Bazán J.C. CAPEL