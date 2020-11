Con las ventanas abiertas

“’No podíamos saber lo que pasaba porque estábamos en la escuela’, decía una niña de 9 años al intentar recordar lo que pasó en el principio de la pandemia”, escribe Julio Rogero, desde el enfoque de los MRP, tratando de explicar el malestar que genera la escuela que se mantiene con las ventanas cerradas a lo que sucede fuera.

Ser conscientes de nuestra realidad y actuar con sentido es una aspiración, que se ve condicionada por las oportunidades que encontramos para fundamentar nuestra conducta en el conocimiento.

Este deseo forma parte de nuestro impulso más natural a seguir creciendo y se potencia con el interés que despierta todo aquello que percibimos como próximo, nos preocupa o ilusiona.

La fragmentación curricular de los saberes en la enseñanza básica responde, sin embargo, a otra lógica más formal. Encuentra su razón de ser en la definición precisa de los conceptos, más que en fomentar el diálogo entre perspectivas epistemológicas diferentes o complementarias y de éstas con lo más cotidiano, con aquello que nos afecta.

Las propuestas interdisciplinares y transdisciplinares de materias y agentes educativos, por el contrario, fomentan la aproximación a escenarios y experiencias vitalmente significativas. Ofrecen la posibilidad de experimentar la utilidad del conocimiento, al fundamentar nuestras decisiones y comportamientos.

“He aprendido (...) que, con el calor, a más de 50 grados, los virus mueren y cuánto tiempo se quedan en cada superficie, y me sorprendió mucho que llegase a durar hasta dos o tres días en un plástico”, afirma en su audio-porfolio Marta Palma, estudiante 4º curso de la ESO, en el IES Cartima.

Éste es el valor y el significado del aprendizaje que sustentó la alternativa de organización curricular desplegada por el equipo docente del Instituto Público de Educación Secundaria ‘Cartima’ de Cártama (Málaga), durante el tercer trimestre del curso 2019-20, en pleno confinamiento por la COVID-19.

Aprender del SARS-CoV-2

En la entrada anterior, vimos cómo el profesorado, a la vista de las exigencias de un trabajo en confinamiento, había decidido reorganizar todo el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en torno a tres preguntas básicas: ¿Cómo hemos llegado a esta situación de pandemia? ¿Cómo afrontamos el confinamiento? ¿Qué escenarios de futuro se nos abren?

Después de una serie de conversaciones informales (se puso en evidencia el desajuste de la planificación curricular elaborada a comienzo de curso y el nuevo escenario de confinamiento) el equipo directivo consideró que debía plantear en el claustro una propuesta fundamentada de reorganización curricular, iniciativa que una vez analizada y valorada fue finalmente aceptada por todos.

A partir de ese momento, cada equipo y cada docente se ocuparon de reelaborar su programación en lo referente a objetivos, contenidos, estándares y tareas de aprendizaje. Este esfuerzo estuvo dirigido a facilitar marcos disciplinares de referencia con los que hacer frente a los interrogantes que plantearía el estudio del SARS-CoV-2 y sus consecuencias pandémicas.

En Matemáticas aplicadas, por ejemplo, se preguntaron por ¿Cuál es la evolución, en cifras, de la pandemia en Andalucía, España, Europa y en el planeta? ¿Qué repercusiones están teniendo las restricciones de movilidad en los niveles de CO 2 ?... En Física y Química ¿Cómo actúa el jabón ante el coronavirus? ¿Por qué no debes fabricar un gel desinfectante casero? ¿Cuál es la base científica que sustentan las noticias sobre el SARS-CoV-2? ¿Qué hacer para revertir las noticias falsas? ¿Cuáles son los resultados estadísticos de los ensayos clínicos de algunos fármacos, como el ibuprofeno...? ¿Cómo se despliega una pandemia como la COVID-19? ¿Cómo obtener sueros y vacunas? ¿Los alimentos son fuentes o vías de transmisión de virus? ...

Investigar y difundir innovaciones curriculares

En Lengua Inglesa querían conocer cómo se percibía el coronavirus en los países anglófonos, después de analizar los mensajes que aparecían en una televisión nacional de habla inglesa y en dos periódicos digitales ¿Podrían expresar en inglés, oralmente y por escrito, su estado de ánimo y compararlo con las percepciones recogidas? ¿Cómo vivían los estudiantes del Programa Erasmus el confinamiento? En Expresión Plástica, Visual y Audiovisual ¿Cómo se habían interpretado las situaciones trágicas, desde el humor gráfico de grandes dibujantes como Pastecca, Máximo, El Roto, Forges e internacionales como Steinberg, Folon o el cubano Posadas? ¿Cómo utilizar la fotografía para dar testimonio de determinados momentos, en las ventanas, terrazas, a través de las mirillas, los jardines?...

Desde la asignatura de Economía ¿Cómo organizar un presupuesto familiar en tiempos de pandemia, el del instituto, el de una ciudad...? En Filosofía ¿Cómo diseñar la sociedad deseada, basándose en Hobbes, Locke, Rousseau...? En Música ¿Qué canciones serían apropiadas para cada momento de confinamiento, al lavarse las manos, hacer ejercicio...? ¿Cómo suena nuestra vida en confinamiento? En Geografía e Historia ¿Qué sabemos sobre el modo de vivir la epidemia de peste en momentos como la guerra del Peloponeso, narrada por Tucídides, la antigua Roma, la peste negra en el siglo XIV o la mal llamada gripe española a principios del XX?...

Todas estas tareas son sólo unas pocas de las que se formularon en un escenario de trabajo a distancia, online, sustentadas en una planificación curricular interdisciplinar común, que adoptó el nombre de Proyecto Confinamiento del IES Cartima.

Rutinas de indagación

Cada una de las preguntas que aparecieron en el plan curricular tenían su desarrollo en tareas de aprendizaje. Como hemos comentado, incorporadas en un documento común de trabajo colectivo y compartidoen la nube. De esta manera se consiguió ­­­­evitar solapamientos y vacíos de referencia disciplinar y, sobre todo, daba ocasión de percibir la complementariedad de los saberes. Cada docente escribía, desde el ámbito disciplinar de su especialidad, las tareas más relacionadas con las temáticas que encerraban los tres grandes interrogantes comentados.

Este trabajo de planificación iba acompañado de líneas de tiempo, de hitos temporales para la resolución de las tareas en cada uno de los niveles de enseñanza. Se pretendía favorecer un desarrollo pausado, secuenciado y con sentido de un complejo proceso interdisciplinar de enseñanza y aprendizaje. Por esta razón definieron y compartieron públicamente (‘online’) las líneas temporales del desarrollo de las tareas. Pueden consultarse, al respecto, las de 1º ESO, 2º ESO y 4º ESO en Biología.

pulsa en la foto Línea del tiempo para la secuenciación de las tareas de todas las materiales en 4º de la ESO. Proyecto Confinameinto. IES CARTIMA

Ésta era una manera de establecer referencias de continuidad, procedentes de la escuela presencial, de fijar hitos comunes, seriados... de incorporar nuevas rutinas docentes y de aprendizaje tan necesarias, por otra parte, en momentos de tanta dispersión, como en éste, de trabajo en casa. La enseñanza institucionalizada es algo mucho más complejo que la simple acumulación de intervenciones individuales, al socaire de determinadas lógicas corporativo-administrativas, es una construcción colectiva, tanto material como de significado, que necesita estructuras, marcos de referencia y rutinas procedimentales.

Biología de la pandemia

El ámbito de las ciencias en el Proyecto Confinamiento estuvo muy presente, era un atractivo reto mirar de frente a la COVID19 desde un campo amplio de conocimientos que compartían procedimientos de investigación, aunque diferían en su perspectiva.

Aprender a medida que iban sucediendo los acontecimientos y avanzar al tiempo que lo hacía el resto del mundo era una oportunidad única. Tenían la posibilidad de acompasar la enseñanza, el aprendizaje, el avance del conocimiento y el sentido de utilidad de la ciencia.

Presentación del Poyecto Confinamiento a cargo de la profesora de Biología y Geología del IES Cartima: Patricia Carrasco

A partir de ahora, trataremos de ilustrar la virtualidad de toda esta replanificación, ocupándonos de su desarrollo en una de las materias de la ESO: Biología y Geología.

Abordar un reto de estas características era costoso, debían acertar y comenzaron seleccionando contenidos de la materia que fuesen afines a la temática que les ocupaba; optaron por los de Biología. Patricia Carrasco, profesora de Biología y Geología, nos lo explica: “En esta materia hay bloques de contenidos referidos a Biología y otros a Geología, para el Proyecto Confinamiento, seleccionamos los contenidos que más directamente se relacionaban con la pandemia, por lo que todos los que trabajamos, abordaban más contenidos de Biología que de Geología. Además de que los contenidos de Geología los había abordado en el primer trimestre con un proyecto llamado Geolodía, donde el alumnado tenía que investigar sobre un espacio natural protegido de Málaga o Andalucía, presentarlo, defenderlo y decidir en grupo cuál querían visitar”.

A continuación, y en función de los elementos curriculares propios de la materia, secuenciados por niveles (1º, 3º y 4º de ESO), los formularon (secuencia común de partida, objetivos/estándares y tareas) definiendo su contribución al proyecto común. El resultado fue el plan curricular, que ofrecemos a continuación para consulta y validación.

Planificación de 1º, 3º y 4º de ESO. Biología. Proyecto Confinamiento | Prof. Patricia Carrasco del IES Cartima

De esta manera pudieron organizar y secuenciar las tareas de aprendizaje con las que indagar, con cierto detenimiento, sobre el origen y la evolución de la pandemia y su estrecha relación con nuestro modo de vida.

Las tareas de aprendizaje

Una simple enumeración de algunas de las tareas desarrolladas nos sirve para comprobar la viabilidad y pertinencia de los propósitos de esta nueva secuencia curricular. Entre otras muchas, las de: Elaborar un vídeo introductorio “conociendo al enemigo covid-19”, indagar la relaciones existentes entre degradación de los ecosistemas y pandemias, elaborar un vídeo de animación (Stop Motion) sobre el proceso inmunológico desencadenado por la covid-19, diseñar una dieta mensual saludable para fortalecer el sistema inmunológico, documentar y debatir sobre el papel de la biodiversidad frente a las pandemias, montar una vídeo-noticia de tv desmintiendo los coronabulos, documentar y valorar las aportaciones que hizo el científico Severo Ochoa al conocimiento del código genético, debate/coloquio sobre el papel de la ciencia en la política y en nuestra sociedad...

ampliar foto Trabajo de estudiantes de 1º de ESO. Tarea 3: Realizar un cartel-denuncia del tráfico ilegal de animales silvestres IES CARTIMA

Este modo de trabajo en confinamiento impulsó la práctica de procedimientos de investigación, de planteamiento de hipótesis, observación y análisis crítico de evidencias, argumentación y discusión de resultados. Todas las tareas fueron diseñadas, además, para un abordaje cooperativo, con la incorporación de las TIC.

Tarea 1. Elaborar un vídeo introductorio “Conociendo al SARS-CoV-2” Estudiantes de 1ª ESO. IES Cartima

“Realizamos este trabajo siguiendo las instrucciones y ayudándonos entre nosotros. Primero compartimos un documento y lo hicimos contrastando las fuentes. Después repartimos entre todos qué iba a hacer cada uno y se grabó y los vídeos me los mandaron a mí, que soy el coordinador, y monté el vídeo, editándolo y dándole un poco de forma. Y la verdad es que ha estado chulo este trabajo y me he dado cuenta de que colaborando entre nosotros podemos hacer cualquier cosa”. Afirma, en su audio-porfolio, Pablo Lobato Becerra, estudiante de primero de la ESO.

Tarea 4. Indagar las relaciones exitentes entre degradación de los ecosistemas y las pandemias. Estudiantes de 1º ESO. IES Cartima

“Nuestro alumnado ha investigado sobre qué es el coronavirus SARS-CoV-2, de qué está formado, por qué tiene afinidad por las células respiratorias, cómo una simple molécula de jabón es capaz de destruirlo, por qué tiene capacidad de mutar y modificar sus facultades infectivas, qué relación tiene esto con las zoonosis y con la pérdida de biodiversidad, cómo podemos prevenir esta y futuras pandemias... Esta información les permitió dar respuestas de forma razonada a muchas de sus preguntas, consiguieron calmar sus estados de pánico derivados del desconocimiento y lo más importante, desmentir con argumentos científicos la monumental avalancha de bulos”, afirma Patricia Carrasco, profesora de Biología y Geología del IES Cartima.

El libro de Biología

El libro de texto no se utiliza como recurso básico de aprendizaje en el IES ‘Cartima’. Habitualmente diseñan diferentes soportes. En este caso, fue una web con la que ofrecer una visión de conjunto, establecer referencias y fijar ciertas rutinas; entre otras, la relación secuenciada de tareas, explicadas en sus propósitos y actividades fundamentales, indicadores de evaluación y fuentes documentales, modelos y formatos de realización, calendario de entrega de los porfolios, criterios para su confección...

Idearon una web interactiva, denominada Biología y Geología. ESO (1º, 3º, 4º). Proyecto de Confinamiento con la que ofrecían una guía de orientación en el proceso de aprendizaje que iban a desplegar en confinamiento.

Espacio web de Biología y Geología. ESO (1º, 3º, 4º). Proyecto de Confinamiento. Patricia Carrasco, profesora de Biologa y Geología en el IES Cartima

Este soporte ‘online’ junto a los intercambios grupales por videoconferencia entre iguales y con el profesorado permitían sostener el aprendizaje autónomo que querían fomentar. Las clases online tenían una duración de una hora; algunos días contaban con dos horas de clase y otros días tres. En Biología y Geología disponían de una hora semanal de clase virtual por cada grupo-clase.

Un diálogo entre saberes y docentes

Ante la imposibilidad material de seguir mostrando evidencias de todo este trabajo colectivo, no queremos acabar el relato sin apuntar algunas realizaciones desde las que rendir tributo a cada uno de los docentes que se apuntaron a este proyecto y que, pese al sobresfuerzo que exigía trabajar en confinamiento y con una pedagogía en la excepcionalidad, estaban convencidos de la relevancia de su labor. Todas y todos abrigaban la esperanza en una nueva normalidad construida con aprendizajes trabajados durante este confinamiento.

Fijémonos, por ejemplo, en la secuencia curricular elaborada desde el Departamento de Lenguas-Inglés, tratando de poner en juego el uso de la lengua en referencia a los temas de actualidad en torno a la pandemia y su significado para la vida de cada estudiante. Como ejemplo, Headlines in 60 seconds, en el que además de “trabajar con textos (orales o escritos) auténticos se ofrece al alumnado la posibilidad de aportar información de primera mano sobre cómo está incidiendo el Covid-19 en otros lugares del planeta. Las conexiones que se establecen entre la realidad propia y la ajena enriquecen el proyecto vital del alumnado al hacerles comprender que estudiar otra lengua les permite extender el conocimiento más allá de las cuatro paredes del aula y les aporta valor añadido en el plano personal y formativo mediante el contacto con otras culturas y el acceso fiable a la información”.

Your browser does not support the video tag. Planificación del aprendizaje de la lengua inglesa durante el confinamiento Departamento de Lenguas-Inglés. IES Cartima

El Departamento de Lenguas-Lengua Castellana y Literatura decide abordar el Proyecto Confinamiento desde la literatura y en torno al adagio latino carpe díem, optando por desarrollar un proyecto de educación literaria denominado #VOCESCARTIMA, sustentado en una web gamificada organizada por retos.

pulsa en la foto Imagen de la Web del proyecto #VocesCartima de Lengua Castellana y Literatura (se accede clicando en la imagen) RAQUEL GONZÁLEZ. IES CARTIMA

El trabajo en Lenguaje Audiovisual, incorporaba a los objetivos académicos el de gestión emocional de esta situación excepcional, con tareas como la realización cortometrajes sobre el confinamiento: “La finalidad de esta tarea era elaborar un guion para, posteriormente, realizar un cortometraje educativo que nos enseñe algún valor o nos transmita algún mensaje que habían aprendido en la situación de confinamiento”, comenta la profesora Patricia Carrasco.

El proyecto “relatos sonoros” en Educación Plástica y en Música, tenía el propósito de “contar un día de su cuarentena sin usar la voz, sólo con los sonidos y las imágenes de su encierro”, escribe Beatriz Lucas. El viaje al pasado, desde Geografía e Historia, estudiaba viejas pandemias, como la peste negra en el siglo XIV y la mal llamada gripe española a principios del XX...

Nos quedamos aquí, en la confianza de haber podido ayudar describir el significado de lo que es una institución educativa, ese entorno presencial y virtual en el que aprendemos unos de otros, gracias al diálogo inducido entre personas y saberes. Estamos hablando de un escenario real y telemático que cuenta con la guía del docente para crear algo común, con sentido, desde la singularidad de cada estudiante y que trata de hacer conscientes cómo, a pesar de las diferencias, todos tenemos la ocasión de participar en la construcción de lo algo que es inmaterial e inagotable, el conocimiento; algo que es común y nos pertenece a todos.

