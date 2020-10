Las mejores consolas portátiles retro para jugar niños y adultos

Nuestra experta ha elegido la consola Anbernic RG650 como la mejor consola portátil retro de las cuatro analizadas por su acabado, la calidad de los materiales y la autonomía de uso que proporciona.

Uno de los pasatiempos favoritos de los españoles son los videojuegos. De hecho, los datos que recoge el informe La industria del videojuego en España. Anuario de 2019 reflejan que en nuestro país existen algo más de 15 millones de gamers: de ellos, 8,8 millones son hombres y 6,2 mujeres que dedican una media semanal de 6,7 horas a esta afición.

Estos jugadores, según el citado documento, tienen edades muy diferentes y acceden desde distintos dispositivos: tabletas, smartphones, ordenadores y, como no, consolas. Aunque los modelos de ahora no tienen nada que ver con los de años atrás, lo cierto es que durante los 80 y 90 estas máquinas —junto a los títulos que entonces se lanzaron— fueron muy especiales; una época que hoy sigue grabada en la memoria de muchos. ¿Os imagináis jugando a ellos otra vez? En este sentido, cada vez se están haciendo más populares las consolas portátiles retro que incorporan emuladores con los que ejecutar plataformas tan míticas como Sega, Mega Drive, Game Boy, Super Nintendo…

Comparativa de consolas retro



Para realizar este artículo, hemos fijado un precio máximo de 100 euros. Los dispositivos elegidos son los siguientes: Anbernic RG350 (8,5), CXYP Pap-K3 (8), Hanbee Consola de Juegos Portátil (7,25) y Kiztoys, consola de juegos portátil (7,25).

Han sido comparados a partir del análisis de criterios como los que se señalan:

- Materiales: aunque todas están fabricadas en plástico, la calidad y el acabado que ofrece cada una es diferente.

- Controles físicos: cómo de cómodos resultan, su manejabilidad, capacidad de respuesta…

- Calidad de imagen: ¿Cómo es la pantalla? Si los colores se reproducen bien, tipo de luminosidad y claridad…

- Sonido: Lógicamente, estas consolas no pueden equipararse a las de las grandes marcas, pero tienen que proporcionar una mínima calidad sonora.

- Rendimiento: si la consola funciona según lo esperado, no se queda colgada, no existen retardos y los juegos se ejecutan bien.

- La autonomía: este punto también es importante, aunque os adelantamos que dicha autonomía no es demasiado alta.

Cuáles la mejor consola retro del mercado



A lo largo de un mes, hemos jugado con estas cuatro consolas portátiles económicas. Hemos comprobado cómo funcionan, qué tal rinden, la calidad de sus pantalla, el sonido que arrojan y la duración de sus baterías. Nos hemos llevado una agradable sorpresa con todas ellas, porque la experiencia de uso ha sido mucho mejor de lo que hubiésemos creído siempre y cuando, eso sí, no nos olviden de la franja de precio en la que se sitúan.

Ha logrado la puntuación más alta la consola retro Anbernic RG650, que viene precargada con 2.500 títulos. Por su acabado y la calidad de sus materiales nos parece la mejor y su autonomía es la que proporciona más horas de uso. Asimismo, su pantalla se ve bien y el sonido cumple.

Anbernic RG350

Disponible en tres colores (gris, negro y negro transparente), es muy cómoda de utilizar gracias a sus dimensiones compactas y peso liviano. Además, su acabado nos ha gustado mucho y los dedos rápidamente se acostumbran al tacto de la cruceta, los dos joysticks y los botones A, B, X e Y.

FICHA TÉCNICA - CPU: Ignenic JZ4770 dual core a 1 GHz. - Memoria RAM: 512 Mb DDR2. - Almacenamiento flash: 16 Gb. - Pantalla: panel IPS de 3,5 pulgadas y 320 x 240 píxeles de resolución. - Dimensiones: 145 x 73 x 14 mm. - Peso: 160 gr. - Batería: 2.500 mAh, hasta seis horas de uso. - Opciones de conectividad: ranura para tarjetas microSD de hasta 128 Gb, dos puertos microUSB (uno de ellos con soporte para OTG). HDMI, salida para cascos y AV. - Emuladores: PS1, CPS1, CPS2, FBA, Neo-Geo, Neo-Geo Pocket, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, GG, Handy, MSX, PCE, WSC、 - Otros: soporta los formatos de música, fotos y vídeo más conocidos así como TXT para e-book

Lo primero que llama la atención es el tamaño de su pantalla: se trata de un panel IPS de 3,5 pulgadas y 320 x 240 píxeles de resolución que en términos de color, brillo o luminosidad sorprende de manera positiva. Lo mismo sucede con el audio. En este caso, sus dos altavoces están situados en la parte inferior, donde encontramos también el botón de encendido, el control del volumen, un botón de reset (si lo pulsamos regresamos al menú de inicio) y una ranura para tarjetas microSD de hasta 128 Gb.

Esta consola retro ofrece un buen rendimiento y una más que aceptable jugabilidad. Puede emular un montón de títulos clásicos gracias a los emuladores que integra como X-Mame para Arcade, Neo-Geo, Game Boy Advance, Mega Drive, DOSBOx, Genesis Plus e, incluso, la PS1 de la mano de títulos como Castlevania (cada emulador posee su carpeta). A su buena experiencia de uso contribuye su configuración técnica. En ella, destaca el procesador Ingenic JZ4770 a 1 GHz que se combina con una memoria RAM de 512 Mb y un almacenamiento interno de 16 Mb. La autonomía de la batería, que se recarga a través del cable USB de clase C que viene en la caja, oscila entre las cinco y seis horas.

Lo mejor: el rendimiento que logra, lo bien que responden sus controles y la calidad de imagen y audio. Lo peor: es la opción más cara y el tamaño de la pantalla podría haber sido un poco más grande. Conclusiones: Combina un alto rendimiento con una jugabilidad muy buena, prometiendo muchas horas de diversión gracias a su extenso catálogo que se puede completar con los títulos que descarguemos en una microSD de hasta 128 Gb. No solo destaca por incorporar la mejor batería, sino una calidad de imagen muy buena que complementa con un sonido que, en nuestra opinión, es el mejor de las cuatro consolas.

Nuestra elección Cuenta también con un jack de 3,5 milímetros y una salida HDMI para conectarla, por ejemplo, a un televisor. Compra por 99,99 € en Amazon

CXYP Pap-K3

Si con sus diseños las consolas portátiles Hanbee y Kiztoys rinden homenaje a la Game Boy de Nintendo, la Pap-K3 junto a la Anbernic hacen lo propio con la PSP de Sony. Aunque ambas tienen un diseño cómodo y un peso ligero que notas cuando las sostienes, la calidad de los plásticos del modelo que nos ocupa son ligeramente inferiores. Esta misma sensación la hemos experimentado con sus controles físicos al tocarlos. No obstante, a medida que utilizas la consola te acostumbras.

Mientras que las propuestas de Hambee y Kiztoys incluyen un listado con 400 títulos, la Pap-K3 —siguiendo la filosofía de la Anbernic RG350— se caracteriza por incorporar un catálogo mucho más copioso (3.000 títulos) ya que viene con emuladores para la Super Nintendo, Mega Drive, Sega Game Gear, Game Boy Color, Neo-Geo… Todos ellos se localizan en la opción de menú ‘Game Rooms’: dentro de ella se muestra un listado con diferentes carpetas y cada una se corresponde con un emulador. Asimismo, podemos añadir otros juegos que queramos porque la consola incluye una ranura para tarjetas microSD de hasta 32 Gb.

La jugabilidad en líneas generales es buena, destacando las 4,3 pulgadas de su pantalla que alcanza una resolución de 480 x 272 pulgadas. El sonido, por su parte, es aceptable y la autonomía de la batería se aproxima a las tres horas y cuarto de uso.

La alternativa Cuenta con una salida para auriculares (la experiencia de sonido mejora un poco) y televisión (viene con un AV también). Compra por 55,99 € en Amazon

Hanbee

Jackal, Adventure Island, Double Dragon, Mortal Kombat, Super Mario, Golden Axe, Ninja, Donkey Kong, Contra o Turtle son algunos de los clásicos videojuegos de 8 bits que vais a encontrar en este modelo que aúna 400 títulos: su parecido casi idéntico a la propuesta de Kiztoys es un homenaje a la mítica Game Boy.

Pesa muy poco, su tamaño es compacto y sus acabados transmiten sensación de durabilidad y robustez, por lo que para llevarla en los desplazamientos resulta perfecta. Está fabricada en plástico, mientras que la respuesta y el recorrido de sus controles físicos (Select, Star, Dirección y Reset) prometen una jugabilidad que no ‘está nada mal’. Su pantalla LCD tiene un tamaño de tres pulgadas y en términos de brillo, color o detalle responde bastante bien.

El audio también: comparado con el modelo de Hanbee la calidad de su altavoz es ligeramente superior, aunque es preferible no subir demasiado el volumen. La batería se recarga en un par de horas aproximadamente y, a cambio, obtienes una autonomía de algo más de dos horas y media. El cable para su recarga viene incluido en la caja, así como un cable AV para utilizarla con una pantalla externa. También comparte con el modelo de Hanbee un mando a distancia (su acabado en plástico es correcto) para un segundo jugador.

La de mejor relación calidad-precio Se conecta a través del puerto miniUSB de carga de la batería: está situado en la parte superior, entre la salida de televisión y el botón de encendido/apagado. Compra por 14,99 € en Amazon

Kiztoys, consola de juegos portátil

Su reclamo más atractivo es que viene con un mando a distancia para que dos jugadores se enfrenten entre sí a los 400 títulos que incorpora. Destaca por su sencillo uso, pues basta con encender la consola y elegir entre uno de los dos idiomas disponibles (chino o inglés). Así, una vez que realizas tu elección, se despliega un listado con todos estos juegos: haces clic en uno e inicias la partida.

Este catálogo propone una temática muy variada: deportes, arcade, disparos, lucha, aventura, estrategia, lógica, de carreras…; Spyder Man, Storm 1, King Knight, Battle, Robocop, Tetris, Goonies, Chess, Bubble, Pac Land o Transformers son algunos de estos juegos. La jugabilidad te sorprende para bien y la calidad de su pantalla de tres pulgadas también, aunque el sonido se puede mejorar mucho más (el botón para regularse se sitúa en el lateral izquierdo).

La consola, que funciona a través de una batería en torno a las tres horas de autonomía, tiene un diseño compacto (110 x 80 x 19 mm) y sus escasos 120 gramos favorecen su cómodo transporte. Las teclas brindan de igual modo un recorrido mejor de lo esperado y la disposición de la cruceta rodeada de una circunferencia resulta llamativa.

Económica Junto al cable de recarga de la batería, encontramos otro para el televisor. Compra por 16,99 € en Amazon

¿POR QUÉ DEBES CONFIAR EN MÍ?

Llevo en el periodismo tecnológico casi dos décadas. En todo este tiempo, he tenido el privilegio de comprobar cómo avanza la tecnología para hacer que el día a día sea más fácil y contarlo en diferentes medios. Aunque ya he perdido la cuenta de cuántos productos han pasado por mis manos, confieso que las ganas y las sensaciones siguen siendo las mismas. Portátiles, tabletas, teléfonos, cámaras de fotos, pulseras de actividad, relojes inteligentes... No me pongo límites a la hora de elegir un dispositivo y exprimir al máximo sus posibilidades como buena consumidora de tecnología.

*Suscríbete a Amazon Prime para que tus pedidos lleguen antes a casa.

*Las recomendaciones para que las entregas de pedidos online se puedan realizar con total seguridad para repartidores y clientes señalan que se debe evitar el contacto directo entre ambos, mantener la distancia de seguridad y lavarse las manos después de abrir el paquete. Todos los repartidores están instruidos para extremar las precauciones.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 18 de octubre de 2020.

Suscríbete a la newsletter de El PAÍS Escaparate.