Samsung, Lenovo, Sony.... las mejores ofertas de tecnología en el Amazon Prime Day 2020

Amazon Prime Day ha vuelto en otras fechas pero con la misma motivación y objetivo que en sus pasadas ediciones: ofrecer a sus clientes Prime las mejores rebajas y descuentos en miles de productos. Una categoría que siempre tiene muchos adeptos es la de tecnología, gadgets, imagen y sonido y artículos tecnológicos para la casa. Por eso, EL PAÍS Escaparate ha elaborado una selección donde los productos de calidad y los bajos precios van de la mano, con descuentos que superan el 60% en algunos casos. ¿Necesitas renovar el móvil? ¿Buscas una smart TV de última generación? ¿Deseas hacerte con un disco externo de gran capacidad? No lo dudes, el listado que te presentamos te servirá de gran ayuda y podrás ahorrar como nunca antes este año en una campaña que abarca los días 13 y 14 de octubre.

Recuerda que puedes hacer cualquier devolución hasta el 31 de enero, pasadas las Navidades.

IMAGEN Y SONIDO

Televisor Sony 4K de 43 pulgadas y control por voz

¿Estás buscando un modelo de televisión con la última tecnología? No dejes escapar esta oportunidad. Este modelo equipa una pantalla HDR x-reality pro triluminos, una tecnología que favorece los colores más naturales y realistas. Su procesador genera detalles y texturas hiperrealistas y es capaz de convertir señales 2K y HD en 4K. Olvida las escenas borrosas y en movimiento y disfruta de un auténtico cine en casa. Además, dispone de unos altavoces que logran un sonido nítido y multidimensional y alberga hasta 5.000 aplicaciones, ejecutando programas como Netflix tres veces más rápido de lo habitual. Es compatible con Google Assitant, Alexa y Airplay.

38% de descuento, ahorra 320 euros.

Monitor HP Full HD de 23,8 pulgadas

Si necesitas renovar la pantalla antigua del PC o quieres añadir una más a tu escritorio, no dudes en escoger este modelo. El monitor es ajustable en altura e inclinación (hasta 25 grados hacia atrás), lo que limitará nuestra fatiga visual y se adaptará al entorno de trabajo, sea el que sea. Podrás visualizar cualquier contenido desde distintos ángulos con una relación de contraste dinámico muy elevada. Cuenta con una gama de color más cálida para rebajar el esfuerzo que hacemos con la vista y disfrutarás de unos contenidos en vídeo y juegos con una respuesta rápida.

31% de descuento, ahorrar 50 euros.

Cámara reflex digital Nikon D610

Si te apasiona la fotografía y quieres dar un salto de calidad a la hora de tomar tus instantáneas, echa un vistazo a esta cámara profesional. La Nikon D610 está enfocada a usuarios entusiastas por trabajar con el sensor Full Frame de la marca japonesa. Una cámara ideal para modos tipo paisaje y retratos, con la que conseguirás captar cada detalle gracias a su sensor de imagen FX de 24,3 megapíxeles. Además, podrás disfrutar de su disparo en ráfaga silencioso, a una velocidad de seis fotogramas por segundo, idóneo en entornos con movimiento. Permite grabar vídeos en 1080p.

25% de descuento, ahorra 222 euros.

Auriculares inalámbricos Jabra Elite 75t con cancelación de ruido

Cómodos, compactos, sin cables y con más autonomía y libertad. Estos auriculares te acompañarán en el día a día aun con un uso intensivo. El fabricante promete hasta 7,5 horas de autonomía y hasta 28 horas gracias a su estuche de carga. Son resistentes a la intemperie, al agua y al polvo. Reproduce música, contesta llamadas y personaliza los parámetros de los auriculares desde la aplicación móvil Jabra Sound+. Incluye cable de carga USB-C, tres juegos de goma de silicona y estuche de carga con cierre magnético. El producto cuentan con más de 4.000 valoraciones y una nota media elevada: 4,2 sobre 5 estrellas.

Precio mínimo histórico. 28% de descuento, ahorra 50 euros.

Auriculares plegables de diadema Bose SoundLink II

Nos encontramos con un producto con más de 12.000 valoraciones en Amazon y una nota media muy elevada: 4,5 sobre 5 estrellas. Esta es la carta de presentación de unos auriculares que expandirán nuestro panorama sonoro con la máxima calidad posible. Disfruta de llamadas nítidas y cómodos controles en su perfil además de alternar entre dos dispositivos Bluetooth conectados, ya sea escuchando música mientras recibes una llamada o viceversa. Ofrecen un sonido claro y natural, incluso en entornos con ruido o viento y sonidos profundos. Pueden funcionar durante 15 horas de reproducción continuada antes de necesitar carga.

55% de descuento, ahorra 153,96 euros.

MÓVILES

Samsung Galaxy S10+ con 128 GB de memoria

Este es otro buque insignia de la marca surcoreana lanzado al mercado en 2019. Un terminal que destaca en varios apartados, aunque en tres sobremanera: disfruta de un rendimiento mayor en software y hardware, transfiere datos por wifi de forma más rápida e incorpora un sensor ultrasónico de huella dactilar en la pantalla. El panel es curvo y alcanza las 6,4 pulgadas Amoled con la tecnología Quality High Definition. En el terreno fotográfico, dispone de tres cámaras traseras de doble apertura y dos frontales. Con su gran angular serás capaz de tomar instantáneas de 123 grados de visión. Instala 8 GB de RAM y la capacidad interna puede ampliarse a 512 GB.

25% de descuento, ahorra 168,69 euros.

Xiaomi Redmi 9 con 4G y 32 GB de memoria interna

Para todos aquellos que buscan un terminal básico pero con un mínimo de fluidez y calidad, tanto en la gestión de menús como en la navegación por Internet, este modelo de Xiaomi es el indicado. Tiene 3 GB de memoria RAM, pantalla FHD+ de 6,5 pulgadas y un sensor principal de 13 Mpx, entre sus cuatro cámaras traseras. Incorpora una cámara selfie de 8 Mpx. La batería, esta vez, es la característica que más sobresale en este terminal: supera los 5.000 mAh, así que no tendrás problema en acabar el día y con la carga al mínimo. El producto incluye un cable USB tipo C.

38% de descuento, ahorra 60,99 euros.

Xiaomi Mi Note 10 4G 128GB

Otro terminal de Xiaomi de doble SIM. Con pantalla de 6,47 pulgadas y resolución de 1080 x 2340 pixeles. Su procesador es un potente Snapdragon de 730G con 6GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno, y su batería de 5260 mAh y de carga rápida de 30W. Incluye sistema operativo Android 9.0 y un total de cinco cámaras: cuatro traseras -la principal de 108 MP- y una delantera para conseguir las mejores fotografías y también selfies -con 32 MP-. Además, puerto USB-C, lector de huellas integrado, y sonido HiFi.

46% de descuento, ahorra 250 euros.

INFORMÁTICA

Ordenador portátil 2 en 1 Microsoft Surface Pro 7

El minimalismo y la potencia van de la mano en este ordenador ultrafino de tan solo 775 gramos de peso. Trabaja, estudia o dibuja con libertad, ya sea transformándolo en un portátil o colocándote frente a él como si de una tableta se tratase. Tanto en hardware como en software no le falta de nada. Cuenta con una pantalla de 12,3 pulgadas con 256 GB SSD de memoria y 8 GB de RAM. Equipa Windows 10 y sendos puertos USB-C y USB-A. Su gráfica mejora la de su antecesor y ejecuta programas y aplicaciones con una mayor soltura.

27% de descuento, ahorra 369,01 euros.

Ordenador portátil Lenovo ThinkPad E595 de 15,6"

El acompañante perfecto para estudiar, hacer los trabajos del colegio o la universidad y visionar contenidos con fluidez. La velocidad máxima de su procesador alcanza los 3,7 Ghz. Un punto a tener en cuenta ya que te permitirá llevar a cabo varias tareas simultáneas con facilidad. Equipa 8 GB de memoria RAM y 256 GB SSD. La pantalla es de 15,6 pulgadas Full HD. La conectividad de este portátil está fuera de toda duda gracias a sus puertos USB tipo C, 3.1 y HDMI. A la venta en color negro, su teclado es de tipo QWERTY en español.

12% de descuento, ahorra 80 euros.

Teclado Logitech K600 con touchpad y mando de dirección

Un teclado con el que te sentirás cómodo tanto en la habitación frente al ordenador como delante del televisor. De hecho, está pensado para ser usado en Smart TV y dispositivos móviles gracias a su ergonomía y, por supuesto, sus funcionalidades. Su radio de acción es muy amplio, alcanza los 15 metros, y dispone de teclas multimedia y navegación para reproducir películas, controlar el volumen, ajustar el brillo de la pantalla y mucho más. Sin olvidarnos de su intuitivo touchpad para navegar por Internet con fluidez y soltura. El producto viene con pilas incorporadas y es válido para entornos Windows, Mac y Android.

62% de descuento, ahorra 49,01 euros.

Ratón inalámbrico Logitech MX Anywhere para PC y Mac

Otra de las herramientas imprescindibles en cuanto al uso del ordenador de manera intensiva: ya sea teletrabajando o haciendo cualquier otro tipo de tareas. Este producto viene con receptor USB Unifying, puede vincularse hasta con tres dispositivos distintos solo tocando un botón y podrás moverlo con soltura en todas las superficies, incluso sobre cristal. Es recargable por conexión USB de tipo C y su rueda puede desplazarse en dos velocidades: transiciones rápidas o clic a clic.

40% de descuento, ahorra 24 euros.

Repetidor TP-Link con wifi inalámbrico (fibra y ADSL)

Mejorar la calidad y el alcance de la señal de Internet en la vivienda parece algo fácil de conseguir, pero no siempre es así. En EL PAÍS Escaparate ya hemos hablado de los mejores amplificadores wifi para el hogar y por eso, en este Amazon Prime Day, os proponemos este modelo. Un extensor de red que se conectará al router de forma inalámbrica, ofreciendo velocidades rápidas de Wi-Fi de doble banda de hasta 1.75 Gbps. Una conexión fiable para transmitir contenidos HD, 4K, descargar archivos de gran capacidad y utilizar videojuegos online sin interrupciones. Equipa una tecnología tres veces más rápida que el estándar 802.11n y mediante sus tres antenas externas aumentarás la estabilidad de la señal en las denominadas zonas muertas de la vivienda.

31% de descuento, ahorra 22 euros.

Disco duro Seagate externo de 5 TB

¿Quieres almacenar las fotos y vídeos de años atrás en un mismo lugar y sin apuros de última hora? Ten todo a mano con un disco duro externo de amplia capacidad como el de la imagen. Está diseñado para trabajar tanto en entornos Windows como Mac permitiendo realizar copias de seguridad en todo momento. Además, equipa la tecnología plug-and-play con el cable USB 3.0 y no es necesario ningún tipo de instalación para trabajar con él, vinculándose de forma automática.

41% de descuento, ahorra 70 euros.

Memoria Flash USB SanDIsk de 256 GB de memoria

Válida para smartphones del entorno Apple y ordenadores portátiles o de sobremesa que incorporen un puerto USB, es la herramienta perfecta para transportar grandes archivos de peso —música, vídeos, presentaciones, etc.— a cualquier parte sin depender de una conexión a Internet. Además, este gadget es capaz de realizar copias de seguridad automáticas de dichos archivos y puedes protegerlos con contraseña. La interfaz que utiliza es 3.0 y su diseño giratorio está pensado para proteger su conexión y poder llevarla en todo el momento en el bolsillo o el llavero.

47% de descuento, ahorra 54,64 euros.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 13 de octubre de 2020.

