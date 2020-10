2

En las zonas donde no hay soleamiento directo, paños de vidrio del techo al suelo conectan el interior con un paisaje árido de 16 tipos de eucaliptos. Para mantener el resto de la casa con una temperatura constante basta una estufa Morsø. La cubierta está atravesada por lucernarios que, como en Dinamarca, permiten observar el paso de las nubes durante el día y la Luna cuando llega la noche. El interior, con suelo de roble, es un espacio abierto para aprovechar los 175 metros cuadrados, con cuatro dormitorios, un baño y un aseo. Nada dentro de la casa compite con la naturaleza exuberante del valle ni distrae de la visita de marsupiales —como los koalas, los canguros o los planeadores de panza amarilla— del valle de Wolgan. Pie de foto: Rincón del dormitorio principal. La escultural butaca de nogal es un diseño de Brodie Neill para la empresa australiana Made in Ratio. El óleo lo pintó Johanne From Clausen, tía de Kristine, la dueña de la casa.