Qué lencería favorece a cada tipo de cuerpo (y con qué prendas combinarla)

La lencería femenina ha ido consolidándose, progresivamente, como uno de los departamentos al lanza dentro del sector textil. Con un aumento considerable de las ventas en la última década cada vez son más las firmas de moda que apuestan por ofrecer prendas de ropa interior innovadoras y modernas. Pero ante una oferta tan amplia ¿en qué debemos fijarnos antes de elegir la lencería femenina que mejor nos va?

“A la hora de comprar lencería, el primer factor a tener en cuenta es la comodidad” explica Clara Ferrero, periodista experta en moda y redactora de la revista especializada S Moda. “Parece lógico, pero muchas veces se relega a un segundo plano dando prioridad a la estética. Elegir prendas de la talla adecuada, que se ajusten bien al cuerpo sin dejar marcas ni causar molestias y que estén confeccionadas en tejidos confortables no solo es fundamental para acertar, sino que se ha convertido en requisito indispensable en los nuevos lanzamientos del sector”.

En cuanto a las tendencias, Ferrero señala que “en los últimos años los rellenos o el efecto push up han perdido fuelle en favor de los sujetadores sin aro ni foam, que apuestan por formas más sencillas, triangulares y que potencian la forma natural del pecho”. De esta forma, “los modelos seamless o sin costuras son una opción popular y demandada”. En cuanto a los tejidos en los que debemos fijarnos Ferrero recuerda que “si bien para el día a día los expertos recomiendan el algodón, también es posible encontrar ropa interior de seda, raso o encajes elásticos que combinan sensualidad y confort”.

Bajo estos parámetros en EL PAÍS Escaparate hemos realizado una selección de modelos de lencería low cost que se adaptan a distintas siluetas y looks. Se trata de sujetadores, bragas o bodis reductores que se pueden adquirir online en tiendas como Amazon, Asos o Hunkemoller. Todos ellos se pueden utilizar tanto en el día a día como en ocasiones especiales.

Partes de arriba

Con aros para pechos generosos

En este caso, si lo que buscamos es un efecto reductor, es importante asegurar un contorno adecuado y una buena sujección, que es precisamente lo que pretende el diseño de este modelo de la firma española Selene. No incluye relleno ni aplasta el pecho y la copa resulta muy cómoda. Está decorado con bordados florales, lazo, encaje o tul y disponible en ocho colores distintos. Las tallas van desde la 85 a la 115 y también se puede elegir entre tres tipos de copa: C, D y E. En Amazon disfruta de una valoración de 4,4 estrellas sobre 5.

De triángulo para mujeres con poco pecho

Este tipo de prendas son una alternativa a tener en cuenta por quienes no se sientan cómodos con los sujetadores de rellenos. Resultan ligeros, delicados y, gracias a su forma, realza de manera natural el pecho pequeño. Elaborado en poliamida y elastano este modelo en color beis de Arabella incluye un estampado floral a base de encaje. Es perfecto para vestir bajo escotes en V pronunciados. Los tirantes son ajustables y se cierra con corchetes. Se puede adquirir en tallas que van de la 32 a la 46.

Push up para realzar

“La verdad es que me sienta muy bien, sujeta mucho, me hace un escote estupendo y tiene muy buena calidad”, explica una de las usuarias que lo ha probado a través de Amazon. Y es que este tipo de sujetadores se aconsejan en esas ocasiones en las que queremos levantar y moldear la zona del pecho. Este diseño incluye una original espalda y se cierra, para mayor comodidad, en la parte delantera. En la copa incluye un ligero acolchado y motivos decorativos de encaje. Se pueden elegir tallas que van de la 85 a la 105 y entre siete colores diferentes, entre ellos, mostaza, marfil, rosa o azul.

Cuello halter para constituciones atléticas

Si tienes una espalda ancha, hombros contundentes o pechos asimétricos este tipo de diseño ayudará a crear un efecto óptico y proyectar una imagen más estilizada. Además de en rojo, este diseño de Hunkemoller se puede adquirir en otros tres colores: verde, azul marino y azul eléctrico. Con acabado de encaje, está preformado e incluye un relleno desmontable. Está a la venta online en tallas que van de la XS a la XL.

Tipo bralette para que se vea bajo las camisas

El bralette es una prenda de lencería diseñada para ser vista por lo que suelen incluir tirantes muy cuidados o decoraciones con encaje para aportar distinción y un toque chic a looks de día o de noche. No incluye aros o sujección extra por lo que, al igual que el sujetador triangular, se aconseja su uso en personas con pechos pequeños. Este de Only, perfecto para lucir bajo camisas transparentes, está disponible en siete colores. Quienes lo han adquirido en Amazon relatan así su experiencia: “El top se ajusta perfectamente al cuerpo. pero sin apretar. La tela es elástica y el encaje es precioso”.

Plunge para lucir con escotes bajos

Pensados para utilizarse con grandes escotes este tipo de sujetadores con forma de U es también una buena opción para quienes buscan aumentar el volumen del pecho. Wonderbra firma este modelo fabricado en materiales muy suaves y ligeros para asegurar su comodidad. Los tirantes son ajustables y pueden cruzarse. La copa ha sido confeccionada con una tecnología exclusiva para asegurar el famoso efecto moldeador de la marca. Está a la venta en color negro y beis.

Partes de abajo

Tipo culotte para mujeres con cadera pronunciada

Al abarcar más, este tipo de bragas no hacen marcas ni crean efectos antiestéticos en la zona de la cintura y la cadera. Son perfectas, por tanto, si queremos llevar bien recogida esa parte del cuerpo. Están fabricadas en poliamida y elastano y se puede elegir entre dos colores: blanco y negro. “Discretas y sexis al mismo tiempo. Cómodas aunque sean anchas lateralmente”, indican las usuarias de Amazon que ya las han adquirido.

De cintura alta para potenciar cuerpos rectos

Muy cómodas y elegantes, dan forma a la barriga y las caderas para estilizar la figura y alargar las piernas. Otra ventaja es que se les puede sacar partido igualmente bajo unos pantalones o bajo un vestido. La parte delantera está decorada con encaje y la parte trasera, lisa, ofrece un mayor recubrimiento. Las tallas van de la M a la XXL, está a la venta en tres colores, y los materiales empleados en su confección son la poliamida y el elastano.

Braga brasileña para estilizar curvas poco pronunciadas

Un clásico de la lencería que se renueva cada temporada con diseños juveniles y muy ponibles. Esta, en color petróleo de la firma Evanna, por ejemplo, está fabricada en terciopelo, un material muy agradable al tacto. Su corte alto estiliza las piernas y los glúteos adaptándose a siluetas que busquen marcar curvas. En Asos se puede encontrar en tallas que van de la 32 a la 46.

Con costuras invisibles para la ropa ajustada

Estas prendas interiores evitan cualquier defecto o marca bajo la ropa. Suelen estar confeccionadas en fibra y cortadas con tecnología láser. Algunas llevan, además, silicona en los bordes para que no se muevan. Son, por tanto, una solución idónea para las ocasiones en las que tenemos que vestir prendas muy ceñidas. Under Armour firma este pack de tres unidades, en negro o nude, que han sido confeccionadas con tejido elástico, en cuatro direcciones, para ofrecer una mayor movilidad.

Tipo tanga y tiro alto para usar con tejidos delicados

Al igual que ocurría en el ejemplo anterior, se recomienda utilizar este modelo de braga cuando lucimos prendas de tejidos muy ligeros, como la licra o la seda, que solo con entrar en contacto con la ropa interior pueden hacer que se marquen. Con una parte frontal lisa, que ayuda a disimular el abdomen, la parte trasera está reducida a su mínima expresión en la zona de los glúteos. Está fabricada en microfibra y las tallas disponibles van de la XS a la L.

Bodies y fajas

Faja-pantalón invisible para llevar bajo faldas lápiz

Recogen toda la zona de la barriga, glúteos y la parte alta de la piernas, así que es la aliada perfecta para lucir con vestidos de tubo o faldas muy entalladas. Este tipo de fajas-pantalón también van muy bien para las personas que sufren de rozaduras en la parte interior de los muslos. Este modelo en concreto, que se puede adquirir en blanco, beis y negro, no resulta nada agobiante porque está confeccionado en un tejido muy ligero y transpirable. Las tallas disponibles son la M, L y XL.

Body para vestidos y tops con espalda al aire

Una solución, con la parte trasera despejada, para poder llevar escotes pronunciados en la espalda sin renunciar a la sujección del pecho o las caderas. Está equipado con aros y copa de relleno. Los tirantes son desmontables y también incorpora un juego de tirantes de silicona. Está a la venta en tres colores y las tallas se estructuran en función de la copa del sujetador: desde una 85 a la 110.

Con encaje para lucir bajo escotes en V

Un diseño de Hunkemoller, que lleva la etiqueta de lencería sostenible, y que ha sido fabricado con 68,1% de nailon reciclado. Es una prenda que se ajusta perfectamente al cuerpo y que deja tanto la parte del escote, como el trasero, visible. La decoración, a base de encaje, se combina también con algunos detalles de rejilla. Los tirantes se pueden ajustar y la parte del pecho no está preformada. Los colores disponibles online son el morado y el negro. Las tallas varían de la XS a la XXL.

Tipo corsé para moldear la figura

Se trata del producto más vendido de su categoría en Amazon y una prenda muy completa para estilizar el busto. Es un buen compañero para combinar con vestidos ceñidos ya que ofrece un gran control de la cintura y el abdomen. Está confeccionado en un material elástico que lo hace muy cómodo de llevar y los tirantes también se pueden ajustar. Se puede elegir entre beis y negro y dispone de gran variedad de tallas: de la XS a 3XL.

