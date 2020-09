2

El colegio está cerrado desde el 17 de marzo de este año. Arpan, junto a su hermana pequeña, Dipanjoli, faltan desde entonces a sus clases. Sin embargo, María, su madre, es consciente de lo que significa perder la escuela y de la importancia de continuar con la educación de sus hijos. Ahora, ella desempeña un papel activo como maestra. “Los niños no pueden ir a la escuela y no quieren leer solos. Todos los días trato de enseñarles algo para que puedan seguir aprendiendo”. A pesar del esfuerzo de muchos padres, el tiempo escolar no llega a ser sustituido por el de autoaprendizaje. El tiempo total de estudio por día de los niños después del confinamiento ha pasado de 10 horas a dos en las zonas rurales de Bangladés.