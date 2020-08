2

EFECTO 'FLASH' /// 1. Moisture Plus, de Dra. Schrammek. Previene y trata el envejecimiento, la pérdida de hidratación y reduce las arrugas. 42 euros, siete unidades. /// 2. Pure C Essence Vitamina C+, de Germaine de Capuccini. Con alta concentración de vitamina C pura, repara y aporta luminosidad, vitalidad y uniformidad a la tez. 52,30 euros. /// 3. Energy and Glow, de Babor. Contiene un complejo estimulante de vitaminas A, E, provitamina B5 y biotina, así como pigmentos que aportan luz. 26,50 euros, siete unidades. /// 4. Acción Inmediata Doble Efecto Flash, de Germinal. Especialmente indicadas para personas que presentan signos de fatiga acusados. 19,91 euros, cinco unidades. /// 5. Optim-Eyes Refresh, de Filorga. Stick corrector que combina ácido hialurónico, extracto marino y micropolvos iluminadores para un efecto antifatiga. 29,90 euros. /// 6. The Originals Flash, de Martiderm. Con fórmula antifatiga inmediata, disimula arrugas e imperfecciones al instante. 2,70 euros, la unidad.