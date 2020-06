Estas son las seis mejores radios portátiles que hemos probado

Nuestra experta ha elegido a la Sangean WR-7 como la mejor radio portátil de las seis analizadas por la calidad de su diseño, del sonido y la posibilidad que ofrece de emparejarse con otros dispositivos.

La llegada del calor y las altas temperaturas nos recuerda que el verano ya está aquí otra vez. Aunque este año la época estival está marcada por una ‘nueva normalidad’ en playas, piscinas, desplazamiento a segundas residencias, campings y casas rurales para desconectar durante unos días de la rutina.

Una opción perfecta para mantenerse conectado a la actualidad informativa o escuchar la música de las emisoras favoritas son las radios portátiles que, por sus dimensiones y peso resultan ideales para llevar de viaje. Además, algunas de ellas incorporan una batería similar a las de los teléfonos móviles y tabletas que garantizan varias horas de autonomía. Incluso las hay que, conectadas mediante tecnología bluetooth a estos dispositivos móviles, reproducen la música almacenada en ellos.

¿Qué modelos hemos elegido?

Para realizar esta comparativa, hemos elegido seis modelos: Energy Sistem Fabric Box Radio (7,75), Sangean WR-7 (9,25), Panasonic RF-2400DEG-K (9), Sony ICF-306 (9), SPC Jetty Max (8) y Suntech RPDS500 (8,75).

Al analizarlas, se han tenido diferentes aspectos como los siguientes:

- Diseño: aunque se trata de una cuestión subjetiva, el diseño es un criterio de compra que con el paso del tiempo ha ido ganando mayor importancia.

- Materiales: ¿Cómo es la calidad de estos materiales y su acabado?

- Rendimiento: se ha valorado el rendimiento y la respuesta de cada radio teniendo en cuenta las características que posee cada una. Esto incluye, por ejemplo, si la sintonización de las emisoras se produce bien, si aparecen interferencias o si se producen cortes en la señal.

- Sonido: ¿Se oye bien la radio? ¿El sonido se escucha claro y limpio? En este apartado, os adelantamos que las seis propuestas han dejado buenas impresiones.

- Otros: también se han tenido en cuenta los extras que integran como opciones a nivel de conectividad, función reloj, alarma, número de emisoras que sintoniza…

¿Cómo las hemos probado?

A lo largo de casi dos semanas hemos utilizado estos modelos en diferentes momentos del día para comprobar qué tal funcionan, si sintonizaban bien o surgían problemas… Esto nos ha permitido, por otra parte, comprobar la calidad y nitidez del sonido sintonizando diferentes programas y espacios como informativos y música. También si sus acabados y la calidad de los materiales son los adecuados para garantizar la máxima durabilidad posible.

El modelo que ha logrado la mejor puntuación ha sido la radio Sangean WR-7. Su diseño y materiales como, por ejemplo, la madera nos parecen interesantes. Pero es mucho más que una radio portátil bonita: sus cualidades desde el punto de vista del sonido también son importantes a la hora de disfrutar de una gran experiencia de uso. Que pueda utilizarse con otras fuentes de sonido a través de su entrada auxiliar y que integre tecnología bluetooth la convierten en una propuesta atractiva.

Sangean WR-7: nuestra elección

Nada más sacarla de su caja y gracias a su diseño vintage, te evoca al pasado, en concreto a las radios de los años 50. Sobre todo por la rueda que ayuda a seleccionar el dial al conectarse. Debajo de ella, el fabricante ha incluido dos más de pequeño tamaño: la de la derecha sirve para controlar el nivel de volumen y la de la izquierda para encenderla y seleccionar la funcionalidad a escoger porque no sólo sirve de radio.

Ficha técnica - Sintonizador: FM. Frecuencia 87.5- 108 MHz - Conexiones físicas e inalámbricas: entrada auxiliar de 3,5 mm, bluetooth 4.1 A2DP y antena de cable - Dimensiones: 116 x 65 x 73,5 mm - Peso: 385 gr - Fuente de alimentación: batería de 2600 mAh con una autonomía de hasta 36 horas. - Otros: dial de modo, manecilla de control de volumen e indicador LED: rojo cargando, verde sintonizar la emisora FM y azul conectado a dispositivo bluetooth. Estructura de madera

En la parte trasera se localizan sus tres conexiones físicas: una entrada auxiliar de 3,5 mm; otra microUSB para recargar su batería de 2.600 mAh (asegura una autonomía próxima a las 36 horas de uso); y una para acoplar la antena de cable para FM externa que viene en la caja y que garantiza una mejor recepción de la señal.

Se nota que Sangean ha cuidado hasta el más pequeño de los detalles de este modelo portátil para escritorio con unas dimensiones de 116 x 65 x 73,5 mm y un peso sobre la báscula de 385 gr. Sintoniza sin problemas las emisoras de radio y la calidad sonora deja muy buenas impresiones gracias a la estructura de madera que la envuelve. Como característica adicional, su tecnología le bluetooth permite conectarse sin cables a otras fuentes de sonido (por ejemplo, la tableta o el teléfono móvil) y utilizar la Sangean WR-7 como si de un altavoz se tratara. Se sabe que la radio se ha conectado a un dispositivo bluetooth compatible porque cuenta con un pequeño led que se ilumina en color azul. Está disponible en diferentes colores como madera nogal, negro ébano, blanco, verde lima y rosa empolvado.

Lo mejor: su exquisito diseño, calidad de los materiales y sonido Lo peor: es la opción menos económica. Conclusiones: aunque todas las radios mostradas ofrecen un buen sonido, el que proyecta este modelo de Sangean nos ha parecido el mejor. Además, el hecho de poder emparejarlo, por ejemplo, con nuestros dispositivos portátiles para reproducir la música que almacenan es otro punto a su favor, como también lo es su toque vintage.

Compra por 89€ en Amazon

Panasonic RF-2400DEG-K: la alternativa

Una radio AM/FM con sintonizador digital y diseño portátil que recuerda a los modelos ‘de toda la vida’ como coloquialmente se dice. Con un asa que facilita su transporte, ofrece dos ventajas importantes. De un lado, materiales que prometen una alta durabilidad. De otro, la posibilidad de utilizarla con pilas o conectada a la toma de corriente eléctrica. Mide 234 x 122 x 82 mm y pesa 690 gr.

Ofrece una elevada potencia (770 mW) y gracias a su sintonizador digital -con función de control automático de frecuencia- el proceso de sintonización de las emisoras es más fácil y preciso. En este caso, hay que ayudarse de la rueda analógica que incluye en su lateral derecho. El fabricante ha optado por un dial de generosas dimensiones que facilita que el usuario pueda leer sin problemas el número de la frecuencia que sintoniza. Para las personas mayores o con problemas de visión esta característica les resultará de especial ayuda. Como ‘extra’, descubrimos un pequeño puntero fluorescente con iluminación LED en rojo que facilita el uso de la radio en la oscuridad.

La Panasonic RF-2400DEG-K no sólo destaca por su uso sencillo o lo bien que sintoniza las emisoras. También por lo bien que se escucha gracias a la presencia de un altavoz de amplio rango de 10 centímetros. Cuenta ahora con un 16% de descuento, ahorrando 4,74 euros en la compra.

Compra por 28,43€ en Amazon

Sony ICF-306

La firma japonesa apuesta por un diseño clásico y sobrio para esta radio analógica portátil AM/FM. Con unas dimensiones de 190,1 x 97,3 x 51,3 mm y un peso próximo a los 400 gr, muestra un excelente acabado y sus materiales transmiten sensación de calidad. Mientras, su asa garantiza un agarre firme si queremos llevarla de un lugar a otro. No da la opción de enchufarla a la corriente eléctrica y para que funcione necesitamos dos pilas AA. La idea de incorporar un indicador para el nivel de batería (color verde) nos ha parecido una buena idea. Se sitúa en la parte superior de la radio y es fácil de localizar.

La señal no se pierde y sintoniza bien las emisoras, sobre todo las que emiten en la frecuencia FM. Para ello, se emplea la rueda de control situada en el lateral derecho. Justo debajo, tiene una toma para conectar unos auriculares si queremos utilizarla de forma individual. En cuanto a la calidad del sonido, la ICF-306 hace un buen trabajado porque el audio es limpio y nítido. Aunque su potencia de salida (100 mW) no alcanza, por ejemplo, a la ofrecida por Panasonic de la mano de su RF-2400DEG-K, la experiencia de uso ha cumplido con creces nuestras expectativas tanto al escuchar música como noticias y programas de entretenimiento. El diámetro de su unidad de altavoz es de 66 milímetros. 24% de descuento, ahorra 10,91 euros.

Compra por 34,09 € en Amazon

SPC Jetty Max

Jetty Max es una radio que encaja en toda clase de espacios. Su diseño de líneas rectas le confiere un toque minimalista que ‘solo se rompe’ por un par de detalles: la antena telescópica que se despliega y el dial situado en la parte superior con el que se sintoniza la emisora que queremos escuchar. En concreto, puede guardar hasta 50 sintonías FM.

Teniendo en cuenta su precio, el acabado y construcción son correctos. Es bastante ligera de peso (166 gr) y tiene unas dimensiones de 180 x 115 x 48 mm. Como accesorio, trae un asa que evita que por un descuido se caiga al suelo. En lo que respecta a su funcionamiento, el usuario tiene dos opciones: optar por cuatro pilas alcalinas AAA o utilizar su batería recargable. Aunque la capacidad de esta batería es más limitada que la de otros modelos que participan en esta comparativa (400 mAh) puede utilizarse durante varias horas sin problemas. Viene también con una conexión para utilizarla con unos auriculares de cable de 3,5 mm. Como extras, indicar que dispone de una pantalla LCD, controles para subir y bajar el volumen, reloj y función despertador que se controla a través del teclado situado en la parte superior.

Compra por 22,77 € en Amazon

Energy Sistem Fabric Box Radio: mejor relación calidad-precio

¿Tu presupuesto es de 20 euros y estás buscando una radio pequeña que sea sencilla de usar y con un diseño a la última? Todos estos requisitos los encuentras en esta propuesta de la firma española Energy Sistem. Disponible en dos versiones, ‘Navy’ y ‘Cream’, al tacto es suave y cuenta, además, con un acabado en tela que le confiere un toque juvenil. Sus líneas redondeadas facilitan su agarre, tiene unas dimensiones de 180 x 74 x 40 mm y pesa 214 gr.

Su económico precio no está reñido con su rendimiento. La radio se escucha bien y no es necesario subir el volumen demasiado alto. Puede memorizar un máximo de 50 emisoras FM. El número de botones para controlarla se reduce bastante y en uno de sus laterales encontramos las dos conexiones físicas de que dispone. Por un lado, posee una salida para conectar unos auriculares. Por otro, un puerto desde el que alimentar su batería de 1.200 mAh de capacidad. El fabricante promete una autonomía de ocho horas, tiempo que cumple.

Compra por 23,87€ en Pc Componentes

Suntech RPDS500

Con unas dimensiones de 212 x 122 x 55 mm y un peso de 850 gr, incorpora en uno de sus laterales un asa que facilita su transporte. En la parte frontal, se sitúa una pequeña pantalla LCD de 1,5 pulgadas que muestra la emisora de radio FM que hemos sintonizado: su memoria acoge un máximo de 30 sintonías y la búsqueda de las emisoras se realiza manualmente. Justo al lado de esta pantalla, el fabricante ha colocado un indicador de batería ya que integra una de 1.800 mAh de capacidad (de hecho, viene con su propio cargador de corriente). Cuando esté cargada al cien por cien este indicador se muestra en color verde. La otra opción es usar cuatro pilas alcalinas.

Incluye, por otro lado, tecnología Bluetooth 5.0, lo que significa que puede utilizarse para reproducir la música almacenada en una fuente de sonido compatible a través de sus altavoces con una potencia de cuatro vatios. También ha sido provista de una entrada auxiliar de 3,5 mm para utilizarla con unos auriculares y de un puerto USB que reproduce los ficheros con extensión y WAV. Tiene, en otro orden de cosas, función de alarma y reloj.

Compra por 34,90€ en Amazon

¿Por qué debes confiar en mí?

Llevo en el periodismo tecnológico casi dos décadas. En todo este tiempo, he tenido el privilegio de comprobar cómo avanza la tecnología para hacer que el día a día sea más fácil y contarlo en diferentes medios. Aunque ya he perdido la cuenta de cuántos productos han pasado por mis manos, confieso que las ganas y las sensaciones siguen siendo las mismas. Portátiles, tabletas, teléfonos, cámaras de fotos, pulseras de actividad, relojes inteligentes… No me pongo límites a la hora de elegir un dispositivo y exprimir al máximo sus posibilidades como buena consumidora de tecnología.

*Las recomendaciones para que las entregas de pedidos online se puedan realizar con total seguridad para repartidores y clientes señalan que se debe evitar el contacto directo entre ambos, mantener la distancia de seguridad y lavarse las manos después de abrir el paquete. Todos los repartidores están instruidos para extremar las precauciones.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 8 de junio de 2020.

Suscríbete a la newsletter de El PAÍS Escaparate.