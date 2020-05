Darko Peric, de ‘La casa de papel’: “Nunca he aprendido nada de los fracasos”

El número de mayo ya está disponible en formato PDF, y es descargable de forma gratuita haciendo clic aquí.

Darko Peric nació en Serbia en 1977, pero dejó su país rumbo a Rumanía con 14 años, al empezar las guerras de los Balcanes. Allí comenzó una vida errante que le trajo a España en un camión “vine haciendo autostop desde Berlín”, dice. Todavía recuerda el momento en el que decidió quedarse a vivir aquí, “hace 16 años, en las Fiestas de Gracia de Barcelona”, explica. En la ciudad condal este actor y músico punk consiguió hacerse un sitio en series de Tv3. Más tarde apareció en Crematorio, de Canal + y tras varias incursiones en el cine llegaría el papel que le ha hecho famoso: Helsinki, la fuerza bruta de la banda de atracadores de La casa de papel. “Mi vida ha mejorado muchísimo gracias al éxito de la serie”, confiesa. Ahora acaba de grabar una nueva versión de Bella Ciao, el himno partisano italiano que La casa de papel ha convertido en un éxito. “Sentía la responsabilidad de recuperar el espíritu, el sentido verdadero, de este himno. Grabé esta versión casi como una reivindicación”. Peric se planea ahora el salto a otros ámbitos de la creación. “Creo que estoy en un momento en el que quiero producir, crear. Gracias a La casa de papel estoy conociendo a mucha gente creativa e interesante con la que siento mucha afinidad y ganas de colaborar en proyectos”. De momento ha encontrado un hueco para nuestro cuestionario.

¿Qué es lo que más le gusta a los demás de ti mismo? Mi simplicidad.

¿Y lo que más te gusta a ti de ti mismo? Mi dedicación.

¿Cuál es tu forma favorita de perder el control? En una librería, frente a una estantería de libros.

¿Qué te compraste con tu primer sueldo? Un disco de música.

¿Qué tienes de fondo en tu pantalla del móvil? Una foto de mi hijo.

¿Cuál es tu habilidad oculta? Escribir.

¿Tu palabrota favorita? Hijo de puta.

¿Qué figura pública amas? Iggy Pop.

¿Y qué figura pública no querrías tener cerca? Ningún político.

¿Cómo es tu decoración ideal? A lo Twin Peaks.

¿Y tu decoración odiada? Rollo Ikea.

¿A qué lugar no volverías? Siempre volvería a todos los lugares.

¿Qué canción te pones para animarte? Paying my way, de Dropkick Murphys.

¿Y para seducir? Bonnie and Clyde, de Serge Gainsboug y Brigitte Bardot.

¿Cuál es tu cuenta favorita de Instagram? No tengo.

¿Y el vídeo que más veces has visto en YouTube? Videos de avistamientos de OVNIS, muchos...

¿Quién es la persona más famosa a la que has conocido? Sin duda Michael Jordan.

¿Quién fue tu primer ídolo erótico? Ciciolina.

¿Y cuál ha sido el último? Ya soy viejo para tener mitos eróticos, pero recuerdo hace ya unos años a una MILF anónima.

¿Qué encuentras cuanto te buscas a ti mismo en Google? Enlaces a mis entrevistas.

¿Cuál es la peor pregunta que te han hecho en una entrevista? Preguntarme sobre la monarquía.

¿Qué es lo que siempre quisiste saber hacer pero consideras que es demasiado tarde para intentar aprender? Breakdance.

¿Excitantes o calmantes? Calmantes, siempre.

¿Qué plato dominas y en cuál fracasas en la cocina? La Musaka griega y fracasar fracasar... yo creo que ninguno. Me encanta la cocina.

¿Cuál es el fracaso del que más aprendiste? Nunca he aprendido nada de los fracasos.

¿Qué es lo más valiente que has hecho en tu vida? Salvar la vida a mis amigos, que se estaban ahogando en un lago helado. Un acto del que me siento muy orgulloso.

¿Cuál es la prenda más cara que tienes en tu armario? Un traje italiano hecho a medida. No recuerdo la marca, lo siento.

¿Qué no perdonarías en un amigo? La traición.

¿Qué no perdonarías en un amante? Los celos.

¿Qué querías ser cuando eras pequeño? Actor.

¿Cómo sería tu senectud soñada? En un rancho en una finca grande rodeado de animales y familiares, en el sur y entre el mar y las montañas.

¿Cuál es tu miedo o fobia más irracional? No tengo fobias ni miedos ¿Te lo puedes creer?

¿Recuerdas cuál fue el momento más feliz de tu vida? El nacimiento de mi hijo.

¿Y el más triste? La muerte de un gran amigo.

¿Qué actividad te ayuda a relajarte y desconectar completamente? El Chi Kung, una disciplina milenaria china, mezcla entre arte marcial y medicina. Respiración y meditación.

Cuéntanos un chiste absurdo que te hizo muchísima gracia. No me acuerdo ahora mismo de ninguno. Mi memoria en este campo falla mucho.

¿Alguna vez te ha ocurrido algo a lo que no encuentres explicación racional? Lo más raro en los últimos años fue una chispa que saltó al cortar una alcachofa. De verdad, que no me lo puedo explicar.

¿Qué cualidad humana consideras más sobrevalorada? El altruismo.

¿Qué le preguntarías al próximo destinatario de este cuestionario? ¿Cuántos idiomas hablas?

El número de mayo ya está disponible en formato PDF, y es descargable de forma gratuita haciendo clic aquí.

