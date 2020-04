Rayden: “Me encantaría prever cuando voy a ‘cagarla’, pero siempre es demasiado tarde”

David Martínez (Alcalá de Henares, 1985), al que probablemente conozcas como Rayden, defiende que las etiquetas no van con él. Este rapero y poeta es lo que se entiende por artista multidisciplinar: lleva una década grabando discos en solitario y ha publicado tres libros que han sido un éxito de ventas. Con él han colaborado músicos como Leiva, Rufus T. Firefly, Andrés Suárez, Iván Ferreiro y Pablo López, entre otros. Ahora presenta un EP inspirado en La casa de papel con cinco temas inéditos en los que reimagina la serie y habla sobre la relación que mantienen los personajes de esta exitosa producción de Netflix. ¿El resultado? Una banda sonora que plasma a la perfección las sensaciones e identidades de sus protagonistas.inspirado en la serie de éxito ‘La Casa de Papel’

¿Cómo surgió la idea de sacar un EP inspirado en La casa de papel? Me gusta la cultura pop que ha creado siendo un reflejo del tejido social del país muy interesante. Términos como “Jarana”, “Boom, boom, ciao”, “Plan París”, etc. No sé, creo que es una visión refrescante de ciertas temáticas que me activaron el chip de mostrar un trabajo inspirado en la serie pero a su vez independiente.

¿Cómo describirías tu relación con La casa de papel? Estrecha y sincera, jajajaja. Yo también me siento muy antihéroe.

¿Con qué personaje de la serie te identificas más? Con Bogotá, creo que cada vez que habla sienta cátedra.

Videoclip del tema 'Boom. Boom. Ciao'.

¿Y lo que más te gusta a ti de ti mismo? Mi bigote, tiene forma del logo de Batman.

¿Cuál es tu forma favorita de perder el control? No lo cuento que si se cuentan los deseos no se cumplen.

¿Qué te compraste con tu primer sueldo? Un longboard.

¿Qué tienes de fondo en tu pantalla del móvil? A Broly (persona de Dragon Ball).

¿Cuál es tu habilidad oculta? Hago uno de los 100 mejores flanes de queso de la península ibérica.

¿Tu palabra favorita? Alfeízar.

¿Qué figura pública amas? A Roberto Lela y Raúl Gómez.

¿Y qué figura pública no querrías tener cerca? A uno que quiero tan lejos que ni lo voy a escribir por no tenerlo delante.

¿Como es tu decoración ideal? La industrial.

¿Y tu decoración odiada? La rústica.

¿Qué viaje te marcó? Cuando fui a Roma, me planteé quedarme a vivir allí.

¿Y a qué lugar no volverías? Londres, el tiempo nublado me hunde en la miseria.

¿Qué canción te pones para animarte? Perm, de Bruno Mars. Me lo gozo a un nivel superior.

¿Y para seducir? El disco I love you, de The Neighbourhood. Si estás en mi casa y suena eso es porque en mi cabeza vamos a juntar camas.

¿Cuál es tu cuenta favorita de Instagram? La de @Darioemehace, es lo único que necesito para hacer llevadero el día.

¿Y el vídeo que más veces has visto en YouTube? Algún combate del Dragon Ball Fighterz.

¿Quién es la persona más famosa a la que has conocido? ¡Ostras! Es que conozco a mucha gente pero supongo que, actualmente el más famoso sea Ibai Llanos.

¿Quién fue tu primer ídolo erótico? Miriam Díaz-Aroca

¿Y cuál ha sido el último? Ana Milán 4ever.

¿Qué encuentras cuanto te buscas a ti mismo en Google? Quién es mi novia, jajajaja.

¿Cuál es la peor pregunta que te han hecho en una entrevista? ¿Cuál es la peor pregunta que te han hecho en una entrevista?

¿Qué es lo que siempre quisiste saber hacer pero consideras que es demasiado tarde para intentar aprender? Prever cuando vas cagarla a lo que da. Siempre es demasiado tarde a posteriori.

¿Excitantes o calmantes? Saciantes.

¿Qué plato dominas y en cuál fracasas en la cocina? Soy más de postres y fallo estrepitosamente en los guisos.

¿Cuál es el fracaso del que más aprendiste? De pagar con la misma moneda cuando a lo mejor la otra persona ni la ha lanzado al aire.

¿Qué es lo más valiente que has hecho en tu vida? Hacer un viaje solo.

¿Cuál es la prenda más cara que tienes en tu armario? De valor sentimental, mi disfraz de Satisfyer.

¿Qué no perdonarías en un amigo? A un amigo se le perdona todo.

¿Qué no perdonarías en un amante? Que no me reconociese que se está enamorando de mí y luego me haga sentir culpable.

¿Qué querías ser cuando eras pequeño? Profesor de Educación Física.

¿Cómo sería tu senectud soñada? En un ático poniendo vinilos y haciendo sushi.

¿Cuál es tu miedo o fobia más irracional? A las arañas por la tele. Puedo ver una araña subir a mi cama y muy amablemente le acompaño a la terraza pero como salga una por la tele muero. También tengo vértigo a mirar hacia arriba, al revés que todo el mundo.

¿Recuerdas cuál fue el momento más feliz de tu vida? En el que fui padre y sujeté a mi hijo por primera vez.

¿Y el más triste? En el que murió mi abuelo.

¿Qué actividad te ayuda a relajarte y desconectar completamente? Ver Dragon Ball.

Cuéntanos un chiste absurdo que te hizo muchísima gracia. Un borracho que va al bar y le dice al camarero: "Ponme tres cafés solos, uno para mi otro para ti y otro para tu puta madre". El camarero se mosquea pero piensa que tendrá un mal día. Al día siguiente vuelve el mismo borracho y dice otra vez lo mismo: "Me pones tres cafés solos, uno para mi otro para ti y otro para tu puta madre". El camarero ya se mosquea del todo salta la barra y lo emprende a ostias al borracho y el borracho se va. Al día siguiente vuelve el mismo borracho y dice: "Ponme dos cafés solos, uno para mí y otro para tu puta madre que a ti te pone muy nervioso".

¿Alguna vez te ha ocurrido algo a lo que no encuentres explicación racional? Sé cuándo la gente a la que quiero tiene un mal día aunque estemos lejos y no hayamos hablado. Lo percibo.

¿Qué cualidad humana consideras más sobrevalorada? La ambición. Me parece una deformidad del inconformismo.

