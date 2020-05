5

Madrugar y tener una habitación para videollamadas: la clave de esta pareja de arquitectos para conciliar. El cantante, músico, locutor y productor Miqui Puig ha variado bastante poco durante el estado de alarma unas dinámicas de trabajo que ya tenían mucho de ­caseras. “Ha cambiado la parte en la que salía al local de ensayo y, sobre todo, al estudio a grabar mi programa de radio Pista de fusta en la emisora iCat. Como mi ­pareja también se ha quedado en casa, modero un poco (solo un poco) el volumen de la música”. Pero en el caso de Miqui, ese pequeño cambio suena casi a revolución: “Vivo en una vivienda unifamiliar en La ­Garriga [un pequeño municipio en Barcelona], a 30 kilómetros de la emisora, y siempre era un engorro de trenes, moto y agendas muy meticulosas. Grabar los programas desde casa ya era una idea que quería afrontar y este ha sido el momento. Con el cambio pierdo las ­charlas en la máquina del café con el equipo, pero ya les veré cuando baje a por correo o a comer con ellos. Sin prisas. Aquí solo estamos mi cansancio y yo frente al ­micro”. El reto ha pasado por meter orden en una mesa caótica “para que la mezcladora, la tarjeta de sonido, los platos y el micrófono recién llegados tuvieran espacio”, imponerse unos horarios firmes (“la puerta del estudio cierra a las horas de las comidas y a las siete de la tarde. Solo una urgencia me hace volver a encender el ordenador”) y, sobre todo, fijarse en los pequeños detalles que hacen que los ambientes pasen de ser vivibles a disfrutables. “Escoger la silla ideal para el nuevo espacio ha sido casi con lo que más me he divertido. ¡Se merecía una bonita!”. Toda esa draconiana disciplina, ese descomunal ahorro de tiempo (“el hecho de no desplazarme puede llegar a sumar casi una jornada semanal”) y, ¿por qué no decirlo?, las vistas al Passeig de La Garriga están dando sus frutos: “Estoy empezando a diseñar mi nuevo disco. Puede que sin esta situación de excepción ni siquiera me lo hubiera planteado”.