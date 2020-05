Rubén Ochandiano: “He encontrado fotos mías tan malas en Google que pagaría para que desapareciesen”

El número de mayo ya está disponible en formato PDF, y es descargable de forma gratuita haciendo clic aquí.

A Rubén Ochandiano (Madrid, 1980) la popularidad le llegó gracias a su papel de rarito en esa cantera de actores españoles que fue Al salir de clase. Desde entonces, el actor madrileño ha trabajado con Almodóvar e Iñárritu, entre otros, y forma parte de la Academia de Hollywood. Actualmente tiene pendiente de estreno la segunda temporada de Undercover (Netflix) y la película Hombre muerto no sabe vivir. Sobre cine, armas de seducción y caprichos caros habla en nuestro cuestionario.

Casi todo el mundo ha tenido una epifanía o revelación durante el confinamiento. ¿Cuál ha sido la tuya? Al contrario de lo que solía pensar, me he dado cuenta de que soy un animal tremendamente social.

Trabajar tanto fuera de España es para algunos actores un triunfo, para otros una especie de migración forzada. ¿En qué punto te posicionarías tú? Para mí es, efectivamente, un logro muy importante. Es algo a lo que le he dedicado mucho tiempo, trabajo y esfuerzo; y me siento realmente satisfecho de que esté pasando, lo disfruto muchísimo. También te digo que, precisamente porque ahora trabajo más fuera que dentro de España, cuando me llega un proyecto español, me hace aún más ilusión que antes.

De todos los mitos y lugares comunes que existen sobre los actores, ¿cuál es más erróneo y cuál es más acertado? Creo que, acerca de los artistas en general, existe esa idea de que uno es más brillante cuanto más rebelde y más loquito es, y en realidad es todo lo contrario. Esta carrera requiere muchísima disciplina y estabilidad personal, una enorme capacidad de trabajo y tener la piel muy gruesa. Y el más acertado creo que tiene que ver con que compartimos cierta necesidad de aprobación, de gustar, de que nos quieran. Algo de eso sí hay.

La última vez que te entrevistamos en ICON (2016) parecías un poco desencantado con el rumbo del cine español. ¿Cómo está actualmente vuestra relación? La relación está y estaba bien. Lo que pasa es que cuando una opinión un tanto crítica se utiliza como titular, fuera del contexto en el que está expresada, pesa mucho y hace ruido.

¿Qué es lo que más le gusta a los demás de ti mismo? Que escucho muy bien y que soy un tipo muy razonable.

¿Y lo que más te gusta a ti de ti mismo? Me caigo bastante bien en general.

¿Cuál es tu forma favorita de perder el control? Soy un rígido, me cuesta perder el control… Pero puede llegar a pasarme bailando. Cuando era más joven lo perdía totalmente al enamorarme.

¿Qué te compraste con tu primer sueldo? Una moto.

¿Qué tienes de fondo en tu pantalla del móvil? Una foto del Festival de Cannes.

¿Cuál es tu habilidad oculta? No bailo mal, y beso muy bien.

¿Tu palabrota favorita? “¡Cojones!”, pero tiene que decirse así, exclamado, rotundo.

¿Qué figura pública amas? Meryl, Woody Allen, Tarantino… Y llevaré siempre en el corazón al señor Rodríguez Zapatero.

¿Y qué figura pública no querrías tener cerca? Le concedo el beneficio de la duda a cualquiera. Con cualquiera me tomaría una cerveza, aunque solo fuera por curiosidad.

¿Cómo es tu decoración ideal? Yo siempre quise vivir en el ático de Pepa Marcos… Han pasado muchos años, habría que darle una vuelta, pero ese rollo me cabe.

¿Y tu decoración odiada? Suelo de terrazo, figuritas y fotos random, tapetitos…

¿Qué viaje te marcó? Londres, otoño 2019; NYC, otoño de 2018; Buenos Aires, 2008; Tokio, 2008.

¿Y a qué lugar no volverías? Con las herramientas que tengo ahora volvería a cualquier sitio.

¿Qué canción te pones para animarte? Va por rachas, actualmente me pone de muy buen humor la versión del Agapimú que ha hecho Areces. Y, si hablamos de bailar, entro en trance con I follow rivers, de Lykke Li.

¿Y para seducir? Últimamente prefiero que me seduzcan, que elija el otro la canción.

¿Cuál es tu cuenta favorita de Instagram? Joder, ¡pues la mía!

¿Y el vídeo que más veces has visto en YouTube? Estas semanas estoy en bucle con Symphonie confinée- La tendresse; es la canción que usan los franceses durante el confinamiento en lugar del Resistiré. Pero en el pasado he visto hasta la saciedad el vídeo de La Chon Gorda y el de la pelea de Moria Casan y Silvia Suller en Bailando por un sueño. Os los recomiendo muy fuerte.

¿Quién es la persona más famosa a la que has conocido? ¿Penélope? ¿Bardem? ¿Almodóvar? ¿Bryan Cranston? ¿Benicio?… No sé quién es más famoso. ¡Ah, no! Espera, ¡Robert De Niro!

¿Quién fue tu primer ídolo erótico? Winona Ryder.

¿Y cuál ha sido el último? Me lo montaría uno detrás del otro (no me van los “juegos reunidos”) con el reparto entero de Hollywood, la serie de Ryan Murphy.

¿Qué encuentras cuanto te buscas a ti mismo en Google? Una muy famosa actriz con la que trabajé me dijo una vez: “Jamás hay que buscarse en Google”… Aun así, alguna vez he caído… Y he encontrado fotos tan malas que pagaría dinero por que desapareciesen.

¿Cuál es la peor pregunta que te han hecho en una entrevista? En general me molesta cuando das con un periodista que está más ocupado de dejar claro lo hipster y lo mordaz que es que del personaje que está entrevistando.

¿Qué es lo que siempre quisiste saber hacer pero consideras que es demasiado tarde para intentar aprender? Todavía no es demasiado tarde para nada.

¿Excitantes o calmantes? Calmantes, siempre. Yo ya vengo con mi propia cafeína de fábrica.

¿Qué plato dominas y en cuál fracasas en la cocina? Hago un bocadillo de jamón ibérico con tomate excelente, preparo un muy buen Moscow-Mule… Todo lo demás, bastante mediocre.

¿Cuál es el fracaso del que más aprendiste? Creo que es una idea errónea eso de que se aprende de los fracasos. Darse una hostia muy gorda y tener la capacidad de levantarse y seguir adelante es muy didáctico… ¡Una vez! A partir de ahí, ya no más. Eso de “Lo que no te mata, te hace más fuerte”, no es verdad. Puede no matarte pero sí destruirte. A partir de un momento, el dolor solo genera herida y te cierra el corazón.

¿Qué es lo más valiente que has hecho en tu vida? Levantarme, recomponerme y seguir. Unas cuantas veces.

¿Cuál es la prenda más cara que tienes en tu armario? Tengo muchas prendas muy caras en mi armario. La verdad es que en ese aspecto me doy caprichos con alegría.

¿Qué no perdonarías en un amigo? La deslealtad.

¿Qué no perdonarías en un amante? La indiscreción.

¿Qué querías ser cuando eras pequeño? Lo que soy.

¿Cómo sería tu senectud soñada? Larga, no me quiero morir nunca. Y abundante, con mucho de todo: mucho amor, mucho placer, mucho dinero, mucha salud, mucha creatividad, muchas películas, muchos amigos… ¡Mucho!

¿Cuál es tu miedo o fobia más irracional? El miedo es el rasgo principal de mi carácter. Tengo miedo a casi todo… Pero, aun así, yo voy, con mi miedo.

¿Recuerdas cuál fue el momento más feliz de tu vida? Los momentos en los que me he sentido amado, y aquellos que tienen que ver con sentirme realizado a nivel artístico.

¿Y el más triste? Lo recuerdo, pero no lo voy a contar.

¿Qué actividad te ayuda a relajarte y desconectar completamente? La misma que a todos… ¿No?

Cuéntanos un chiste absurdo que te hizo muchísima gracia. Fíjate que no soy yo muy del chiste… Y menos, así, por escrito.

¿Alguna vez te ha ocurrido algo a lo que no encuentres explicación racional? Los únicos momentos no racionales que he experimentado son aquellos relacionados con esa fuerza de la naturaleza que llamamos “enamoramiento”.

¿Qué cualidad humana consideras más sobrevalorada? El dar puntadas con hilo.

¿Qué le preguntarías al próximo destinatario de este cuestionario? ¿Cuándo fue la última vez que te reíste a carcajadas?

