Tommy Lee Jones (Texas, 1946)

“Yo sobreviví a una entrevista con Tommy Lee Jones”. Así tituló un artículo la periodista Jennifer Brett. En él, Brett relata cómo en un encuentro con el actor, él comienza diciendo “¿Qué quieres preguntarme?” y rechaza responder a comentarios que no sean una pregunta. “¿Podrías poner eso en forma de pregunta? Me siento más confortable respondiendo a preguntas que siendo instruido para hablar”. Otra entrevista, en el 'Texas Monthly', comenzaba así: “Tommy Lee Jones no se levanta para darme la mano. No sonríe. Solo me mira”. “¿Cómo sienta tener éxito?”, preguntó el periodista. “No he pensado en ello. ¿Te crees que me siento y pienso en cosas como cómo sienta el éxito?”. Otras veces, a ciertos comentarios, Tommy Lee Jones ni siquiera responde. Tommy, te adoramos como actor, pero nos aterra la idea de hacerte una entrevista.