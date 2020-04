2

Belletti llegó a España en 2014 después de saltar la valla de Melilla junto a otras 450 personas. Desde entonces, no ha dejado de trabajar en restaurantes, pizzerías, supermercados... Cualquier cosa con tal de sacar adelante a su familia de Camerún. Casi el mismo día de marzo, su empresa anunciaba un ERTE y hoy, como muchas otras personas en su situación, aún no ha cobrado nada. Siendo él el único sustento familiar, ahora no dispone de medios para ayudar a los suyos.