David Simon: “Nadie podía imaginar que nos gobernaría un xenófobo populista”

Perro viejo, periodista de raza y autor de culto, David Simon (Baltimore, 1960) es un tipo al que no le van las charletas de ascensor, ni lo que los anglosajones llaman small talk y nosotros chorradas. Después de ganarse a los seriófilos de todo el mundo con la impresionante The wire y entrar de lleno en ese grupo de popes de la cadena HBO que llevaron la antorcha de la revolución catódica con series que lo cambiaron todo casi sin querer, ha seguido metiendo el dedo en la llaga de un país que vive tiempos confusos, en perpetua tempestad desde que Donald Trump ganará las elecciones en 2016. “Es imposible, siempre he sido así y todos mis shows son testimonio de ello”, dice Simon desde Nueva York, rotundo, cuando se le pregunta por si hubo alguna tentación de alejar su nuevo proyecto, La conjura contra América, del –obvio– foco que lo empuja hacia el presente, y a una fuerte militancia política.

“Twitter no sirve para nada, no va a arreglar nada, pero a veces cojo el teléfono y pienso: ‘Mira voy a pasar un rato ahí”

No es para menos, la serie recientemente estrenada en HBO, hogar del showrunner desde hace dos décadas, especula con unos Estados Unidos distópicos en la que Charles Lindbergh ha vencido en las elecciones a Franklin Delano Roosevelt. Lindbergh era un simpatizante del III Reich y su victoria hubiera supuesto, casi con toda seguridad, que EE UU se hubiera abstenido de participar en la II Guerra Mundial. La conjura contra América adapta el libro homónimo de Philip Roth, considerado una obra profética, un retrato feroz de un país ahogado por Trump: “Creo que nadie podía imaginar la implosión del Partido Republicano, ni la celebración del nacionalismo blanco, ni que nos gobernaría un xenófobo populista. No creo que nadie viera llegar estas cosas”, cuenta el de Baltimore, que rechazó este proyecto hace una década pero que ahora ha vuelto sobre sus pasos.

“No creo que todos los paralelismos que establece el libro sean veraces, pero hay un montón que sí lo son: Roth acertó en muchas cosas que estamos viendo ahora mismo y eso tiene muchísimo mérito”, explica Simon. “Me encontré con Roth, hablamos durante una hora y media de este proyecto y él tenía algunas cautelas sobre la adaptación. Una de ellas era que Lindbergh era considerado un auténtico héroe americano, su política de aislamiento y moderación con Hitler y Mussolini se consideraba algo razonable por una parte significativa de la población estadounidense”.

La conjura contra América, protagonizada por Winona Ryder, Zoe Kazan y John Turturro, se centra en una familia judía de Nueva Jersey que empieza a notar en sus carnes la política de Lindbergh y su intención de no hacer nada para frenar el avance de Hitler. “Yo era uno de esos niños en uno de esos barrios, así que no ha sido difícil”, reconoce el experiodista, un hombre dado a no callarse nada de lo que piensa y que ha encontrado en las redes sociales un lugar en el que disparar con bala: ‘Twitter no sirve para nada, no va a arreglar nada, pero a veces estoy en un rodaje, tenemos una pausa, cojo el teléfono y pienso: ‘Mira voy a pasar un rato aquí, sin más”.

En su momento se anunció que iba a hacer una serie sobre la Guerra Civil española y el batallón Lincoln, formado por estadounidenses que llegaron a nuestro país para combatir en el bando republicano. Pero parece que va para largo: “Hablé con la productora española, les dije que teníamos la mitad de financiación, que una vez tuviéramos la otra mitad, les enviaría una biblia [el formato utilizado por los guionistas para vender un proyecto]. ¿El dinero es importante? Es con lo que pago a mi equipo, vivimos de esto, este es nuestro trabajo. La serie sigue ahí, como uno de los varios proyectos en los que estoy trabajando”, remata. Paciencia.

En estos tiempos de confinamiento no es tan sencillo conseguir ICON como siempre. Por eso, el número de abril ya está disponible en formato PDF, y es descargable de forma gratuita haciendo clic aquí.

Puedes seguir ICON en Facebook, Twitter, Instagram,o suscribirte aquí a la Newsletter.