Pregunta. Me he afeitado, ahora nadie me reconoce y me han echado de casa, pero no puedo quedarme en la calle. ¿Debo esperar a que me crezca la barba?

Respuesta. Tu problema es mucho más común de lo que parece. Nunca te afeites durante un confinamiento o cuando te quedes aislado en una isla desierta, esto es de primero de supervivencia. Tu pareja y tus hijos han hecho lo correcto al expulsarte, pues podrías no ser la persona que creen que eres y es bueno que se protejan. Lo único que te queda ahora es vivir escondido durante dos semanas en la calle esperando a que la barba te vuelva a crecer para poder entrar en casa y seguir con el confinamiento. Mantén la calma: la barba te volverá a crecer muchísimo antes de que acabe el estado de alarma, así que no cometas el error de volver a afeitarte.

P. Me he sorprendido a mí mismo lamiéndome en el suelo. ¿Paso demasiado tiempo con mi gato?



R. Es muy importante mantener la higiene personal durante esta situación tan excepcional, pero sí es cierto que tu manera de limpiarte ha empezado a ser preocupante. Pasarte todo el día lamiéndote es algo que tendrás que dejar de hacer porque algún día volverás a la oficina y tus compañeros te mirarán raro. Toma ejemplo de tu gato, que también pasa demasiado tiempo contigo. Haz como él y ponte una toalla de cintura para abajo, métete en la bañera y date una buena ducha mientras cantas algo.

P. Mi pareja ya no quiere salir a ningún sitio. ¿Puede que el confinamiento haya desgastado nuestra relación?

R. Es totalmente normal que, después de tantos días de confinamiento, la llama se apague un poco y se caiga en la monotonía. También es cierto que el hecho de que sea ilegal abandonar el hogar y que absolutamente todos los restaurantes de España estén cerrados pueden influir en las negativas de tu pareja a salir a cenar fuera. Tampoco descartamos que lo que esté sucediendo es que haya iniciado una aventura por Skype y por eso ya no quiera hacer planes contigo. Lo mejor es que cojas tus cosas y te instales en el sofá durante un tiempo para dejarle espacio.

P. He ayudado a mi hijo con los deberes y ahora me obligan a repetir tercero de primaria. ¿Sabéis si puedo recurrir?

R. No, no hay nada que puedas hacer. El año que viene tendrás que volver al colegio y cursar tercero de primaria. Llevabas muchos años viviendo una farsa y ahora te han descubierto. Todo lo que aprendiste cuando tenías siete años lo has olvidado y no puedes seguir yendo así por la vida porque, como haya otro confinamiento, tu hijo volverá a suspender cuando tú le hagas los deberes. Nuestro consejo es que dejes tu trabajo en la inmobiliaria, te compres una buena mochila y empieces cuanto antes a preparar el temario que te espera a partir de septiembre.

