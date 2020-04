Los niños se quedan sin el cumpleaños feliz de la Policía Local

La Policía Local de Sevilla ya no felicitará más a los niños por su cumpleaños, ni las de Lepe, Torrox o Vejer de la Frontera, entre otras muchas, y no es porque los agentes no quieran alegrarles su gran día a los pequeños, sino porque la Delegación del Gobierno de Andalucía ha llamado al orden a los Ayuntamientos para que limiten las funciones de las Fuerzas de Seguridad a lo contemplado en el Real Decreto del pasado 14 de marzo por el que se declaraba el estado de alarma para controlar la pandemia del coronavirus.

"Las policías locales no deberán participar en pasacalles o felicitaciones de cumpleaños, situaciones que, por otro lado, detraerían efectivos de las tareas de administración de la seguridad esenciales en el estado de alarma", reza el comunicado que han enviado a los Ayuntamientos las subdelegaciones del Gobierno de todas las provincias andaluzas.

Las sirenas no sonarán más en las calles para que los chavales se sientan especiales en un día tan ansiado para ellos, después de que el Gobierno haya llamado al orden a los Consistorios que habían extralimitado en sus competencias. En Sevilla, por ejemplo, la Subdelegación del Gobierno ha pedido la anulación o modificación de 15 bandos municipales que se habían emitido desde la declaración del estado de alarma.

"Las felicitaciones de agentes de la Policía Local a los niños han sido acciones espontáneas. Los patrulleros están recibiendo continuas muestras de apoyo y solidaridad de los ciudadanos desde los balcones y ventanas desde que comenzó el confinamiento. A partir de ahí, vieron que al tiempo que patrullaban la felicitación de los cumpleaños a los pequeños era una forma de corresponder a las familias", apunta un portavoz del Ayuntamiento de Sevilla, que añade que las felicitaciones no han sido muchas, pero podría parecerlo por la gran repercusión que han tenido en las redes sociales.

Ante la expectación que ha causado esta práctica, algunos, como el alcalde de Vejer de la Frontera (Cádiz), Manuel Flor, ha sentido la necesidad de explicar por qué la Policía Local no entonará más el Cumpleaños feliz ante sus vecinos. "Lo sentimos por los niños y niñas cuyos padres ya habían llamado y que en los próximos días íbamos a felicitar", ha escrito Flor en las redes sociales. Y ha añadido: "En nuestro pueblo se han estado realizando dichas felicitaciones siempre que no hubiese una urgencia y que los servicios estuviesen cubiertos".

La Subdelegación del Gobierno en Sevilla apunta, en el comunicado enviado al Consistorio, que algunos bandos extralimitaban las competencias municipales al establecer horarios determinados para el comercio y días de apertura y que las medidas adoptadas por el comercio deben seguir las indicaciones del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Todas ellas están dirigidas a garantizar el abastecimiento de la población en las máximas condiciones de seguridad e higiene y evitar también que los horarios que se establezcan no produzcan aglomeraciones de personas en las mismas horas. Así como que se permita el descanso de los trabajadores y la desinfección de locales; que se comunique con suficiente antelación tanto a los establecimientos como a los consumidores y que sean proporcionales a la situación.

