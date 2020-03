El pequeño Paraguay, corazón de América Latina, está luchando valientemente contra el virus. Oficialmente hay 41 infectados y tres muertos, lo que lo convierte en el último en la lista de la Covid-19 del subcontinente. El Gobierno ha reaccionado con rapidez y rigor, pero el virus no se puede detener tan fácilmente en un país del Tercer Mundo. El ministro de Salud tuvo que admitir que, en su opinión, solo alrededor del 10% de las personas infectadas pueden ser confirmadas. Eso significaría que más de 400 personas en Paraguay pueden ser ya portadoras del virus y con capacidad de transmitirlo a otros. Y esa no es la única razón por la que una catástrofe es inminente: casi el 60% de la población vive por debajo de la línea de pobreza. Los médicos y las enfermeras se quejan de las catastróficas deficiencias de los hospitales, que no están en absoluto preparados para una epidemia. ¿Qué harán los paraguayos si el virus se extiende por todo el país? ¿Y qué pasa si estalla la criminalidad que sigue al hambre?

Bettina Schneider. Asunción (Paraguay)

