Las mejores ofertas en ‘gadgets’ para el hogar de AliExpress

¿Te has cansado de limpiar la casa para pasar el tiempo durante esta cuarentena y se te acaban las opciones de ocio y esparcimiento? Quizás es un buen momento de equipar tu hogar con artículos para hacer más fáciles las labores del hogar y, en su lugar, aprovechar los ratos libres para disfrutar de películas, música o videojuegos. Además, también es una ocasión ideal para consentirte con artículos de cuidado personal sin las prisas de la vida diaria.

La buena noticia es que puedes hacerte de todo este equipamiento sin gastar de más. AliExpress ha cumplido su décimo aniversario y, para celebrarlo, ha lanzado una gran campaña de ofertas en miles de productos. La promoción también incluye el programa AliExpress Plaza, con envíos desde España y entrega en tres días. Así que para ayudarte a aprovechar estas ofertas, hemos seleccionado 15 gadgets para hacerte la vida más fácil en el hogar, entre electrodomésticos, tecnología y artículos de cuidado personal con descuentos de hasta un 75%.

ELECTRODOMÉSTICOS

- Robot aspirador Cecotec Conga 990. No se trata de un solo robot aspirador, sino de cuatro. Y es que este robot de Cecotec es capaz de barrer, aspirar, pasar la mopa y fregar. Para ello, dispone del sistema Wash4You, con el que sólo hace falta ponerle el depósito de líquidos incluido. Además, cuenta con una válvula electrónica que dosifica y distribuye el agua de forma homogénea por la mopa. Tiene tres niveles de potencia para fregar o aspirar y una potente turbina que elimina todo tipo de suciedad en cualquier superficie. Su precio en AliExpress es más bajo que en la web del fabricante (169 euros). 47% de descuento, ahorra 117 euros.

Compra por 131,51€ con el cupón ALICHOLLO15

- Batidora de vaso Ikohs Abda. Prepara los mejores smoothies con esta batidora de vaso con capacidad de 400 ml. Tienen una potencia de 230 vatios, que consiguen procesar bebidas suaves y cremosas. El vaso está elaborado con una base de acero inoxidable y un cuerpo de plástico libre de BPA, además de que incluye una práctica tapa para poder llevarlo a todas partes. Las piezas son aptas para lavavajillas. Su precio en AliExpress es más bajo que en tiendas como Amazon (28,95 euros). 25% de descuento, ahorra 6 euros.

Compra por 18,07€

- Tostadora Philips HD2581/60. Sin importar el tipo de pan y el acabado de tu preferencia, con esta tostadora conseguirás unas tostadas perfectas. Dispone de dos ranuras de diferente tamaño para tus distintas necesidades, que mantienen el pan en el centro para que el tostado sea uniforme. También incluye una rejilla calientabollos y cuenta con ocho ajustes de tostado. Su precio en AliExpress es más bajo que en tiendas como Amazon (24,99 euros). 21% de descuento, ahorra 6 euros.

Compra por 21,22€

- Aspiradora inalámbrica Dyson V10 Absolute. Libérate de las limitaciones de los cables en las aspiradores. La Dyson V10 Absolute funciona de manera inalámbrica sin sacrificar capacidades: tiene la misma potencia de succión que una aspiradora tradicional, pero con un depósito sin bolsa con un 40% más de espacio y un mecanismo de vaciado de un solo toque. Además, se puede convertir rápidamente en un aspirador de mano para limpiezas rápidas, en rincones concretos y en lugares difíciles- Dispone de tres modos de potencia y un práctico puerto de carga para tenerla siempre lista. Su precio en AliExpress es más bajo que en tiendas como Amazon (439 euros). 50% de descuento, ahorra 325 euros.

Compra por 329€ con el cupón DYSON328

- Cafetera Cecotec Power Espresso 20. Recobra el ánimo por la mañana con un exquisito espresso o capuccino, que podrás elaborar fácilmente con esta cafetera. Tiene una presión de 20 bares y 850 vatios de potencia, perfectas para aumentar el aroma del café y conseguir una crema sin igual. El cuerpo está elaborado en acero inoxidable y dispone de un depósito de 1,5 litros. Su superficie permite calentar las tazas e incluye una cucharilla dosificadora con prensador. Su precio en AliExpress es más bajo que en la web del fabricante (49,90 euros). 53% de descuento, ahorra 44 euros.

Compra por 39€ con el cupón CECO328

- Tendedero eléctrico plegable InnovaGoods. ¿Te desespera que la ropa tarde tanto tiempo en secar en los días de frío o lluvia? Ponle solución con este secador eléctrico de seis barras, que dispone de un sistema de calentamiento para secar tus prendas rápidamente. Está fabricado en aluminio y se puede plegar para ocupar poco espacio cuando no está en uso. Desde luego, también puede usarse como tendedero normal sin enchufarlo a la electricidad. Su precio en AliExpress es más bajo que en tiendas como Amazon (42 euros). 75% de descuento, ahora 78 euros. FALTA FOTO.

Compra por 25,85€

TECNOLOGÍA

- PlayStation 4 de 1TB con tres juegos. Esta videoconsola se puede convertir en el centro de entretenimiento perfecto para toda la familia. Y es que además de sus avanzadas funciones para el gaming —como juegos compatibles con la tecnología HDR y realidad virtual—, también brinda acceso a plataforma como Netflix o Amazon Prime Video. Permite crear diferentes cuentas para controlar el acceso a los contenidos e incluye tres juegos (Uncharted 4, Horizon Zero Down y The Last of Us) para empezar a divertirse desde el primer minuto. Su precio en AliExpress es más bajo que en tiendas como Amazon (319 euros). 42% de descuento, ahorra 145 euros.

Compra por 199€ con el cupón PS4328

- Auriculares Apple Airpods 2. Los usuarios de productos Apple no pueden tener unos mejores auriculares que los Airpods. Primero, porque se configuran automáticamente al sacarlos de su estuche y se mantienen siempre activos mientras los traigas puestos. Además, ofrecen acceso directo a Siri para pedirle que ajuste el volumen, cambie de canción o reproduzca un podcast. Tienen cinco horas de autonomía con una sola carga, que se pueden extender hasta un día entero gracias a su estuche de carga. Su precio en AliExpress es más bajo que en la web del fabricante (179 euros). 57% de descuento, ahorra 130 euros.

Compra por 99€ con el cupón AIRPD328

- Auriculares Huawei Freebuds 3. Los dueños de dispositivos con Android también pueden encontrar unos auriculares completamente inalámbricos de primer nivel en los Freebuds 3. Disponen de la certificación de Bluetooth más avanzada y una calidad de transmisión de audio de superalta calidad. Pero lo mejor es que integran un sistema de cancelación de ruido activa para eliminar electrónicamente el sonido ambiental. Su cara externa táctil permite controlar la música y el volumen. Su precio en AliExpress es más bajo que en tiendas como Amazon (142,21 euros). 21% de descuento, ahorra 31 euros.

Compra por 117,50€

- Altavoz Bluetooth JBL Flip 4. Estos días son una ocasión perfecta para disfrutar de tus discos y listas de reproducción favoritas en casa. Para ello, puede tener el mejor sonido con este altavoz inalámbrico. Además de contar con la garantía en calidad de audio de la prestigiosa firma JBL, tienen una batería con 12 horas de autonomía. Por si fuera poco, son resistentes al agua, por lo que podrás seguir oyendo música mientras te duchas. Su precio en AliExpress es más bajo que en tiendas como Media Markt (89 euros). 41% de descuento, ahorra 47 euros.

Compra por 65,56€ con el cupón ALIVERSARIO5

- Xiaomi Mi Smart TV 4A de 32 pulgadas. Que su precio no te engañe: Este televisor entrega imágenes en Full HD para que no pierdas ningún detalle de tus programas favoritos. Asimismo, el sonido puede decodificar las tecnologías Dolby + DTS, que generan una experiencia envolvente. Para ello, dispone de dos altavoces de 5W, con diferentes efectos de graves para una mayor potencia y un sonido más claro y nítido. Incluye de un mando con asistente de voz y es compatible con las principales aplicaciones de entretenimiento. Su precio en AliExpress es más bajo que en la web del fabricante (179 euros). 42% de descuento, ahorra 118 euros.

Compra por 161,56€ con el cupón ALIVERSARIO17

- Monitor gaming LG 24MP59G-P. Cualquier gamer sabe que para poder competir en una partida, es esencial tener un monitor con excelente resolución y buena velocidad de refresco. Este modelo de 24 pulgadas cumple con todo eso: su panel IPS ofrece una imagen de 1920 x 1080 píxeles y tiene una velocidad de respuesta de tan sólo 1 milisegundo a 75 Hz. Además, puede mostrar colores por encima del 99% del espectro sRGB y su tecnología RADEON FreeSync evita los parpadeos. Integra un estabilizador de negros y un reductor de desenfoque por movimiento. Su precio en AliExpress es más bajo que en tiendas como Amazon (130 euros). 38% de descuento, ahorra 70 euros.

Compra por 109,56€ con el cupón ALIVERSARIO5

CUIDADO PERSONAL

- Pack de cepillos de dientes eléctricos Oral-B Vitality D100 CrossAction. El cepillo de dientes eléctrico ha ido ganando terreno al manual y no es de extrañar, sobre todo por su comodidad. Este pack de dos unidades, de la marca Oral-B, incorpora acción de limpieza 2D, es decir, oscila y rota para eliminar más placa que un cepillo convencional. Compatible con varios cabezales de recambio, el producto tiene un temporizador integrado en el mango con el que revisar el tiempo de lavado, de dos minutos, el recomendado por la mayoría de dentistas. Su precio en AliExpress es más bajo que en tiendas como El Corte Inglés (39,90 euros). 18% de descuento, ahorra 10 euros.

Compra por 33,42€

- Recortadora 8 en 1 Braun MGK5060. En vez de tener diferentes barberos y recortadoras, hazte la vida más fácil con el set de estilismo todo en uno definitivo. La Braun MGK5060 te permite realizar ocho funciones con una misma máquina, como mantener barbas de tres días, perfilar contornos, afeitar al ras o cortar el pelo de la cabeza, la nariz y las orejas. Para ello, incluye seis accesorios y una maquinilla Gillette Fusion5 ProGlide. Su batería alcanza hasta 100 minutos de autonomía y carga rápida de cinco minutos para una afeitada. Su precio en AliExpress es más bajo que en tiendas como El Corte Inglés (42,95 euros). 68% de descuento, ahorra 86 euros.

Compra por 39,95€

- Depiladora de luz pulsada Braun Silk-Expert 5 IPL 5008. ¿Y si aprovechas estos días para hacerte un depilado permanente? Puedes hacerlo fácilmente con este depiladora Braun, que emite disparos seguros y eficaces que se adaptan al tono de piel. Dispone de tres modos, inclusive para zonas sensibles, como la línea del bikini. El tratamiento de tres meses permite conseguir resultados de larga duración. Su precio en AliExpress es más bajo que en tiendas como Amazon (250 euros). 56% de descuento, ahorra 227 euros.

Compra por 172,54€ con el cupón 328TT11ANIVERSARIO

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 29 de marzo de 2020.

Suscríbete a la newsletter de El PAÍS Escaparate.