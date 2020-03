La silla de oficina mejor valorada en Amazon tiene cojín lumbar y se vende en cinco colores

Las personas no estamos hechas para pasar largas horas sentadas. Sin embargo, en contextos como el teletrabajo, una baja por enfermedad o cualquier otra situación que nos obligue a permanecer en casa debemos buscar soluciones para mantener una buena salud corporal. Como ya hemos visto en EL PAÍS Escaparate, hay accesorios que nos proporcionan grandes dosis de alivio en zonas como la espalda (como es el caso de cojines que recogen muy bien la parte de las lumbares), pero a veces no es suficiente. Por eso, el adquirir una silla de oficina para nuestro escritorio con la que sentirse cómodos resulta esencial. En esta ocasión, hemos elegido un producto que aúna el confort de una silla de escritorio con una línea de diseño gaming que nos aportará una mayor versatilidad a la hora de usarla para tareas diversas como ver películas, leer, jugar a la consola, etc.

El modelo, la Intimate WM Heart Racing, está disponible en Amazon y reúne 2.000 valoraciones, atesorando una calificación muy elevada en la plataforma estadounidense de comercio electrónico: 4,3 sobre 5 estrellas; un artículo que se encuentra a un precio que oscila entre los 119,99 euros y los 125,99 euros, dependiendo del color que elijamos: azul, blanco, gris, rojo y verde.

Es, además, el artículo más valorado en Amazon de estas características tanto en la categoría de Sillas de escritorio como en la de Sillas Gaming. Los usuarios que ya han tenido oportunidad de probarla destacan, sobre todo, su comodidad, la facilidad de montaje, la calidad de los materiales y, sobre todo, la relación calidad-precio. “Silla para escritorio de buena calidad. La compré porque me tiro muchas horas delante del ordenador y la espalda ya me iba pidiendo renovar la que tenía antes”, indica un usuario. “Buenos acabados, una silla muy cómoda y muy fácil de instalar”, comenta otro.

Con soporte para la cabeza, cojín lumbar y respaldo hasta 135 grados

Si pasamos a describir las partes más importantes que la conforman, observamos que viene equipada con un soporte regulable para la cabeza y otro para la zona lumbar, ambos con un revestimiento de cuero sintético, el mismo que recubre el resto de la silla. Además, pueden desmontarse con la mayor facilidad. La densidad del relleno del conjunto alivia la fatiga muscular y ayuda a mantener una correcta higiene corporal: “La compré para mi trabajo y ahora estoy muy contenta; evita el dolor de espalda y el de hombros”, explica una usuaria satisfecha con ella.

En cuanto a sus reposabrazos, son regulables en altura y su forma algo curva proporciona un extra de comodidad. La altura es otro de los factores a tener en cuenta ya que el respaldo alcanza los 183 centímetros de alto y puede inclinarse hasta quedarse en horizontal. “Se siente muy cómodo con el reposacabezas y también el cojin lumbar, y se puede girar hacia atrás hasta 135 grados para descansar”, comenta un comprador. Otro consumidor agradece esta característica porque de esta manera puede usar la silla “en distintas situaciones”.

La estructura central es de acero resistente y el cilindro neumático que la recorre ha pasado los estándares que exigen análisis profesionales del tipo SGS y BIFMA, soportando cargas de 150 kg como máximo. Por último, las cinco ruedas confieren una mayor estabilidad al producto y son aptas para cualquier superficie, ya sea tarima, madera, parquet…

Sin olvidarnos de detalles como la anchura del asiento (llega a los 54 cm) mayor que en otras sillas de oficina o el refuerzo de silicona en el extremo de sus patas para evitar posibles arañazos o rozaduras. En definitiva, un producto resistente a la par que funcional que mitigará de buen grado la fatiga tras horas y horas sentados delante del escritorio. “Muy bonita y cómoda, y el precio es de lo mejorcito que he visto. La recomiendo”, concluye un usuario.

**Las recomendaciones para que las entregas de pedidos online se puedan realizar con total seguridad para repartidores y clientes señalan que se debe evitar el contacto directo entre ambos, mantener la distancia de seguridad y lavarse las manos después de abrir el paquete. Todos los repartidores están instruidos para extremar las precauciones.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 23 de marzo de 2020.

