Cuando yo era una niña, a menudo se iba la luz. No era un gran drama, la verdad, nos quedábamos unas horas sin tele —la primera cadena y la segunda— y sin radio. La cena (los cortes solían ser por la noche) estaba asegurada, funcionábamos con cocina de butano. Aquellos momentos me encantaban. Todas las familias del bloque abrían sus puertas para comprobar que el resto de vecinos estaba bien y, acto seguido, nos dirigíamos al cajón de las velas que todas las familias teníamos reservadas para aquellas ocasiones. De aquellas noches recuerdo la calidez de las risas alrededor del parchís o de la oca y el fastidio que sentía cuando la electricidad nos devolvía a la normalidad. Los tiempos no son los mismos, los motivos para no salir hoy son muy distintos. Aun así, esta noche en mi casa vamos a quitarnos el reloj y a intentar percibir el ritmo de nuestras horas, esas que a diario se nos cuelan entre los dedos. Apagaremos la luz, encenderemos unas velas.

Maribel Rodríguez Carmona. Lloret de Mar (Girona)

¿Cuántas veces en nuestro mundo estresante decimos que “no tenemos ni un minuto”? Por el drama del coronavirus, tendremos 14 días para intentar recuperar alguno de esos 60 segundos, que multiplicados por dos semanas, serán miles de minutos en una época en la que debemos obligarnos, por nuestros mayores, a no salir más que a lo imprescindible. Es hora de detenernos, de pensar, de escuchar, de leer, de aprender… Será duro, porque el futuro no pinta en color oro. Y, aunque temporalmente, al saludarnos no podremos besarnos o abrazarnos como antes, nunca debemos olvidarnos de los sentimientos. Es tiempo de encontrar esos minutos que nunca nos permitimos, para darnos cuenta de lo que debemos cambiar para mejorar en algo. ¿Lo haremos mientras resistimos?

David García. Madrid

Tengo sobrepeso e hipertensión y, por prescripción facultativa, tengo que caminar entre 45 minutos y una hora al día. Los problemas cardiovasculares, de hipertensión y derivados, causan muchos fallecimientos al año en España. En mi caso, el incremento del riesgo, derivado de la inactividad física, es real. ¿Qué hago? ¿Me quedo encerrado en casa? ¿Compro un perro? Vivo en un apartamento de 85 m2.

Jesús Peraita Huerta. Madrid

