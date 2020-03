Qué sentido tiene en pleno siglo XXI y en un Estado de derecho que algunas personas tengan el privilegio de no ser iguales ante la ley. ¿Acaso definimos en categorías jurídicas a los ciudadanos? La responsabilidad debe ir de la mano de los actos que cada cual realiza. Si alguien traspasa las líneas de confianza que se han depositado en él, no merece tener privilegios. El mismo respeto que se exige a los ciudadanos se le debe exigir a ellos. Nada es justificable cuando no se actúa de manera correcta.

Fernando Marcén Letosa. Leciñena (Zaragoza)

Puedes seguir EL PAÍS Opinión en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.