Esperemos que algún día acabe la plaga que es una más de este planeta. Y cuando acabe alguien tendrá que recapacitar y esperar que el sentido común se recupere. Que los políticos piensen que no pueden seguir en un enfrentamiento continuo sin aportar una sola idea para mejorar la sociedad, que la desigualdad universal no puede seguir aumentando, que el ser humano no debe vivir solo del mercantilismo material, que los dirigentes no traten al hombre como un robot innecesario cuando deja de ser productivo, que los nacionalismos no arreglan nada porque las fronteras las destruye cualquier bacteria… Puede que nos quede algo positivo. Que alguien piense que así no puede seguir la humanidad, y para ello no hay que hablar mucho, solo hay que recuperar valores perdidos y ya olvidados.

César Moya Villasante. Madrid

