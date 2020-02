Desde hace unos años los españoles estamos observando que los inviernos son menos crudos, y no por eso se reduce el consumo de calefacción en aquellas comunidades donde la tienen central. Esto agrava el problema del consumo de energía, la balanza comercial y la polución en las ciudades de la que siempre hacemos responsable al coche y en particular al diésel. Creo que sería una medida prudente obligar a las comunidades de propietarios a que se atuvieran a determinados límites, los definidos por el código técnico de edificación, por ejemplo, pues no hay ninguna necesidad de tener las viviendas a 28° o 30° y las ventanas abiertas. Es un sinsentido, un derroche y una polución innecesaria.

Antonio de la Hoz. Madrid

Puedes seguir EL PAÍS Opinión en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.