Anker SoundCore 2: el altavoz bluetooth con más de 15.000 valoraciones en Amazon

La música es una parte indispensable en la vida de muchas personas. Y el creciente uso de dispositivos electrónicos como las tabletas o los smartphones han consolidado una tendencia —la de llevar nuestras canciones preferidas a todas partes— que ya es imparable. Los datos mundiales en 2019 lo evidencian: hasta un 89% de la música que disfrutamos provino de plataformas de streaming o servicios bajo demanda o, lo que es lo mismo, invertimos 18 horas de media semanales dedicadas a esta actividad de ocio, según cifras publicadas por la Federación Internacional de la Industria Discográfica. Y el segmento de los altavoces portátiles es una opción cada vez más elegida para escuchar música igualando al de los tocadiscos o los sistemas de sonido de alta fidelidad.

Por eso, en EL PAÍS Escaparate hemos elegido el modelo de altavoz bluetooth Anker SoundCore 2, como la mejor forma de disfrutar de la música en familia o con amigos tanto dentro de casa como en espacios al aire libre. La marca asiática Anker se dedica a la fabricación de productos informáticos y de sonido, con una amplia gama de altavoces portátiles. El SoundCore 2 es un modelo que reúne más de 15.000 valoraciones en Amazon. Con un tamaño compacto y unas dimensiones de 16,5x5,6x4,6 cm, de esquinas redondeadas y en color negro, guarda una estética sobria pero con detalles modernos.

Con una calificación que alcanza las 4,5 estrellas sobre 5, los usuarios que ya lo han adquirido valoran, entre otras características, la amplia batería, la durabilidad de la estructura y, también, la relación calidad-precio. "Por el precio que tiene, por la calidad del material con la que está hecho, por el sonido y la potencia que tiene, que es realmente sorprendente, y por la duración de la batería; lo cierto es que estoy encantado con él. Lo recomiendo", indica un usuario.

Compra por 44,59€ en Amazon

Protección frente al agua, emparejamiento estéreo y tecnología BassUp

La dureza de los materiales también se comprueba en su gran resistencia a elementos como la lluvia, la nieve, el barro u otras salpicaduras, además de a los golpes. Una cualidad que no resta calidad a la parte más importante, la del sonido. El aparato emite en estéreo amplio de 12 watios y cuenta con un procesador de señales con control de rango dinámico, es decir, elimina las posibles distorsiones que se dan en las notas más altas: "Buenos graves, sonido definido y sin distorsión a volúmenes altos", opina otro usuario.

Un gran número de usuarios también destaca la buena estabilidad de la señal inalámbrica (bluetooth 4.2 a 20 metros) y la exclusiva tecnología BassUp, aplicando un equilibrio a las notas musicales más bajas sin restar nitidez ni intensidad. "No me esperaba que un aparato tan pequeño sonase tan bien, con tantos graves, pese a no ser un subwoofer", explica un comprador, que califica el producto de una "calidad sorprendente". En cuanto al manejo, en su parte superior se encuentran varios botones de grandes dimensiones e incorpora la función de manos libres.

La duración de la batería es otro de los puntos fuertes del Anker SoundCore 2. Dispone de una autonomía casi idéntica a la de, por ejemplo, smartphones de gamas tan altas como el del Xiaomi Mi Note 10. Unas 24 horas de reproducción o el equivalente a 500 canciones escuchadas. Una de las características más apreciadas por numerosos usuarios: "La batería dura lo suficiente como para pasar una tarde disfrutando de tu música".

Tampoco debemos olvidarnos de dos cualidades más de este afamado altavoz portátil vendido en Amazon. Una de ellas reside en su peso pluma —apenas alcanza los 360 gramos—, y la otra estriba en tener la capacidad en emparejar un altavoz adicional para disfrutar el doble en todas las celebraciones, eventos o reuniones a las que acudamos donde la música sea la reina de la fiesta. Además, el producto incluye un cable de carga micro USB y cuenta con 18 meses de garantía.

Compra por 44,59€ en Amazon

Los altavoces bluetooth mejor valorados en Amazon

Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 11 de febrero de 2020.

Suscríbete a la newsletter de El PAÍS Escaparate.