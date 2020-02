‘The good place’, la serie que nos enseña a ser mejores personas después de la muerte

Ted Danson es, junto a Kristen Bell, el protagonista de 'The good place'.

Michael Schur, gurú de la sitcom moderna –tiene crédito en The office, Parks & recreation y Brooklyn 99–, ha ido a por el triple salto con tirabuzón en la recién finalizada The good place (Netflix). Y le ha salido de fábula. La serie sigue la evolución de un grupo de individuos condenados al castigo eterno que logran ser mejores personas tras la muerte y, de paso, obligan a reconsiderar los valores que miden el universo. Por ejemplo: ¿cómo se puede merecer la salvación si no hay consumo ético bajo el capitalismo? El típico entretenimiento ligero con personajes cautivadores, enredos románticos, humor blanco y la respuesta a las Grandes Preguntas.

Puedes seguir ICON en Facebook, Twitter, Instagram,o suscribirte aquí a la Newsletter.