Pamela Anderson se separa a los 12 días de su quinto marido

Pamela Anderson se ha separado de Jon Peters tras solo 12 días de matrimonio. La actriz ha enviado a Hollywood Reporter un comunicado en el que explica que se están tomando “un tiempo para reevaluar lo que queremos de la vida y de los demás”. Una fuente cercana a la pareja ha explicado a la misma publicación que, en realidad, nunca llegaron a presentar la documentación que les acreditaba como matrimonio a pesar de la celebración en Malibú a la que asistieron los hijos de Pamela Anderson y las hijas de Jon Peters. “Me conmovió la cálida acogida de mi unión con Jon”, continúa la actriz. “La vida es un viaje y el amor es un proceso. Con esa verdad universal en mente, hemos decidido mutuamente posponer la formalización de nuestro certificado de matrimonio y poner nuestra fe en el proceso. Gracias por respetar nuestra privacidad”. Para la actriz era su quinto marido.

La pareja se reencontró hace unos meses después de 30 años sin relacionarse. El productor llevaba enamorado de la actriz desde aquel primer noviazgo, según él mismo ha reconocido. "Tenía 19 años. Sabía que sería una gran estrella. Terminamos viviendo juntos. Por supuesto, Hefner la amaba y era consciente de su belleza. Pamela era una chica que sin maquillaje era hermosa. Muy inteligente y talentosa (...). Nunca ha fomentado todo su potencial como artista. Todavía tiene que brillar realmente. Hay mucho más de ella de lo que parece, si no no la amaría tanto. Hay chicas hermosas en todas partes. Podría elegir, pero durante 35 años solo he querido a Pamela. Ella me vuelve salvaje, en el buen sentido. Me inspira. La protejo y la trato como merece ser tratada", declaraba a The Hollywood Reporter. Después de que la pareja cortara, ella vivió distintas relaciones y cuatro matrimonios, siendo el más famoso de ellos el primero, con el rockero Tommy Lee, a finales de los noventa.

Este ha sido también el quinto matrimonio para el que hoy es uno de los productores más poderosos de Hollywood, con más de medio centenar de películas en su haber. Su última producción y gran éxito es Ha nacido una estrella, protagonizada por Lady Gaga y Bradley Cooper en 2018. Curiosamente, su primera película como productor fue la misma Ha nacido una estrella, pero en su versión de 1976, con Barbra Streisand y Kris Kristofferson. Entre otros de sus éxitos están algunas de las películas más exitosas del cine desde los años setenta: Flashdance, El color púrpura, Las brujas de Eastwick, Gorilas en la niebla, Batman y Batman Vuelve, La hoguera de las vanidades, Vida de este chico, Wild Wild West o Superman Returns. Peters tiene cinco hijos y ha estado casado en otras cuatro ocasiones, entre ellas con la actriz y cantante Lesley Ann Warren (con quien tiene un hijo) y con la guionista Chistine Peters (con quien tiene dos hijas). También ha mantenido otras famosas relaciones sentimentales, como con Kim Basinger. Con la citada Streisand sigue manteniendo una buena relación y es madrina de una de sus hijas.