La increíble historia de Jon Peters, el quinto marido de Pamela Anderson

La actriz Pamela Anderson, de 52 años, vuelve a ser una mujer casada. Después de pasar por cuatro matrimonios, todos ellos bastante cortos, la intérprete de Los vigilantes de la playa ha encontrado el amor de nuevo.

De ahí que Anderson haya decidido contraer matrimonio con el productor estadounidense de 74 años Jon Peters. Lo ha confirmado un representante de la actriz al medio ET Canada, explicando que la pareja ya salió junta hace más de tres décadas, pero que ahora se han reencontrado y han decidido casarse en una ceremonia secreta celebrada el pasado lunes, 20 de enero, en Malibú, California.

La pareja se conoció a medidos de los ochenta en la mansión Playboy poco después de que Anderson, que entonces no tenía ni 20 años, se mudara a California desde su Canadá natal. "Entré y en el bar vi sentado a ese pequeño ángel. Era Pammy. Tenía como 19 años. Sabía que sería una gran estrella", contaba Peters hace unos años a la revista estadounidense especializada en cine The Hollywood Reporter (THR). "Acabamos viviendo juntos. Por supuesto, Hugh Hefner la quería y veía su belleza, era una chica fabulosa sin maquillaje. Era muy lista, talentosa. Intenté convencerla de que dejara Playboy y se centrara en una carrera más serie. 'Estás loco', me dijo. Quería hacerlo, y eso hizo: 13 portadas". Después de que la pareja cortara, ella vivió distintas relaciones y cuatro matrimonios, siendo el más famoso de ellos el primero, con el rockero Tommy Lee, a finales de los noventa.

Ahora THR ha vuelto a hablar con Jon Peters, que ha afirmado: "Pamela nunca ha terminado de ver su potencial como artista. Todavía tiene capacidad para brillar. Hay mucho más de ella más allá del primer vistazo, o no la querría tanto". "Chicas guapas las hay por todas partes. Podría haber elegido cualquier otra pero, desde hace 35 años, solo he querido a Pamela. Me hace salvaje, en el buen sentido. Me inspira. La protejo y la trato del modo en el que ella merece ser tratada", ha explicado.

Jon Peters y Barbra Streisand, en los Globos de Oro de 1978 Gary Lewis CORDON PRESS

Este es también el quinto matrimonio para el que hoy es uno de los productores más poderosos de Hollywood, con más de medio centenar de películas en su haber. Su última producción y gran éxito es Ha nacido una estrella, protagonizada por Lady Gaga y Bradley Cooper en 2018. Curiosamente, su primera película como productor fue la misma Ha nacido una estrella, pero en su versión de 1976, con Barbra Streisand y Kris Kristofferson. Entre otros de sus éxitos están algunas de las películas más exitosas del cine desde los años setenta: Flashdance, El color púrpura, Las brujas de Eastwick, Gorilas en la niebla, Batman y Batman Vuelve, La hoguera de las vanidades, Vida de este chico, Wild Wild West o Superman Returns.

Pero Peters lleva unido al mundo del cine desde su niñez. En 1956 debutó en Los diez mandamientos, dirigida por Cecil B. DeMille y protagonizada por Charlton Heston, como actor: tenía apenas 11 años y era el niño que cruzaba las aguas abiertas del Mar Rojo montado sobre un burro. Mal estudiante, acabó buscándose un oficio con solo 14 años como peluquero, el negocio familiar. Avispado y sociable, llegó a abrir una peluquería y una línea de productos capilares bajo su nombre en la lujosa Rodeo Drive, en Los Ángeles (California). Confidente de las famosas y conocido en Hollywood, empezó a atender, frecuentar y salir con grandes estrellas y acabó enamorándose de una de ellas: Barbra Streisand. Comenzaron una relación y él decidió empezar a apoyarla en su carrera musical y cinematográfica. De ahí que Ha nacido una estrella fuera su primer proyecto. No erró el tiro: la cinta ganó cuatro Globos de Oro, logró cuatro nominaciones al Oscar (se llevó uno, el de Mejor canción original) y recaudó más de 100 millones de dólares y le otorgó fama a la cantante (y ya actriz) y fortuna a Peters.

Nació una estrella en Streisand, pero también en Peters. A partir de ahí desarrolló su carrera en los mayores éxitos del cine, con películas que han ganado los principales premios de la industria y que han recaudado miles de millones de dólares. Desde mayo de 2007 tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y desde 2011 su carrera se desaceleró. Una exasistente le acusó de acoso sexual y de tener una actitud hostil en su puesto de trabajo, por lo que un juez de Los Ángeles le condenó a indemnizarla con 3,3 millones de dólares.

Peters tiene cinco hijos y ha estado casado en otras cuatro ocasiones, entre ellas con la actriz y cantante Lesley Ann Warren (con quien tiene un hijo) y con la guionista Chistine Peters (con quien tiene dos hijas). Además, ha mantenido relaciones sentimentales con actrices como Kim Basinger y con la citada Streisand, con la que mantiene una buena relación y que es madrina de una de sus hijas.