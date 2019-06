Borat se declara culpable del divorcio de Pamela Anderson y Kid Rock

En noviembre de 2006, la actriz Pamela Anderson, entonces de 39 años, anunciaba su divorcio del cantante Kid Rock. Llevaban solo cuatro meses casados, aunque lo habían celebrado con tres ceremonias distintas. "Desafortunadamente, no ha sido posible", confirmaba la noticia la exvigilante de la playa. Ahora, el actor y director Sacha Baron Cohen se ha echado encima parte de las culpas sobre ese duro episodio en la vida de la actriz.

Ese mismo año, Baron Cohen rodó su película Borat, que le lanzó al estrellato y por cuyo personaje adquirió popularidad. En la cinta también participaba Anderson, que se interpretaba a sí misma como un amor platónico del protagonista. Ahora, el propio Baron Cohen ha contado en un podcast llamado Last Laugh que la participación en la película de la actriz fue el detonante del divorcio, ya que no gustó en absoluto a Kid Rock, como recoge el diario británico The Guardian.

El disgusto del entonces marido de Anderson —cuyo nombre real es Robert Ritchie— se dejó ver en la proyección de la cinta, que tuvo lugar en noviembre de 2006, cuando llevaban tres meses casados pero un par de semanas antes de anunciar su separación. "Empezó a gritarle a Pam, diciéndole que se había humillado a sí misma y diciéndole: '¡No eres más que una puta! ¡Eres una zorra! ¿Cómo has podido hacer esa película?".

Según contó en su charla en el podcast, el día de la proyección Cohen le mandó un mensaje a Anderson para preguntarle cómo había ido todo y cuál había sido la opinión de su marido al respecto. "Me contestó que se iban a divorciar", recuerda el director británico. "Pensé que era una broma", rememora, "pero unas semanas después se divorciaron y la razón que dieron para el divorcio fue: Borat". Además, Baron Cohen —que ahora está rodando una serie de televisión y prepara dos películas— ha bromeado asegurando que la actriz y su exmarido roquero hacen mucha mejor pareja que ella con Julian Assange, en referencia al fundador de Wikileaks, con el que Anderson mantiene una estrecha relación.

Kid Rock fue el segundo marido de Anderson, tras pasar por el altar en 1995 con el también músico Tommy Lee, del grupo Motley Crue, tres días después de conocerse. Tuvieron dos hijos, Brandon y Dylan, y se divorciaron tres años después, en 1998. Kid Rock y la actriz empezaron a salir en 2001, se comprometieron en 2002, se separaron durante un año y luego volvieron para finalmente contraer matrimonio. Tras su divorcio a finales de 2006, la actriz se volvió a casar en octubre de 2007 con Rock Solomon, aunque solo convivieron durante dos meses y su matrimonio se anuló en marzo de 2008.