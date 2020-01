En vídeo, María Jesús Montero responde a las interrupciones de la vecina. VÍDEO: EUROPA PRESS

La portavoz del Gobierno María Jesús Montero protagonizó este miércoles un tenso rifirrafe con una vecina del barrio malagueño de Campanillas. La también ministra de Hacienda visitaba la zona donde se desbordó un río el pasado sábado cuando, en el momento en el que respondía a las preguntas de los medios de comunicación sobre la situación política Cataluña, una vecina interrumpió su respuesta. “Ya sé que Cataluña no le importa, pero si me pregunta un profesional sobre este tema…”, le dijo la ministra tratando de defenderse ante la interrupción de la mujer, que no cesaba de cortar sus palabras, como se aprecia en el vídeo. En la visita oficial, la titular de la cartera de Hacienda aseguró que el Gobierno está trabajando para dar una respuesta rápida a los daños provocados por las lluvias. Dentro de la provincia malagueña, estas afectaron principalmente al distrito de Campanillas.