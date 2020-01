Vin Diesel, un hombre de acción, en la portada de ICON

Vin Diesel protagoniza tres de las más grandes y adrenalínicas franquicias cinematográficas del siglo XXI, mérito más que suficiente para estar en la portada de ICON. Ahora, el Riddick de Crónicas de Riddick; el Xander Cage de XXX, y el Dominic Toretto de Fast & furious, acaba de poner la primera piedra de una nueva saga de acción, Bloodshot, adaptación de un cómic de superhéroes en el que da vida a Ray Garrison, un marine muerto que vuelve a la vida convertido en una máquina de matar. “Esta película es emocionante porque es una visión nueva del género de superhéroes”, destaca el actor y director californiano, que se encuentra además en plena promoción de la novena entrega de Fast & furious. “No sé cuál es el título final del estudio”, reconoce. “He hecho toda mi carrera metiendo el multiculturalismo en las películas. En el fondo, es lo que hizo tan global Fast & furious. Un elenco multicultural liderado por un actor multicultural. Lo fascinante es que el mundo se ha adaptado”.

Este es un tema recurrente en la carrera de Diesel, cuyo primer corto como director, en 1995, se titulaba Multifacial y planteaba lo que sucede cuando un actor no es blanco ni negro ni latino. Otro, su impresionante musculatura. “En los setenta, los hombres no tenían que entrenar. Los actores eran actores y ya. Harrison Ford era Han Solo, pero no tenía que ir al gimnasio para interpretarlo. En los ochenta, Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger hicieron popular tener músculos. Fue entonces cuando la gente empezó a ponerse mazas”, recuerda Diesel.

James Ellroy, otro de los protagonistas de nuestro número de febrero, también es aficionado a lo superlativo. “Me gustan las cosas grandes, las películas grandes, la música a lo grande. Si piensas los libros a lo grande, las conspiraciones son grandes, las ramas son grandes y los asesinatos son grandes. Así es como me gusta”, señala el escritor estadounidense, autor de clásicos de la novela negra como L.A. confidencial, cuya famosa adaptación al cine, sin embargo, no le gustó: “Cada vez que la veo me parece peor. Russell Crowe está mal, Kevin Spacey está mal, Kim Bassinger está mal…”, se despacha en la entrevista en exclusiva que ha concedido a ICON.

Mucho más positivo es el encuentro con las nuevas caras de la cultura española, un especial en el que la revista apuesta por los mejores creadores jóvenes del momento. Generación 2020, lo hemos llamado, y entre sus filas encontramos, entre otros, nombres ya consagrados como los cantantes C. Tangana (siempre acompañado de su colorido séquito) y La Zowi; actores como Enric Auquer, que se llevó el pasado sábado el Goya a Actor Revelación por su papel en Quien a hierro mata, o el modelo Fernando Líndez, que acaba de regresar de Milán y París. Todos ellos, brillantes ejemplos de esta nueva década que ni tiene nombre ni, oficialmente, ha empezado todavía.

Tampoco falta en nuestro número de febrero el gran triunfador de esta edición de los premios Goya, Pedro Almodóvar. Mientras el cine español se rinde a su talento, en nuestras páginas él lo hace a Rosalía: “Ha hecho muchísimo por la música popular española y además en un tiempo récord. Asistí al fin de gira de El mal querer en Madrid: lo que allí vi fue un espectáculo poderoso, femenino, español y ¡tan nuevo!".

Moda, belleza, gastronomía y motor son otros de nuestros clásicos que no pueden faltar en el número de febrero de ICON, gratis el sábado 1 de febrero con EL PAÍS y a la venta por 3,5 € el resto del mes, que incluye además la Guía Oficial del Madrid Design Festival 20.

