“Scorsese podría haber hecho un trabajo mucho mejor”, dice un mafioso neoyorquino de ‘El Irlandés’

El irlandés, la última epopeya sobre la mafia estadounidense de Martin Scorsese, es para muchos una obra maestra instantánea. Sin ir más lejos, ha recibido esta semana diez nominaciones a los Oscar, entre ellas mejor dirección y mejor película.

Pero esta calificación no ha sido unánime. Entre las voces críticas ha surgido una que conoce el argumento desde dentro: Sammy, El Toro, Gravano, ex jefe de la familia Gambino, que tiene 74 años y actualmente se dedica a preparar el lanzamiento de un podcast.

Considerado como el testigo más importante de la guerra de la policía contra la mafia que llevó a su práctico desmantelamiento en los noventa, Gravano admite haber participado en 19 asesinatos. Entre ellos el de 1985 contra Paul Castellano, "el Howard Hughes de la mafia” en el exterior del Sparks Steak House de Nueva York que llevó a John Gotti al poder.

Gravano fue arrestado en 1990, llegó a un acuerdo con los fiscales y fue condenado solo a cinco años de prisión. Sin embargo, en 2001 fue condenado otra vez, esta vez a 20 años, por dirigir una red de tráfico de éxtasis que movía casi medio millón de euros por semana.

Joe Pesci, Robert De Niro y Al Pacino, en una imagen promocional de ’El irlandés’ .

Lleva en libertad condicional desde 2017, y esta semana fue contactado por la revista The vulture en un “lugar desconocido”, para preguntarle sus impresiones sobre El irlandés.

(AVISO PARA LOS LECTORES. A PARTIR DE AQUÍ HAY SPOILERS)

“No estaba tan bien hecha como pensaba. Teniendo en cuenta a los implicados, Scorsese podría haber hecho un trabajo mucho mejor”, le dijo al redactor. “Ya sabes, todos son grandes actores cuando se trata de películas de la mafia, cosas así. Así que creía que sería mucho mejor. En primer lugar la película es demasiado larga”.

No hace falta ser un exmafioso para que los 209 minutos de El irlandés resulten un poquito pesados, pero la crítica de Gravano, sobre el filme basado en las memorias de Frank, El irlandés, Sheeran van mucho más allá. Llegan al mismo corazón de la tesis de Scorsese: “Muchas de las cosas en la película no son reales. El irlandés no disparó. Él no es el tipo que mató a Jimmy Hoffa. Por lo que yo sé, se lo dieron a Tony Provenzano, que era un capitán muy poderoso de la familia Genovese, y a su hombre, su chico... Sally, o como se llame, no me acuerdo”, afirma.

Una pena para Gravano, que sin embargo sí es fan de otras películas sobre la mafia de Scorsese. “Soy fan de Uno de los nuestros. Conocí a algunas de las personas involucradas y es bastante exacto. ¿Sabes cuándo atraviesan el sótano para entrar en el Club Copacabana? Esa era la forma en que solíamos entrar. Mis amigos y yo íbamos allí, y 'bum', nos sentábamos en la mesa de alguien. Así vivíamos. Era exactamente así aunque él le diese el toquecito de Hollywood”.

Puedes seguir ICON en Facebook, Twitter, Instagram,o suscribirte aquí a la Newsletter.