Rosa Clará, 25 años vistiendo a las novias del mundo

Unas bodas de plata no podían pasar sin fiesta para una firma nupcial. Así que bajo el lema 25 years of magic - Since 1995 (25 años de magia, desde 1995), la firma catalana Rosa Clará ha preparado un año de celebración. Uno de los eventos más destacados será el desfile anual para presentar su próxima colección, dentro de la Barcelona Bridal Week, la semana de moda nupcial que se celebra en abril en la capital catalana. Además, para visualizar el recorrido y la transcendencia de la marca, que ha vestido a novias e invitadas famosas, se creará uncon imágenes y experiencias en primera persona de algunas de las novias que han pasado por el patronaje de Rosa Clará.