Sartenes, ollas y parrillas de cocina saludables para invertir en rebajas

Si has anotado en la agenda de 2020 el propósito de apostar por una alimentación más sana y equilibrada, las rebajas de enero pueden ser una gran oportunidad para adquirir los utensilios de cocina necesarios para ello.

En EL PAÍS Escaparate hemos realizado una selección de artículos de cocina elaborados en materiales que no incorporan antiadherentes químicos. Todos ellos pueden encontrarse en la tienda online Lecuine, especializada en este tipo de productos. Se trata de menaje de cocina en cuya fabricación no se han utilizado químicos, de forma que al usarlos a diario en los fogones no se desprenden partículas que puedan acabar en la comida. Un buen momento para renovar básicos como sartenes, ollas, parrillas o baterías de cocina a precios más bajos de lo habitual y elaborados en materiales saludables como los que detallamos.

Hierro mineral B

Este tipo de sartenes no desprenden ningún tipo de sustancia con el uso, por lo que resultan idóneas para garantizar una cocina natural y saludable. La calidad del mineral empleado en su fabricación hace que, con el tiempo, se logre una antiadherencia natural plena. Para ello están recubiertas de una capa de cera de abeja. Además, son artículos que se adaptan a la elaboración de todo tipo de platos –desde freír un huevo frito a dorar carnes– y que se pueden introducir en el horno. Estos son algunos ejemplos que están ahora en oferta:

Pack 3 sartenes de hierro mineral, De Buyer

Se trata de un set muy completo de sartenes de distintos tamaños: 20, 24 y 28 centímetros de diámetro que se pueden adquirir por menos de 100 euros. Han sido fabricadas en Francia por la prestigiosa firma de utensilios de cocina De Buyer. Están compuestas de hierro al 99%, libres de PFOA (ácido perfluorooctanoico) y PTFE (politetrafluoroetileno o Teflón), y llevan una antiadherencia natural. Son sartenes fabricadas a la vieja usanza, pensadas para durar mucho tiempo, y aptas para utilizar en todo tipo de cocinas: gas, vitrocerámica (eléctricas), inducción y horno. 28% de descuento. Ahorra 33,32 euros.

Compra por 85,68€

Sartén de hierro mineral B Bois, De Buyer

Se trata de una sartén pensada para recuperar el sabor de la cocina tradicional y su particularidad es que incluye un mango de madera de Haya que sirve como aislante del calor para proteger las manos. Pertenece a la serie B Bois, fruto de la unión de dos grandes marcas: de Buyer, especialista en la fabricación de menaje de hierro y acero, y Marlux, expertos en la fabricación de utensilios de madera. Esta sartén, que se puede adquirir ahora de rebajas, se puede utilizar en todo tipo de cocinas, pero no es adecuada para el lavavajillas. Se recomienda lavarla a mano para favorecer la capa natural antiadherente que garantiza el mineral B con el que está fabricada. 10% de descuento. Ahorra 3,99 euros.

Compra por 35,91€

Hierro fundido

Una de las principales ventajas de los utensilios de hierro para cocinar es que son muy duraderos, sus fabricantes hablan incluso de artículos que se pueden usar de por vida. En concreto, las sartenes o parrillas de hierro fundido no necesitan de tantos cuidados como las fabricadas solo en hierro y sus precios resultan muy competentes. Hay que tener en cuenta, además, que el hierro es un buen conductor térmico por lo que, al cocinar, el calor se distribuye uniformemente por toda la superficie.

Sartén de hierro fundido, Le Creuset

Se trata de uno de los best seller de la firma francesa Le Creuset que aúna funcionalidad con una propuesta estética retro. Una sartén de hierro, con esmaltado en negro satinado, que resiste a las altas temperaturas. Incluye un mango de madera y un gancho de acero inoxidable para colgarla. Es apta para todo tipo de cocinas, también de inducción, pero no debe meterse en el horno o el frigorífico. Se puede adquirir en dos medidas: 24 y 28 centímetros de diámetro y el peso es considerable (aproximadamente 2 y 3 kilos respectivamente). 10% de descuento. Ahorra 15,90 euros.

Compra por 143,10€

Sartén redonda hierro fundido, Lodge

Esta propuesta de la firma estadounidense Lodge es una sartén de hierro clásica, muy robusta, que está disponible en dos medidas de diámetro: 20 y 26 centímetros. Todas las sartenes de hierro Lodge se fabrican a partir de un molde de arena que garantiza una terminación rugosa en la superficie tan característica de sus productos. Lleva un mango de hierro integrado y son sartenes pre-curadas que mejoran su capacidad antiadherente con el tiempo. Gracias a su robustez se puede utilizar en ellas, sin miedo a que se rallen, todo tipo de utensilios de cocina, incluso los metálicos. 18% de descuento. Ahorra 5,22 euros.

Compra por 23,78€

Cocotte redonda de hierro fundido, Woll

La clásica cocotte francesa de hierro colado ahora con un precio muy económico y con la garantía de 25 años que ofrece la firma alemana Woll. Este modelo pertenece a su serie Cast Iron Guss: artículos únicos fabricados de manera tradicional con molde de arena. Es una olla que se puede introducir en el lavavajillas y con capacidad para almacenar y retener calor por mucho tiempo. En la web de Lecuine se puede adquirir a un precio rebajado en dos colores (rojo chilli y azul cobalto) y en dos medidas: 20 y 24 centímetros. Incluye dos asas de silicona desmontables. 15% de descuento. Ahorra 14,85 euros.

Compra por 84,15€

Parrilla de hierro fundido, Woll

Se trata de un producto que aporta un extra de calidad a cualquier cocina, fabricado en hierro fundido de primera colada y con alta capacidad para conservar el calor. Con esta parrilla se pueden cocinar carnes, pescados o verduras al grill logrando mantener su sabor auténtico. Toda la serie de hierro fundido Woll es adecuada para cocinar en distintos tipos de fuegos y se puede meter en el lavavajillas. En la tienda online de Lecuine es posible adquirirla ahora rebajada en dos tamaños: el de 24 x 24 centímetros y el de 28 x 28 centímetros. Incluye una tapa, tipo press, también elaborada en hierro fundido y asas de silicona desmontables. 15% de descuento. Ahorra 14,85 euros.

Compra por 84,15€

Cerámica

Los productos elaborados en cerámica son otros de los grandes aliados de quienes buscan cocinar de forma saludable. Sus dos grandes ventajas son la ausencia de teflón y la garantía de antiadherencia. La cerámica es un potente antiadherente ecológico libre de PFOA y PTFE que permite reducir el consumo de aceite al cocinar. Otro punto fuerte de las sartenes y ollas cerámicas es su alta resistencia a la abrasión y a las altas temperaturas.

Sartén de cerámica Ceramic Comfort, Fissler

Lecuine presenta una gran oportunidad para hacerse con esta sartén cerámica antiadherente premium que comercializa de forma exclusiva en España y a un precio más bajo de lo habitual. Este modelo en concreto cuenta con una superficie antirayaduras, bordes antiderrame, y un cuerpo de acero inoxidable con revestimiento cerámico que permite repartir el calor de forma intensa y homogénea por toda la superficie. Está diseñada para soportar una temperatura de hasta 400ºC y se puede adquirir en tres tamaños: 20, 24 y 28 centímetros. 20% de descuento. Ahorra 19,08 euros.

Compra por 79,92€

Cocotte cerámica Delight, Emile Henry

Otro ejemplo de cacerola cerámica saludable, apta para cocinas de inducción, es esta que presenta la firma francesa especializada en productos de cerámica de alta gama Emile Henry. Permite cocinar recetas a fuego lento, manteniendo así todo el sabor de los alimentos y sus capacidades nutritivas. En la página web de Lecuine está rebajada en color pizarra y en dos capacidades: de 2 y 4 litros. La parte interior de la tapa cuenta con un diseño de pepitas en punta que favorece que se capture todo el vapor. 10% de descuento. Ahorra 9,90 euros.

Compra por 89,10€

Acero inoxidable

Los utensilios de menaje fabricados en acero inoxidable (18/10) no utilizan antiadherentes químicos. Es el material más inocuo que se puede emplear en la cocina porque no desprende ningún tipo de sustancia con el uso. Lo único que se requiere es un poco de pericia para acostumbrarse a cocinar con él y regular así, progresivamente, la temperatura necesaria.

Sartén de acero inoxidable Casteline, Cristel

Se trata de una sartén premium, utilizada por los restaurantes franceses galardonados con estrellas Michelin, que viene avalada por Cristel, uno de los fabricantes de utensilios de cocina más prestigiosos a nivel mundial. Es un modelo ideal para cocinar a altas temperaturas carnes, pescados o verduras, gracias a que está construida con 3 capas que combinan las virtudes del acero y el aluminio. Forma parte de la colección Casteline en la que ollas y sartenes se pueden apilar para que ocupen menos espacio al guardarse y sea posible intercambiar sus tapas, mangos y asas extraíbles (no incluidos). La sartén se puede adquirir rebajada en cuatro tamaños distintos de diámetro: 20, 24, 28 y 32 centímetros. 15% de descuento. Ahorra 20,10 euros.

Compra por 113,90€

Batería de cocina de 5 piezas serie Bonn, Fissler

Una completa batería de cocina, elaborada en acero inoxidable y tapas de cristal, cuyas piezas son adecuadas para utilizar en todo tipo de cocinas y para introducir en el horno. El set está compuesto de 3 ollas (de 16, 20 y 24 centímetros), una cacerola de 20 centímetros y un cazo sin tapa de 16 centímetros de diámetro. Se trata de una batería moderna y funcional, perfecta para renovar el menaje del hogar, que cuenta con un sistema de asas aislante para sujetar sus piezas sin miedo a quemarse y sin utilizar guantes. 15% de descuento. Ahorra 68,85 euros.

Compra por 390,15€

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 21 de enero de 2020.

