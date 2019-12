Sara Socas (Tenerife, 1997) es una de las pocas raperas que participa en batallas de gallos en España. En estas competiciones dos contrincantes se enfrentan a través de rimas improvisadas para demostrar quién es el mejor, o la mejor. Este domingo, la canaria ha participado en una batalla en Ciudad de México frente al rapero conocido como Rapder. Sobre el escenario, el mexicano desafió a Socas. “Las mujeres más bonitas son de donde yo nací”, a lo que esta respondió: “Las hermosas están en tu país, ¿entonces por qué coño las estáis dejando morir?”.

Tras la batalla, el mexicano escribió el siguiente tuit: “La batalla contra Sara Socas se volvió un poquito tensa, pero me encantaría que la gente supiera que ella y yo seguimos siendo muy amigos y todo está bien entre nosotros, la admiro demasiado por su talento y profesionalismo, lo que pasa en la tarima son cosas de batallas. Mucho amor y respeto para ti Sara”. Un mensaje al que la canaria respondió así: “La batalla fue como fue y fin. Incluso cambiaste el enfoque cuando viste que me sentía incómoda. Por aquí se come mucho hateo pero ni caso. Eres grande”.