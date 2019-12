Nueve actores destinados a la gloria que siempre serán conocidos por una sola película

One hit wonder: se dice de un grupo o cantante que tiene un gran éxito musical y desaparece para siempre de las listas de éxitos. Hemos dedicado algunos artículos a hablar de este fenómeno, pero no es exclusivamente musical. A menudo, ocurre en el cine, donde un actor o actriz saludados como estrella del mañana desaparecen de la cartelera o se ven abocados a aparecer en películas que no llegan al gran público. A raíz de las declaraciones de Mena Massoud, protagonista absoluto del megaéxito Aladdin, repasamos a esos intérpretes que creímos que iban directos al olimpo y se quedaron en un agradable recuerdo.

Mena Massoud, el 'Aladdin' de 2019 que hoy denuncia que no ha vuelto a conseguir una sola audición desde el estreno. Getty Images

Y después de Aladdin, nada

¿Quién es? Mena Massoud (El Cairo, 1991).

¿En qué película triunfó? En Aladdin (2019), la versión en imagen real del clásico de Disney donde él era, precisamente, Aladdin, y Will Smith el genio de la botella. La película ha recaudado casi mil millones de euros en todo el mundo y logró superar a la original, un clásico incontestable del catálogo de Disney.

¿Qué pasó después? Massoud es hoy noticia por haber declarado al portal digital estadounidense Daily Beast: “No he tenido ni una sola audición desde que Aladdin se estrenó”. O sea, que el protagonista absoluto de una de las películas más taquilleras de 2019 no ha sido requerido para aparecer en otra película. Es realmente llamativo. Eso no quiere decir que no vayamos a ver más a Massoud: tiene un papel protagonista en la serie Reprisal, que será emitida en la plataforma de streaming Hulu en Estados Unidos, pero se trata de un papel que ya había conseguido antes de que Aladdin fuese estrenada.

Liberto Rabal, protagonista por accidente de 'Carne trémula' (1997), en una foto publicitaria para la promoción de la película. Getty Images

El chico Almodóvar que ahora trabaja en una tienda de muebles

¿Quién es? Liberto Rabal (Roma, 1975).



¿En qué película triunfó? En Carne trémula (1997), adaptación libre de Pedro Almodóvar de la novela de Ruth Rendell. Alrededor de la elección de Liberto Rabal para protagonizar el papel hay mucha leyenda: originalmente el director manchego contrató a Jorge Sanz para el papel protagonista, pero acabó despidiéndolo a una semana de empezar el rodaje (como contó el propio Jorge Sanz en varias ocasiones). El fichaje de Rabal fue contrarreloj y las críticas a su trabajo fueron desiguales, pero eso no evitó que fuese saludado como una futura estrella española con posibilidades en Hollywood. Hasta la poderosa edición estadounidense de Vanity Fair lo sacó en sus páginas hablando de él como "un nuevo Antonio Banderas".

¿Qué pasó después? Más bien poco. Tuvo papeles en series como A las once en casa (2001, con Antonio Resines y Carmen Maura) o Arrayán (2012) y puso mucho empeño en dirigir su primera película, Síndrome, que se estrenó en 2005 sin apenas trascendencia. Ha hecho mucho teatro en España y cine en Italia, pero eso no evitó que haya aparecido también en alguna entrevista televisiva hablando de sus problemas económicos. Hace no mucho algunas páginas de sociedad publicaron que se encontraba trabajando en una tienda de muebles madrileña. Liberto Rabal es nieto de dos grandes intérpretes de nuestro cine, Paco Rabal y Asunción Balaguer.

Una jovencísima Linda Blair en una escena de 'El exorcista' (1973), la película que le dio la fama pero también la encasilló para siempre. Getty Images

¿Qué fue de la niña de 'El exorcista'?

¿Quién es? Linda Blair (Misuri, 1959).

¿En qué película triunfó? En El exorcista (1973), que no es solo que sea su película más famosa, sino una de las más populares de la historia del cine. Auténtico fenómeno social en su momento, le valió una nominación al Oscar a Linda Blair, pero también la maldición de la estrella joven en un Hollywood salvaje: detenida a los 18 años por posesión de cocaína, se hablaba más de ella por sus noviazgos y excesos que por ninguna película.

¿Qué pasó después? Siguió haciendo películas, de hecho, un montón, pero todas ellas eran subproductos de serie B que la dejaron más como una parodia de sí misma que como una actriz respetada. Los fans de la saga de El exorcista la recodarán, eso sí, en la olvidada pero muy reivindicable El exorcista II: el hereje. Y los que tengan mucha memoria visual recordarán que era una de las pasajeras de la película de desastres aéreos Aeropuerto 75. El grueso del público no volvió a saber de ella.

Brandon Routh luciendo de nuevo el traje que le dio una oportunidad en la feria Comic Con de 2019. Getty Images

El Superman que no levantó el vuelo

¿Quién es? Brandon Routh (Iowa, 1979).

¿En qué película triunfó? En Superman (2006), el intento de resucitar la saga del superhéroe que dirigió Bryan Singer. Todo el mundo estuvo seguro de que la película supondría el salto al estrellato de Brandon Roth y se convertiría en un galán para el siglo XXI. Las portadas de las revistas de cine de la época así lo atestiguan. Tenía el encanto y el físico para ello. Pero la película, sin ser un fracaso estrepitoso, sí arrojó resultados decepcionantes en taquilla. Y las dos secuelas planeadas se cancelaron.

¿Qué pasó después? Protagonizó Flint (2007), una película independiente que tuvo un estreno limitado y se comercializó en DVD, y ¿Hacemos una porno? (2008), comedia de Kevin Smith donde tuvo un papel secundario. Iba a tener un papel en Informers (2009), pero todas sus escenas fueron borradas en el metraje final. Hoy, los fans más acérrimos de los superhéroes le siguen aún la pista gracias a la serie Arrow y Crisis en Tierras Infinitas, series de ciencia ficción donde ha podido volver a meterse en el traje de Superman.

Hayden Christensen posa con un viejo conocido, Darth Vader, en una gala de premios organizada en 2005 en Los Ángeles. Getty Images

Mucho Anakin Skywalker, pero poco postín

¿Quién es? Hayden Christensen (Vancouver, 1981).

¿En qué película triunfó? En Stars Wars: Episodio II - El ataque de los clones (2002), donde dio vida a Anakin Skywalker. Guapo, joven y carismático, los medios se apresuraron a elevarlo como un nuevo sex symbol atormentado para una nueva generación.

¿Qué pasó después? Repitió papel en Star Wars: Episodio III - La venganza de los Sith en 2005 Pero fuera de la saga de George Lucas ha tenido menos suerte: pese a recibir estupendas críticas por sus papeles en La casa de mi vida (2001) o El precio de la verdad (2003). Los fans del cine de ciencia ficción lo recordarán también en Jumper (2008), pero desde entonces ninguna de sus películas ha llamado la atención del gran público.

Mark Hamill y Carrie Fisher, o sea, la princesa Leia. Getty Images

La otra víctima de la guerra (de las galaxias)

¿Quién es? Mark Hamill (California, 1951).

¿En qué película triunfó? También en la saga de Star Wars. En su caso, en el papel de Luke Skywalker en La guerra de las galaxias: Episodio IX - Una nueva esperanza (oficialmente la cuarta de la saga, pero la primera estrenada en 1977), en El imperio contraataca (1980) y en El retorno del Jedi (1983).

¿Qué pasó después? Hamill se quedó unido irremediablemente al personaje de Luke Skywalker para siempre y, pese a que eso le sirvió para hacerse enormemente popular y convertirse en un ídolo a principios de los ochenta, también lo encasilló. Además, esta circunstancia evitó que pudiese conseguir papeles de enjundia en otros proyectos. Ha hecho muchas películas fuera de la saga, pero el gran público tendrá difícil recordar alguna de ellas. Resignado, se ha especializado en hacer de sí mismo, homenajear a su personaje estrella y participar especialmente en productos de ciencia ficción.

Kate Hudson y Patrick Fugit en el estreno de 'Casi Famosos' en el año 2000. Getty Images

Él era bueno, pero ellas lo fueron más

¿Quién es? Patrick Fugit (Utah, 1982).

¿En qué película triunfó? En Casi famosos (2000), la carta de amor de Cameron Crowe al rock de los setenta y a sus años de periodista musical en Rolling Stone. Patrick Fugit actuaba, precisamente, como un trasunto de Crowe.

¿Qué pasó después? La película fue un éxito que recibió premios y nominaciones, pero en el plano interpretativo las secundarias Kate Hudson y Frances McNormand robaron todo el protagonismo a Fugit: ambas fueron nominadas al Oscar por la película. Ningún premio se acordó de Patrick, que tras la película ha seguido trabajando en cine y televisión, pero en productos independientes o bien con papeles episódicos en series como Urgencias o House.

Un jovencísimo Macalay Culkin, la mayor estrella infantil del las últimas décadas pero también alguien que decidió retirarse joven. Getty Images

La más grande estrella, pero fugaz

¿Quién es? Macaulay Culkin (Nueva York, 1980).

¿En qué película triunfó? La pregunta resulta casi ofensiva: Solo en casa (1990) y Solo en casa 2: Perdido en Nueva York (1992), dos auténticos fenómenos que sumaron casi mil millones de dólares de recaudación (de los de antes, hoy sería casi el doble con el precio actualizado según la inflación) y se colaron entre las películas más taquilleras de la historia.

¿Qué pasó después? Colocar a Macaulay Culkin en esta lista es arriesgado, porque se trata de la estrella infantil más famosa del cine contemporáneo. Pero, ¿algún espectador casual, más allá de los admiradores entregados de su filmografía, sería capaz a bote pronto de nombrar alguna de las películas que hizo después de Solo en casa 2? Respondemos nosotros: El buen hijo, The Pagemaster, Richie Rich o Mano a mano con papá. ¿Usted las ha visto? Pues eso.

Alicia Silverstone apuntaba muy alto con 'Clueless' (1995), donde interpretaba a una estudiante ingenua y pija. Getty Images

La novia de América (durante cinco minutos)

¿Quién es? Alicia Silverstone (San Francisco, 1976).

¿En qué película triunfó? En Clueless (Fuera de onda) (1995), comedia adolescente elevada ya a la categoría de culto y de clásico contemporáneo. La interpretación de Alicia Silverstone de una adolescente pija que descubre que hay un corazón bajo su ropa cara encandiló a los críticos y nos hizo pensar que nos encontrábamos ante una gran estrella para el futuro. Además, siempre será la protagonista de dos videoclips clásicos de Aerosmith, Crazy y Amazing.

¿Qué pasó después? Que no eligió bien sus papeles. La comedia negra Exceso de equipaje (1997), su gran apuesta para continuar su éxito, fue un fracaso. Y apareció en Batman & Robin, sí, que fue un éxito moderado de taquilla, pero su papel era pequeño y la película fue despedazada por la crítica. Silverstone no ha dejado de trabajar en cine y televisión, pero siempre estará asociada a la imagen de aquella adolescente de Clueless que tenía tanto ingenio para hablar como temeridad para conducir.

Puedes seguir ICON en Facebook, Twitter, Instagram,o suscribirte aquí a la Newsletter.