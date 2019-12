La estrecha amistad entre Claire Foy y Matt Smith más allá de ‘The Crown’

Lo que la realeza británica une que no lo separe nadie. Eso mismo deben pensar Claire Foy y Matt Smith sobre su relación. Los actores que protagonizaron las dos primeras temporadas de la exitosa serie de Netflix, The Crown, ella como la reina Isabel II y él como el príncipe Felipe, congeniaron tanto que su amistad ha traspasado la pequeña pantalla y actualmente conservan una estrecha relación en la que ambos se profesan admiración y cariño mutuo.

Prueba de ello son las imágenes que se han publicado recientemente de los dos actores paseando por las calles de Londres, de la mano o disfrutando de una cena con más amigos en común. Allí, en Londres, Foy de 35 años, y Smith, de 37, han vuelto a compartir protagonismo en la obra de teatro Lungs, que se estrenó a mediados de octubre en el teatro Old Vic de la capital británica. La buena sintonía entre ambos es tal que algunos medios estadounidenses y británicos no dudan de que entre los actores existe algo más especial.

Algo que coincide con la separación de Smith de la que ha sido su pareja durante los últimos cinco años, la también intérprete Lily James. Aunque la ruptura sentimental no ha sido confirmada por ninguno de los dos, la pareja lleva sin acudir junta a actos públicos desde agosto y no hay rastro de la protagonista de Cenicienta en el 37º cumpleaños de Smith el pasado octubre. De hecho, James acudió sola a los British Independent Film Awards el pasado domingo en Londres.

ampliar foto Claire Foy y Matt Smith en una escena de 'The Crown'.

Según el Daily Mail, Foy se ha convertido en un gran consuelo para Smith igual que lo fue él cuando ella anunció la separación de su marido, el también intérprete británico Stephen Campbell, en febrero de 2018. “Matt y Claire han formado una amistad muy cercana y de apoyo mutuo y han pasado mucho tiempo juntos en las últimas semanas”, asegura una fuente a The Mail on Sunday.

El feeling y la gran amistad entre ambos es conocida desde hace tiempo, algo de lo que ellos no han dudado en hablar abiertamente. “Para mí, Matt es un amigo con el que actúo y trabajo, no le veo como el príncipe Felipe”, decía ella hace unos años preguntada sobre la buena sintonía que ambos transmitían en pantalla. Además, el actor fue uno de los primeros que defendió y apoyó a su compañera cuando la ganadora de un Globo de Oro denunció públicamente la brecha salarial que había sufrido en The Crown. “Creo que todos deberían recibir un pago justo y equitativo. Claire es una de mis mejores amigas y la apoyo completamente”, dijo Smith en el Festival de Cine Tribeca. Después de que Foy hiciera pública su situación, los productores de la serie se comprometieron a restablecer el equilibrio salarial.

ampliar foto Lily James en los British Independent Film Awards 2019, el pasado domingo, en Londres. Karwai Tang WireImage

Matt Smith y Lily James comenzaron a salir en 2014, después de protagonizar la película Orgullo y Prejuicio y Zombies. La pareja siempre ha mantenido su romance siempre en su discreto segundo plano, evitando a los paparazis y dejándose ver en público en contadas ocasiones, como en la Gala del Met de 2017 o en el desfile de Burberry de Londres de 2018. Los rumores sobre un posible compromiso entre los actores llegaron en febrero de 2018, después de James luciera un anillo de brillantes en la gala de los premios Bafta, sin embargo ella lo descartó de inmediato. Desde el pasado verano, que fueron captados por los paparazis cenando con un amigo, Smith y James no se han dejado ver juntos.

Por su interpretación de Isabel II en la serie de Netflix, Claire Foy ganó en los Globo de Oro 2017 el galardón a la mejor actriz. Antes de The Crown, Foy ya era una cara familiar en Reino Unido hasta el punto de que la prensa inglesa la había llegado a describir como “la nueva Sienna Miller” o “la nueva Keira Knightley”. Smith, por su parte, llegó a la serie de la familia real británica tras haber sido protagonista durante cuatro temporadas del clásico de la televisión que es Doctor Who. Mientras que el actor espera para mediados de 2020 el estreno de su última película, Morbius: el vampiro viviente, no se conocen por ahora nuevos proyectos en la agenda de Foy.