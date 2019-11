Can Yaman, el actor turco que levanta pasiones en Madrid

Escoltado por la policía ante una multitud de admiradores, en su mayoría mujeres, deseosas de ver y hacerse una foto con su ídolo. Así abandonó el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas este domingo el actor turco Can Yaman, protagonista de la telenovela Erkenci Kus (Pájaro soñador), que esta semana se encuentra en España. Su principal cita es con Carlos Sobera en el programa Volverte a ver que se emite el próximo viernes en Telecinco, aunque este nuevo episodio ya ha sido grabado. "Todo el mundo suspirando por él. Un hombre que sonríe y el mundo se detiene", dice el presentador en el anuncio promocional de la entrevista que la cadena ha comenzado a difundir este martes. De hecho, Sobera ha quedado tan satisfecho con el encuentro que ha publicado una imagen de ambos en su cuenta de Instagram con el siguiente mensaje: "Además de guapo, simpático, generoso y muy buen profesional".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carlos Sobera (@carlossobera) el 25 Nov, 2019 a las 4:01 PST

A pesar de que en España y en otros países europeos levanta pasiones, como se pudo comprobar en el aeropuerto, lo cierto es que Yaman no es tan admirado en su tierra natal. Suele ocurrir que los actores turcos que más triunfan en el extranjero no son necesariamente los que, en un inicio, más gustan en Turquía. Ni siquiera aparece entre los 16 actores más populares de la página turca Diziler.com en un ranking copado por actores más consagrados como Kivanç Tatlitug (Amor Prohibido) —a quien también le costó alcanzar la fama en su país—, Çagatay Ulusoy (El secreto de Feriha, The Protector), Seçkin Özdemir (Te alquilo mi amor) o Kenan Imirzalioglu (Ezel). En cambio, en Instagram —donde también computan los seguidores internacionales y pesa más el segmento de las turcas jóvenes— sí que se cuela en los top del famoseo masculino: 5,6 millones de seguidores, sólo por detrás del polémico cocinero Nusr-et (24 millones); de la penetrante mirada del actor de Kara Sevda Burak Özçivit (13,5 millones), y de los ocho millones de Acun Ilicali, el presentador-productor-empresario que dirige prácticamente todos los realities de Turquía: La Voz, Survivor, Got Talent...

Es en su cuenta de Instagram donde está compartiendo su paso por España. Y como no podía ser menos, subió varios vídeos de su recibimiento en el aeropuerto y quiso justificar la intervención de la Policía Nacional: "Muchas gracias, Madrid. Esto es una locura, qué multitud en el aeropuerto. La policía lo tuvo realmente difícil, se puso muy nerviosa intentando ayudarme a salir. De otra manera os hubiese abrazado a todos. Siento la interrupción". De todos modos, el actor tuvo tiempo de saludar, abrazar y hacerse fotos con algunos de sus admiradores.

Pero el aeropuerto no fue el único lugar donde recibió un baño de masas. Yaman se está alojando estos días en el hotel Riu Plaza España y hasta allí también le persiguen sus fans. El actor subió a Instagram stories —una herramienta de esta red social que permite subir contenido que permanece visible solo 24 horas— una imagen en la que se les podía esperándole a las puertas del edificio, abrigados con bufandas y gorros para soportar el frío. Sin embargo, el actor decidió no bajar en esta ocasión a saludar y se disculpó con el siguiente mensaje: "Lo siento por los que han esperado horas frente al hotel para verme. Ha sido un viaje agotador y necesitaba un sueño reparador. Espero compensaros mañana".

Fans de Can Yaman le esperan a la salida del hotel Riu Plaza España, en Madrid, el domingo. Instagram

Este lunes, Yaman visitó las instalaciones de Mediaset, donde le entrevistó Carlos Sobera y también asistió a la entrega de Premios Actúa y HazTuAcción, organizado por la Fundación AISGEen el teatro Nuevo Apolo. Allí coincidió con Javier Bardem, que estuvo acompañado de su madre, Pilar Bardem, con quien tuvo oportunidad de charlar brevemente.