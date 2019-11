La principal duda de los votantes durante esta campaña es si los resultados del domingo permitirán formar gobierno, más que el signo de los triunfadores. “Lo bueno de los viejos tiempos era que en las campañas, cuando los candidatos decían que no pactarían, podías dar por descontado que era postureo. Ahora sabemos que es verdad, que son capaces de no pactar, aunque les den los números”, este es el punto de partida de este videoanálisis donde Montserrat Domínguez, subdirectora de El País, la incapacidad actual de los presidentes de los partidos de formar alianzas. En caso de que los actuales líderes no logren pactar, habrá que dar una oportunidad a los “banquillos” de cada formación, presididos en todos los casos por mujeres que han demostrado tener "más cintura política" que los cabezas de lista.